TA-125 : +0.4%
Usdils : 3.3840
Eur : 1.1455
S&P 500 future : +0.9%
Nasdaq future : +1.3%
דוחות ״פסיכים״ של מטא, גם מייקרוסופט מככבת אחרי הדוחות
Dax index : +0.5%
כצפוי, הבנק הפדרלי הותיר את הריבית ללא שינוי, למרות ההתפתחויות החיוביות שנרשמו לאחרונה בצד האינפלציה.
עם זאת, ההחלטה לא הייתה פה אחד. הנגידים מישל בואומן וכריסטופר וולר התנגדו להחלטה, כאשר שניהם קראו להתחיל בתהליך הקלה מוניטרית. זו הפעם הראשונה מאז 1993 שבה יותר מנגיד אחד מתנגד להחלטת ריבית של הפד.
שוק הגיב בלי התרגשות מיוחדת להודעת ריבית ואז באה האמירה השגרתית של פאוול: ״WE'RE STILL A WAYS AWAY FROM SEEING WHERE THINGS SETTLE״
שוק ירד בחדות, במיוחד מניות הקטנות הרגישות לריבית.
ההסתברות להורדה בחודש ספטמבר ירדה גם בחדות.
שעה אחרי זה הכל היסטוריה , הדוחות המטורפים של מייקרוסופט ובמיוחד של מטא השכיחו לגמרי את מסיבת העיתונאים של פאוול.
אם מישהו מחפש עוד הסבר למה שוק המניות לא עוצר בארה״ב:
ההסתברות למיתון בארה״ב ירדה לשפל כל הזמנים , 11% בלבד.
Citi:
״למה צריך להיות שורים על אירופה״:
עונת הדו”חות באירופה עדיין בשלבים מוקדמים, אך עד כה חברות במדד סטוקס 600 מציגות הפתעה חיובית צנועה בתוצאותיהן. בנושא המכסים, אנו טוענים מזה זמן כי תחזיות הצמיחה הנוכחיות לרווח למניה (EPS) באירופה בגובה של כ-1% לשנת 2025 כבר מגלמות תרחיש של מכסים אמריקאיים בשיעור של כ-20%. לכן, ייתכנו שדרוגים מסוימים מכאן והלאה.
בנוגע למדיניות הפיסקלית באירופה, התחזיות ממשיכות להפתיע לטובה, ואנו סבורים כי השוק עדיין לא מתמחר זאת במלואו.
בפינה הקבועה שלנו של מטבעות הקריפטו:
גיי פי מורגן, הבנק הכי גדול בעולם ממשיך לעבור שינוי דרמטי ביחס לביטקוין, מבנק שהיה בהכחשה מוחלטת לגבי הקריפטו לבנק שייתן הלוואות כנגד ביטקוין ועכשיו אפילו ככל הנראה יאשר תשלום בביטקוין דרך כרטיסי האשראי של הבנק.