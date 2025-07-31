ביקושים בהיקף של מעל 1.7 מיליארד שקל בהנפקות האג"ח של אלון רבוע כחול ודור אלון

אלון רבוע כחול, בשליטתו של מוטי בן משה, השלימה גיוס של מעל חצי מיליארד שקל באמצעות הרחבת שלי שתי סדרות אג"ח" במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים בהיקף כולל של מעל מיליארד שקל. מתוך כלל הביקושים, החברה תגייס כ-290 מיליון שקל (ערך נקוב) בסדרה ח', ו-235 מיליון שקל (ערך נקוב) בסדרה ט'(ח' ו-ט')..
סדרת אג"ח"ח ח', שהינה שקלית, נסחרת בתשואה לפדיון (ברוטו) של 5.23%. סדרת אג"ח ט', שהינה צמודה למדד, נסחרת בתשואה לפדיון (ברוטו) של 3.14%. טרם ההנפקה אישרה חברת הדירוג מעלות דירוג -AA לאיגרות החוב.
לצד זאת, החברה הבת דור אלון השלימה גיוס של כ-371 מיליון שקל באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח" במהלך המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-710 מיליון שקל, כך שסך הביקושים בהנפקות של אלון רבוע כחול ודור אלון מסתכמים ביותר מ-1.7 מיליארד שקל.
את ההנפקות הובילה אקסטרה מייל חיתום.