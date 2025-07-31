תא״ל (מיל׳) אסף צלאל הצטרף לסוכנות הביטוח היימן

תא"ל (מיל') אסף צלאל, לשעבר מנכ"ל משרד החינוך ומפקד בכיר בחיל האוויר, מונה בתחילת 2025 למנכ"ל משותף בסוכנות הביטוח היימן, מהסוכנויות הוותיקות והמובילות בישראל. מינויו מסמן מהלך אסטרטגי להאצת הצמיחה של החברה ולחיזוק מעמדה בשוק הביטוח והפיננסים, תוך שילוב ניסיון ניהולי וחשיבה מערכתית עם פעילות עסקית רחבת היקף.

צלאל, טייס קרב בכיר ומפקד טייסת מצטיין בחיל האוויר, נחשב לאחת הדמויות הבולטות בזירה הביטחונית והציבורית בישראל. בין תחנות הקריירה המרכזיות שלו: הקמת חטיבת התקיפה הרב-זרועית בצה"ל, מהלך אסטרטגי שאיגד יכולות מבצעיות תחת פיקוד אחד, וכן כהונה כמנכ"ל משרד החינוך, שם ניווט את המשרד באחת מתקופות השיא שלו תוך הובלת רפורמות עומק, ניהול תקציבים מורכבים ועבודה בממשקים עם כלל זרועות הממשל.

המעבר של צלאל לעולם הביטוח והפיננסים התקבל בענף כמשב רוח רענן. הוא מביא עמו ניסיון עשיר בניהול מבצעים מורכבים, אינטגרציה מערכתית, הובלת תהליכים ארגוניים ויכולת מוכחת בחשיבה אסטרטגית. לדבריו, "תחום הביטוח והניהול הפיננסי נתפס לעיתים כאפור, אך למעשה הוא דינמי, מלא באפשרויות, ומבוסס על שירות, יצירתיות ואמון הדדי".

צלאל מדגיש כי בחר להצטרף לסוכנות היימן לאחר שקיבל שורת הצעות מהשוק הציבורי והעסקי. "בחברת היימן מצאתי ערכים, עומק ואנושיות. חיים היימן, מייסד הסוכנות, הוא לא רק דמות מוערכת בענף אלא גם אדם שאני לומד ממנו מדי יום. זו חברה עם עבר מרשים ועתיד שאפתני".

מאז כניסתו לתפקיד, צלאל מוביל שורה של מהלכים שמטרתם לקדם את התחדשותה וצמיחתה של הסוכנות. בין היוזמות שהוא מקדם: הרחבת תחומי הפעילות, פיתוח שירותים חדשים, בחינת הזדמנויות למיזוגים ורכישות, והטמעת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים. בנוסף, הוא פועל לגיבוש תהליכים ארגוניים שיחזקו את השירות הפרואקטיבי ואת ההתאמה האישית לצרכי הלקוחות.

סוכנות הביטוח היימן, שבצמרתה השתלב צלאל, היא אחד הגופים הוותיקים והמשפיעים בענף הביטוח והפיננסים בישראל.

היימן הסדרים פיננסיים בע"מ הוקמה בשנת 1984 על ידי חיים היימן, ונחשבת לשם דבר בענף. הסוכנות מעניקה שירותים ללמעלה מ־40,000 לקוחות מהמגזר הפרטי והעסקי, ופועלת בשיתוף פעולה עם 16 חברות ביטוח מהבולטות בישראל. היא מציעה פתרונות מקיפים בתחומי ביטוח חיים, בריאות, רכוש ועסקים, חיסכון פנסיוני, תכנון פרישה, קרנות השתלמות, ניהול סיכונים ועוד.

הסוכנות מתמחה בהתאמת פתרונות ביטוחיים ופיננסיים לצרכים משתנים, תוך הקפדה על מקצועיות גבוהה, ליווי אישי ושיתוף פעולה הדוק עם גופים מוסדיים, יועצים פיננסיים ועסקים. צוות החברה כולל עשרות אנשי מקצוע ממגוון תחומים, הפועלים יחד למתן מענה כולל ומקיף למעסיקים ולעובדים.

צלאל מסכם: "בעידן של ריבוי אפשרויות, מורכבות ודיגיטציה מואצת, סוכנות ליווי מקצועית, יציבה ואנושית היא בדיוק מה שעסקים ולקוחות צריכים. נשלב בין התנאים הפיננסיים הטובים ביותר לבין שירות אמיתי וליווי אישי, כי זו הדרך הנכונה לבנות אמון ולהוביל שינוי".