הפד לא נלחץ וממשיך לשדר עמדה ניצית

הפד לא הושפע מלחצי הנשיא ושמר על הריבית ללא שינוי, למרות התנגדות של שני חברי ועדה שתמכו בהפחתת ריבית מיידית.

הפד שם דגש על המצב הטוב בשוק העבודה וציין כי שוק העבודה יציב, האינפלציה נותרה גבוהה במידה מסוימת במקביל לאי ודאות גבוהה.

לדברי הנגיד הריבית הנוכחי הינה מעט מרסנת, אולם, נרשמת השפעה של הריסון על הכלכלה, ולכן הפד יכול להמתין ולא למהר להפחית ריבית.

נתוני שוק העבודה והאינפלציה שיפורסמו בחודשים הקרובים הינם קריטיים לקביעת מסלול הריבית. ההסתברות המגולמת בשוק להפחתת ריבית בספטמבר ירדה מ-68% לפני ההודעה ל-44%, וציפיות הריבית לסוף 2025 עלו ל-4%, פחות משתי הפחתות ריבית.

כצפוי, הפד לא הושפע מלחצי הנשיא ושמר על הריבית ללא שינוי ברמה של 4.25%-4.5%, לראשונה מ-1993 שני חברים (מתוך 11) התנגדו ותמכו בהפחתת ריבית מיידית, עם זאת, ההתנגדות לא מקרבת את הפחתת הריבית, מכיוון שהם מיעוט בקרב חברי הפד המצביעים.

הפד שם דגש על המצב הטוב בשוק העבודה וציין כי תנודות ביבוא, בעקבות הטלת המכסים, משפיעות על הנתונים הכלכליים, קצב הצמיחה התמתן במחצית הראשונה של השנה, אולם האבטלה נותרה נמוכה ושוק העבודה יציב, האינפלציה נותרה גבוהה במידה מסוימת במקביל לאי ודאות גבוהה.

הנגיד ציין כי שוק העבודה חזק, למרות הירידה שנרשמת בחודשים האחרונים במספר המשרות החדשות שהינה במקביל לצמצום במספר המצטרפים החדשים, ושוק עבודה שנמצא בתעסוקה מלאה, לכן, מבין הנתונים שיעור האבטלה הוא הנתון החשוב.

הכנסות הממשל ממכסים גבוהות משחזו, ומסתמן כי המכסים מתגלגלים לצרכנים ומתחילים להשפיע על האינפלציה, אולם ההשפעה אינה מיידית, ואף איטית משצפו תחילה ולכן תורגש לאורך זמן. בשלב זה לא ברור אם ההשפעה תהיה זמנית או ארוכת טווח, ולכן, הפד מעדיף להמתין ולבחון את ההשפעות על הכלכלה.

במקביל, פורסמו אתמול נתוני הצמיחה לרבעון השני, שהצביעו לכאורה על האצה בצמיחה ל-3%, אולם, הנתונים ממשיכים לסבול מתנודתיות כתוצאה מהמכסים, ובעוד שברבעון הראשון נרשם גידול ביבוא על מנת להקדים את כניסת המכסים לתוקף, ברבעון השני התכווצות היבוא הובילה להאצה בצמיחה. במקביל, נרשמה האטה בצריכה הפרטית ובהשקעות. עם זאת, הנגיד הפחית בחשיבות הנתונים והתמקד בעוצמת שוק העבודה.

לדברי הנגיד הריבית הנוכחית מעט מרסנת, אולם, לא ניכרת השפעה של הריסון על הכלכלה, ולכן הפד יכול להמתין ולא למהר להפחית ריבית. עד להחלטת הריבית הבאה בספטמבר יתפרסמו נתוני שוק העבודה של יולי (מחר) ואוגוסט, ומדדי המחירים לחודשים אלה, ולכן לדברי הנגיד בשלב זה מוקדם מדי לדעת אם הריבית תרד בספטמבר. ההסתברות המגולמת בשוק להפחתת ריבית בספטמבר ירדה מ-68% לפני ההודעה ל-44%, וציפיות הריבית לסוף 2025 עלו ל-4%, פחות משתי הפחתות ריבית.

