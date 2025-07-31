תיק אישי
רשת החדשנות מעמידה מענק נוסף לטורבוג׳ן: 1.5 מיליון ש״ח עבור פיתוח והרצה של קו ייצור של מיקרו טורבינות היברידיות

עד כה, העניקה רשות החדשנות, מענקים בהיקף של כ-9 מיליון ש״ח לחברה. מדובר בהוכחה נוספת לאמון המתמשך של רשות החדשנות בחברה ובפתרונות המתקדמים שהיא מציעה

 

 
ירון גלבוע, מנכ״ל טורבוג׳ן, צילום: אילן בשורירון גלבוע, מנכ״ל טורבוג׳ן, צילום: אילן בשור
 
עומר רגב
31/07/2025

חברת טורבוג'ן אשר פיתחה פטנט ייחודי, מיקרו-טורבינה המאפשרת ייצור עצמי של חשמל, מקבלת חיזוק תקציבי נוסף מרשות החדשנות, עבור קידום פרויקט פיתוח והרצה של קו ייצור מיקרו-טורבינות היברידיות. התקציב המאושר לתוכנית הפיתוח הינו בסך של כ-3.75 מיליוני ש"ח ושיעור ההשתתפות של רשות החדשנות הינה בהיקף כספי של כ-1.5 מיליוני ₪. מענק זה מצטרף למענקים קודמים שקיבלה החברה עד היום, עבור פיתוח המערכת שלה. 

ירון גלבוע, מנכ״ל טורבוג׳ן ציין: ״קבלת אישור למענק הנוכחי, מתווסף למענקים קודמים שהעניקה רשות החדשנות ומחזקת את ההכרה בטכנולוגיה החדשנית והפורצת דרך שפיתחנו. התוצאה תאפשר עתיד אנרגטי הנהנה מתפקוד מיטבי, תוך הסרת מגבלות על מקורות האנרגיה לייצור חשמל ותפיסות של חיסכון ואחריות סביבתית מיטבית״. 

