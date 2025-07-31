נור אינק אינוביישנס מודיעה על חתימת הסכם מסחרי בשווי של כמיליון דולר עם חברה אירופאית מובילה

לדברי מר משה נור יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה: "אני שמח לעדכן על הסכם מסחרי נוסף עליו חתמנו אשר מקרב אותנו להשגת היעדים המסחריים של החברה. הסכם זה מגלם בתוכו התחייבות מצד הלקוח לרכישות דיו בסכום כולל של כמיליון דולר עד לסוף שנת 2026. במקביל, החברה ממשיכה בתהליכי פיילוט עם למעלה מ- 12 חברות בינלאומיות נוספות למוצרי הדיו והדיספרסיה הלבנה, ומצפה לחתום על הסכמים מסחריים נוספים במהלך החודשים הקרובים.״
ההסכם הנוכחי הוא השלישי במספר שחתמה החברה במהלך שנת 2025 והוא מבסס מגמת התרחבות מסחרית לשווקים גלובליים;
ההסכם כולל התחייבות לרכישת כמויות מינימליות של דיו בהיקף כולל של כמיליון דולר על לסוף שנת 2026, עם רווח גולמי צפוי של כ-70% לפי מחירי ההסכם;
הדיו שיסופק - דיו פיגמנטי על בסיס מים - מותאם להדפסה דיגיטלית DTF ו- DTG ומציע יתרונות תפעוליים בולטים ללקוחות הקצה: יציבות גבוהה בראשי ההדפסה, עמידות בשחיקה וכביסות, מגע רך ונעים, ותאימות מלאה לתקנים בינלאומיים מחמירים.
עוד הוסיף מר משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, "מדובר בהסכם מהותי שנחתם עם אחת מהחברות הוותיקות והמובילות באירופה ולאחר התאמות טכנולוגיות מדויקות למערכות הדפוס של הלקוח. במסגרת המודל של OEM Private Label הדיו שלנו ישווק כמוצר של הלקוח ליותר מ- 1,000 בתי דפוס דיגטליים באירופה.
ההסכם הינו בתוקף עד לסוף שנת 2026 וצפוי להתחדש אוטומטית לתקופה של שנה נוספת. לקראת סיום התקופה הראשונית להסכם, הצדדים יקבעו את כמויות המינימום שהלקוח יתחייב לרכוש בכל שנה נוספת שלאחר מכן.״
במקביל, החברה ממשיכה לקיים תהליכי פיילוט עם למעלה מ- 12 חברות בינלאומיות נוספות למוצרי הדיו הפיגמנטי והדיספרסיה הלבנה שבפיתוחה. בהתאם להתקדמות החיובית בחלק מהפיילוטים, החברה מעריכה כי מספר התקשרויות נוספות עשויות להבשיל להסכמים מסחריים במהלך החודשים הקרובים.
החברה מעריכה, במועד זה, כי הרווח הגולמי ממכירות הדיו ללקוח זה, בהתאם למחירים שסוכמו, יעמוד על כ-70%. כמו כן, החברה מצפה כי ההכנסות הצפויות כתוצאה מההסכם יעמדו על כ-1 מיליון דולר עד לסוף שנת 2026. הזמנות ראשונות כבר התקבלו וסופקו ללקוח במהלך השבועות האחרונים.
הלקוח הינו חברה אירופאית אשר מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות דפוס דיגיטליות להדפסה על-גבי פרטי לבוש, ומשרתת אלפי מערכות דפוס ברחבי אירופה.
ההתקשרות מתבצעת במסגרת הסכם אספקת דיו ארוך טווח, הכולל אספקה שוטפת לצד התחייבות לרכישת כמות מינימלית של דיו, וכן תחזית אינדיקטיבית מטעם הלקוח, אשר על בסיסה צופה החברה קבלת הזמנות לאספקה. הדיו שיסופק במסגרת ההסכם קיבל את שני התקנים המרכזיים בתעשיית הטקסטיל: תקן OekoTex Eco-Passport ותקן GOTS7.