איידנטי מעדכנת על תחילת פיילוט להתקנת מערכות שקילה בבתי חולים בארה״ב

הפיילוט ימשך כשלושה חודשים ויחל בהתקנה ראשונה בבית החולים האקדמי של אוניברסיטת פלורידה, בהמשך יורחב לכ-9 בתי חולים בארה״ב;
איידנטי תספק החברה מערכות שקילה מתקדמות המשולבות בממשק ישיר עם תוכנת הענן של Ascendco Health;
הסכם זה מהווה חלק מאסטרטגיית שיתופי הפעולה של החברה, במסגרתם החברה מספקת את מוצריה לצורך שילובם בקו הפתרונות של חברות מובילות בשוק כמנוע צמיחה.
איידנטי הלת'קייר בע"מ (ת"א: אדנט), שפיתחה פלטפורמה דיגיטלית לניהול נתוני שימוש בציוד כירורגי, מדווחת על התקדמות בהסכם שיתוף הפעולה עם חברת Health Ascendco האמריקאית, במסגרתו החלה החברה בביצוע פיילוט להתקנת מערכות שקילה אלחוטיות בחדרי ניתוח.
במסגרת הפיילוט, שצפוי להימשך כשלושה חודשים, תבצע איידנטי התקנה ראשונה בבית החולים Shands Health UF - המרכז הרפואי האקדמי של אוניברסיטת פלורידה, ובהמשך תורחב הפעילות לעד 9 בתי חולים נוספים. העלות הכוללת המוערכת לפיילוט עומדת על כ-110 אלף דולר.
שיתוף הפעולה עם Health Ascendco, חברה אמריקאית מובילה בתחום ניהול ציוד כירורגי, כולל שילוב טכנולוגיות השקילה של איידנטי עם מערכות הענן של החברה האמריקאית, כחלק מהאסטרטגיה של איידנטי להעמקת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בשוק הבריאות.
לדברי שלמה מתתיהו, מנכ"ל איידניטי, ״תחילת הפיילוט בארה״ב מהווה אבן דרך אסטרטגית בהתרחבות איידנטי לשוק האמריקאי. אנו גאים לשלב את הפתרונות שפיתחנו עם מערכות תוכנה מתקדמות בקרב שותפים מובילים בשוק הבריאות, ובטוחים כי שיתוף הפעולה עם Health Ascendco יאפשר לאיידנטי לייצר ערך משמעותי ללקוחות ולהתבסס כשחקן מפתח בתחום ניהול המכשור הכירורגי.״