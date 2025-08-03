בינה מלאכותית, שבבים וקריפטו: שוק ההון האמריקאי נצבע מחדש

‏

דו"חות הרבעון של ענקיות הטכנולוגיה והחברות הפועלות בלב תעשיית השבבים והקריפטו, ממשיכים להעיד: עידן הבינה המלאכותית אינו מגמה חולפת, אלא מהפכה מבנית עם השפעות עמוקות על השקעות, תעשייה ורגולציה. מומחים משתי חברות השקעה בינלאומיות, Defiance ו-Leverage Shares, מצביעים על מגמות מפתח שעשויות להכתיב את כיוון השווקים בחודשים הקרובים. סילביה יבלונסקי, מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance: "אנחנו רק בתחילת השינוי המבני של הכלכלה הדיגיטלית".





סילביה יבלונסקי, צילום: Defiance



סילביה יבלונסקי, מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, רואה תהליך של "הנחת תשתית כלכלית חדשה" בהובלת ענקיות הענן. לדבריה, תוצאות הרבעון של מיקרוסופט, אלפאבית ומטא מדגישות את השינוי שמובילה הבינה המלאכותית, כששירותי Azure של מיקרוסופט רושמים צמיחה שנתית של 39%, לצד גידול נרחב בהשקעות הון.

"מיקרוסופט, גוגל ומטא לא רק מוכרות יכולות מחשוב – הן מחליפות את הפלטפורמות עליהן פועלת הכלכלה הדיגיטלית", מסבירה יבלונסקי. לדבריה, פריסת AI מואצת בכל התחומים – מהתעשייה ועד תוכנות פרודוקטיביות לצרכן – ומדי רבעון מתבהרים יותר גם אפיקי ההכנסה.

שוק השבבים: הביקושים ל-GPU רק הולכים ומתחזקים

בתחום השבבים, Defiance מדווחת על ביקושים חסרי תקדים למעבדים מתקדמים. תוצאות הרבעון של NVIDIA משקפות צמיחה תלת-ספרתית, המעידה, לדברי יבלונסקי, על "ביקוש יציב ומתמשך לתשתיות מחשוב חזקות". במקביל, חברות כמו AMD וברודקום בוחנות דרכי חדירה לנישות כמו AI בקצה הרשת (edge AI), אינפרנס ונטרוקינג.

מגמה נוספת שתופסת תאוצה: המפגש בין AI למחשוב קוונטי. חברות כמו IonQ ו-Rigetti מפתחות טכנולוגיות שמציעות שילוב בין יכולות AI לבין עוצמת עיבוד קוונטית עם פוטנציאל מהפכני בתחומים כמו לוגיסטיקה, פרמצבטיקה וביטחון לאומי. "השוק אמנם עוד לא בשל למסחור רחב של קוונטום, אבל משקיעים ארוכי טווח מתחילים להבין את עוצמת השילוב בין התחומים", מציינת יבלונסקי.

רגולציית קריפטו חדשה: פחות חוסר ודאות, יותר שחקנים מוסדיים

בתחום המטבעות הדיגיטליים, יבלונסקי מצביעה על שינוי מגמה: רגולציה מחבקת יותר בארה"ב. חוקים כמו GENIUS ו-CLARITY מעניקים לראשונה מסגרת יציבה לתחום הקריפטו. אף שביטקוין רשם ירידה מתונה לאחרונה בעקבות חששות מהעלאות ריבית, המגמה הכוללת חיובית.

"חוסר הוודאות הרגולטורי מתפוגג, והמשקיעים המוסדיים חוזרים לשוק", היא אומרת. MicroStrategy ממשיכה להוסיף ביטקוין לתיק שלה, ושוק קרנות הספוט ETF של BTC שומר על פעילות ערה. לדבריה, חדשנות בטכנולוגיות פרוטוקול ואבטחה – כולל יישומי קוונטום – תוסיף רוח גבית לשוק גם בעתיד.

סנדיפ ראו: "המיקוד עובר מהחומרה לשירותים – מיקרוסופט ואמזון הן הכוכבות"

גם סנדיפ ראו, אנליסט בכיר בחברת ההשקעות Leverage Shares, רואה את השוק עובר טרנספורמציה, אך מדגיש שינוי בתפיסת הערך. לדבריו, הפערים הטכנולוגיים בין Nvidia ל-AMD צפויים להצטמצם, והפוקוס עובר מהחומרה עצמה לפתרונות שהיא מאפשרת.

"למעלה ממחצית מההכנסות של AMD מגיעות כיום ממרכזי נתונים, ובטווח הקרוב נדבר פחות על ביצועים טכניים ויותר על הערך בשירותי AI", מסביר ראו. לדבריו, החברות המובילות בתחום שירותי הבינה- מיקרוסופט ואמזון הן אלו שמרכזות את תשומת הלב האמיתית, בעוד ש-Meta, עם פלטפורמת הקוד הפתוח Llama, עשויה להפוך לשחקנית מפתיעה.

המכסים חוזרים – והצרכן האמריקאי משלם את המחיר

ראייה ביקורתית יותר מספק ראו ביחס למדיניות המכסים של ממשל טראמפ, שהתחדשה בגל שני. לדבריו, ההשלכות מורגשות בכל מגזר מתרופות ועד חלקי חילוף לרכב. "למרות ההצהרות של הממשל, הנתונים הראשונים מראים שהמכסים מכבידים על הצרכן האמריקאי", הוא קובע.

ראוי לציין כי הודו, אחת הספקיות הגדולות של תרופות וחלקים לרכב עבור ארה"ב, נפגעת ישירות מהצעדים. לדעת ראו, הדרך הנכונה לקידום תעשייה מקומית אינה דרך אכיפת הסכמים לא מחייבים, אלא השקעה ישירה של הממשל בתשתיות והפחתת יוקר המחיה.

לסיכום: השוק האמריקאי בתנועה אבל לא בכל מחיר

שני המומחים מצביעים על הזדמנויות גדולות בצומת שבין טכנולוגיה, בינה מלאכותית וחדשנות פיננסית, אך גם מדגישים את הסיכונים במיוחד בתחום הרגולציה והמדיניות הכלכלית. בעוד שחלק מהמגמות נראות מבניות וברורות, אחרות תלויות במהלכים פוליטיים ובהחלטות מאקרו-כלכליות.

עבור המשקיעים, זו תקופה של ערנות, אך גם של הזדמנות יוצאת דופן למי שמבין את התמונה הרחבה.