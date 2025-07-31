TSG חתמה על הסכם אסטרטגי עם חברת מערכות הגנה ימיות גרמנית מובילה, בהיקף של 3 מיליון יורו

חברת טיאסג'י (TSG), העוסקת בפיתוח מערכות תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, מודיעה היום כי חתמה על הסכם ארוך טווח עם חברת מערכות הגנה ימיות מובילה בגרמניה לתחזוקה והתאמה של מערכת תת-ימית מתקדמת לתוך פלטפורמה ימית מבצעית ישראלית תוך אינטגרציה של כלל מערכות הלחימה הרלוונטיות. ההסכם, שנחתם לתקופה של 10 שנים ובהיקף של 3 מיליון יורו (כ-11.7 מיליון שקלים), יתבצע באמצעות חברת בת של TSG המתמחה בניהול פרויקטים טכנולוגיים מורכבים.
במסגרת ההסכם תספק החברה שירותי תחזוקה, הטמעה וליווי טכנולוגי למערכת התת-ימית שמהווה רכיב ליבה במעטפת השליטה והמודעות הסביבתית. המערכת משלבת מידע ממערך הסונאר וחיישנים נוספים, ומבצעת עיבוד מתקדם לצורכי זיהוי, מעקב וקבלת החלטות טקטיות בזמן אמת.
TSG הינה שחקנית מובילה בתחום פתרונות התוכנה וטכנולוגיות מתקדמות לשוק הביטחוני. החברה מפתחת מגוון טכנולוגיות מתקדמות המיועדות לשימוש של זרועות שונות בצה"ל ובגופי ביטחון נוספים בארץ ובעולם. מוצרי החברה מיועדים לפעילות צבאית באוויר, ביבשה, בים, וכן לפעילויות מודיעין והגנת העורף. בין היתר מפתחת החברה מערכות לתמונה אווירית הכוללות זיהוי ועקיבה ומשמשות ליירוט והתראה, מערכות לשליטה ובקרה ימית, מערכות להיערכות וטיפול בזמן חרום, מערכות מודיעין לתכנון תקיפת מטרות, מערכות מודיעין לרשויות אכיפה ועוד.
הבחירה ב-TSG בוצעה על רקע הניסיון המוכח של החברה בהובלת פרויקטים טכנולוגיים בסביבות מבצעיות מורכבות, ובזכות היכולות המוכחות באינטגרציה ותמיכה במערכות ליבה קריטיות.
מנכ"ל TSG, אריק קילמן: ""מדובר בהסכם אסטרטגי שממחיש את האמון בחברת TSG בארץ ובעולם. היכולת שלנו להבין לעומק דרישות מבצעות ולתת להן מענה טכנולוגי מדויק, היא חלק בלתי נפרד מהערך שאנו מביאים ללקוחותינו. אנו רואים בשיתוף פעולה זה נדבך נוסף בשורה של שיתופי פעולה בינלאומיים שאנחנו מקדמים – כחלק ממחויבותנו לחדשנות, אמינות ומצוינת מבצעית".