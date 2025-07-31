בנק יפן מאותת: העלאות ריבית נוספות כמעט ודאיות, ייתכן כבר בהמשך השנה

בנק יפן הותיר את מדיניותו המוניטרית היום (ה', 31.07.25) ללא שינוי בהחלטת הריבית, כפי שציפו השווקים. עם זאת, ההחלטה לוותה באיתות מרומז על כוונה אפשרית להעלאת ריבית בהמשך השנה.
אחת הנקודות המרכזיות בהחלטה הייתה עדכון תחזית האינפלציה של חברי הוועדה, בעיקר על רקע עלייה במחירי המזון שנובעת מגורמי צד-היצע, אשר למדיניות המוניטרית אין עליהם השפעה ישירה.
למרות השארת הריבית ברמתה, ניתן היה להבחין בין השורות בשינוי בטון של הבנק המרכזי, שנראה כמתקרב לנכונות לנקוט צעדים נוספים. האי-ודאות שאפיינה את התקופה האחרונה פחתה בעקבות חתימת הסכם סחר עם ארצות הברית ותום הבחירות לבית העליון ביפן, מהלך שצפוי להוביל למדיניות פיסקלית מרחיבה יותר.
ברקע, נמשכים המחסור בכוח אדם והעלייה בציפיות האינפלציה, בעוד הריבית הריאלית נותרת שלילית באופן עמוק. לכן, סביר מאוד שנראה העלאת ריבית בהמשך השנה, ייתכן שכבר באוקטובר או בדצמבר, בעוד פגישת ספטמבר עשויה לשמש כהכנה לקראת מהלך זה.