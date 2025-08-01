תיק אישי
קרנות השתלמות, גמל ופנסיה ביולי 2025 - משלימים עלייה של עד 15%+

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2025 - התשואה הממוצעת של קופות הגמל במסלול כללי ביולי: 1.1%+ במניות 1.9%+ כמה ב S&P ?

 

 
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2025 / תמונה: Dreamstime
 
אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה
01/08/2025

יולי 2025: המומנטום החיובי נמשך.

התשואה הממוצעת של קופות הגמל ביולי: 1.1%. 

ינואר-יולי 2025: 7.9%. 

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו ביולי 2025 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.1%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.4%. 
 

שם המסלול

תשואה בחודש   יולי  2025

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

1.1%

1.4%

0.8%

מנייתי

1.9%

2.4%

1.5%

500 S&P  *

2.7%

2.8%

2.6%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

1.4%

1.7%

1.1%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

1.2%

1.5%

0.9%

פנסיה מקיפה לבני 60+

0.9%

1.2%

0.6%

*החישוב בשקלים.


בחודש יולי נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות.  

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים נאות: מדד ת"א 35 עלה ב-1.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.9%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.0%, ומדד יתר 60 עלה ב-3.6%.

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.             

בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-0.1%, מדד ה-S&P עלה ב-2.2% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 3.7%. 

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-0.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.4% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-0.4%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור של 1.4%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 1.5%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0.4% ל-0.5%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.3%.

לעומת זאת, מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.1% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.5%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו  ב-0.4%.
 

יולי 2025:

 


סיכום ינואר-יולי 2025: 7.9%

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:

שם המסלול

תשואה בחודשים   ינואר-יולי 2025

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

7.9%

9.0%

7.0%

מנייתי

12.8%

15.0%

11.0%

500 S&P  *

0.7%

0.9%

0.5%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

9.4%

10.0%

9.0%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

8.1%

9.0%

7.0%

פנסיה מקיפה לבני 60+

6.2%

7.0%

5.5%

*החישוב בשקלים


שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.

בארה"ב: מדד ה-500 S&P עלה ב-7.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-9.4%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 7.1% מחק כמעט לחלוטין את התשואות הללו במונחים שקליים.

באירופה נרשמו עליות שערים חדות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-20.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.3% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 8.7%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 2.9%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 15.4%.     

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בישראל נרשמו עליות שערים חדות: מדד ת"א 35 עלה ב-25.7%, מדד ת"א 125 עלה 26.9%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 28.0%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 21.0%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 3.5%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה בשיעור של 2.8%.
 

ינואר-יולי 2025:

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

7.8%

 

DOW JONES

3.7%

 

NASDAQ

9.4%

 

NIKKEI

2.9%

 

DAX

20.9%

 

מדד ת"א 35

25.7%

 

מדד ת"א 125

26.9%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

2.8%

 

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

2.1%

 

מדד קונצרני כללי

3.5%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)

 

7.1%-

שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)

2.1%

 

מלוות קצרי מועד

2.4%

 

ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה

3.4%

 

ממשלתי לא צמוד ריבית משתנה

3.0%

 


 
x