מנכ״ל אדמונד דה רוטשילד ישראל אירח את בכירי קרן ההון סיכון Reach‏

ניר ישעיה, מנכ"ל אדמונד דה רוטשילד ישראל, אירח במשרדי החברה בתל אביב מפגש מרתק לחשיפת פתרונות חדשניים מבוססי AI לקידום ענף הנדל"ן בישראל.
במפגש השתתפו בכירי קרן ההון סיכוןREACH Israel , אחת הקרנות והמאיצים המובילים בתחום טכנולוגיות הנדל״ן,
המחברת בין עולמות ההייטק הישראלי לענקי תעשיית הנדל"ן בעולם, משקיעים, לקוחות ונציגים מהתעשייה.
בין האורחים נכחו טל ראט, סיון בלסנהיים ורן לאופר, שותפים מנהלים של הקרן, הנמנים עם השמות הבולטים בזירה, ומכירים מקרוב את הפוטנציאל של טכנולוגיות PropTech בשוק העולמי, ובכירי תעשיית הנדל''ן המקומית.
ניר ישעיה באירוח בכירי קרן ההון סיכון ריץ ישראל ובכירי תעשיית הנדלן המקומית, צילום: אסקף
בדברי הפתיחה ציין ישעיה: "ענף הנדל"ן העולמי חווה מהפכה של חדשנות טכנולוגית, ולהייטק הישראלי תרומה נכבדה להתפתחות הזאת. מעבר לחדשנות הפיננסית שמאפיינת את אדמונד דה רוטשילד, חשוב לנו להכיר ללקוחותינו - הן מהייטק, הן מתחום הנדל"ן, אפיקים חדשים של שיתופי פעולה אפשריים שעושים טוב למשק הישראלי, לענף הנדל"ן ולהמשך העצמת ההייטק שלנו".
אדמונד דה רוטשילד ישראל היא חלק אינטגרלי מקבוצת אדמונד דה רוטשילד הבינלאומית שמרכזה בשווייץ, בראשות הברונית אריאן דה רוטשילד. הברונית מובילה את עסקי המשפחה העולמיים תוך הקפדה על ערכיה המסורתיים ומחויבות לפעילות פילנתרופית נרחבת. הקבוצה מנהלת נכסים בשווי כולל של כ-220 מיליארד דולר, ופועלת באמצעות 29 סניפים ב-13 מדינות ברחבי העולם.