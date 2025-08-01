קרנות השתלמות, גמל ופנסיה ביולי 2025 - משלימים עלייה של עד 15%+

יולי 2025: המומנטום החיובי נמשך.
התשואה הממוצעת של קופות הגמל ביולי: 1.1%.
ינואר-יולי 2025: 7.9%.
הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו ביולי 2025 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.1%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.4%.
|
שם המסלול
|
תשואה בחודש יולי 2025
|
טווח תשואה עליון
|
טווח תשואה תחתון
|
כללי
|
1.1%
|
1.4%
|
0.8%
|
מנייתי
|
1.9%
|
2.4%
|
1.5%
|
500 S&P *
|
2.7%
|
2.8%
|
2.6%
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50
|
1.4%
|
1.7%
|
1.1%
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60
|
1.2%
|
1.5%
|
0.9%
|
פנסיה מקיפה לבני 60+
|
0.9%
|
1.2%
|
0.6%
*החישוב בשקלים.
בחודש יולי נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות.
בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים נאות: מדד ת"א 35 עלה ב-1.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.9%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.0%, ומדד יתר 60 עלה ב-3.6%.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.
בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-0.1%, מדד ה-S&P עלה ב-2.2% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 3.7%.
גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-0.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.4% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-0.4%.
מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור של 1.4%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 1.5%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0.4% ל-0.5%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.3%.
לעומת זאת, מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.1% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.5%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.4%.
יולי 2025:
סיכום ינואר-יולי 2025: 7.9%
להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:
|
שם המסלול
|
תשואה בחודשים ינואר-יולי 2025
|
טווח תשואה עליון
|
טווח תשואה תחתון
|
כללי
|
7.9%
|
9.0%
|
7.0%
|
מנייתי
|
12.8%
|
15.0%
|
11.0%
|
500 S&P *
|
0.7%
|
0.9%
|
0.5%
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50
|
9.4%
|
10.0%
|
9.0%
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60
|
8.1%
|
9.0%
|
7.0%
|
פנסיה מקיפה לבני 60+
|
6.2%
|
7.0%
|
5.5%
*החישוב בשקלים
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.
בארה"ב: מדד ה-500 S&P עלה ב-7.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-9.4%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 7.1% מחק כמעט לחלוטין את התשואות הללו במונחים שקליים.
באירופה נרשמו עליות שערים חדות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-20.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.3% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 8.7%.
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 2.9%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 15.4%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בישראל נרשמו עליות שערים חדות: מדד ת"א 35 עלה ב-25.7%, מדד ת"א 125 עלה 26.9%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 28.0%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 21.0%.
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 3.5%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה בשיעור של 2.8%.
ינואר-יולי 2025:
|
תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%
|
תרומה חיובית
|
תרומה שלילית
|
S&P 500
|
7.8%
|
|
DOW JONES
|
3.7%
|
|
NASDAQ
|
9.4%
|
|
NIKKEI
|
2.9%
|
|
DAX
|
20.9%
|
|
מדד ת"א 35
|
25.7%
|
|
מדד ת"א 125
|
26.9%
|
|
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות
|
2.8%
|
|
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים
|
2.1%
|
|
מדד קונצרני כללי
|
3.5%
|
|
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)
|
|
7.1%-
|
שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)
|
2.1%
|
|
מלוות קצרי מועד
|
2.4%
|
|
ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה
|
3.4%
|
|
ממשלתי לא צמוד ריבית משתנה
|
3.0%
|
