ועדת חדשנות ודיגיטציה בלשכת סוכני הביטוח, בראשות סו"ב מאיר רוטברג, קיימה השבוע (ג') הדרכת וובינר מקצועי שעסק בהיערכות לקראת כניסתו לתוקף של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות.
במסגרת הוובינר התארח עו"ד יעקב עוז, יועץ לחברי הלשכה בתחום דיני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.
תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות מהווה נקודת מפנה משמעותית בתחום ההגנה על המידע האישי בישראל והוא צפוי להיכנס לתקפו בעוד כשבועיים, ב-14 באוגוסט. התיקון מחזק את סמכויות האכיפה של הרשות להגנת הפרטיות ומרחיב את החובות המוטלות על גופים ציבוריים ופרטיים כאחד, בתוך כך לנהל סיכוני פרטיות, ולהטמיע נהלי אבטחת מידע מחמירים.
חשיבות הציות לרגולציה לפי תיקון 13 אינה מסתכמת רק בהפחתת סיכון להטלת עיצומים כספיים גבוהים או לחשיפה לאחריות פלילית; מדובר בצורך חיוני לשמירה על אמון הציבור, על זכויות היסוד לפרטיות, ועל מוניטין העסק בעידן של גידול במתקפות סייבר ואיומי אבטחת מידע, היערכות מושכלת ועמידה בדרישות התיקון הן חלק בלתי נפרד מאחריות ניהולית וממערך הניהול התקין של כל בית עסק או ארגון.
עוד במסגרת הוובינר המקצועי ניתנה סקירה רגולטורית מקיפה של עיקרי התיקון והשפעותיו הצפויות על סוכנות וסוכני ביטוח, תוך הדגשת דרכי היערכות נדרשות והמלצות ליישום. שיא הוובינר היה בהדמיית מתקפת סייבר כנגד סוכנות ביטוח, אירוע שהותיר רושם רב בקרב המשתתפים.
בחלק השני של הוובינר, עו"ד עוז העביר למשתתפים את המלצותיו לקיום נכון של הרגולציה המתבסס על : מיפוי מאגרי מידע מחיקת מאגרי מידע בהתאם להגדרות החוק; כתיבה ועדכון תיק נהלי אבטחת מידע בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז–2017; קיום הדרכות שוטפות לעובדים וגורמים פנימיים; הקמה וניהול מנגנון לטיפול בפניות ציבור; תיקוף נהלים פנימיים ברוח התקנות; הטמעת מתודת שקיפות מול לקוחות – בכל מקום/טופס בו נאסף מידע אישי/רגיש; הטמעת מדיניות פרטיות מדויקת לאתרי האינטרנט ואפליקציות; התקשרות עם ספקי תכנות ניהול משרד/שימור לקוחות להם ניתנת גישה למאגר המידע או ממנו.
בימים הקרובים תצא הלשכה עם פתרון לטובת סוכני הביטוח על מנת שיעמדו בדרישות הרגולציה.