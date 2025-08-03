אקונרג׳י: התקדמות ביישום אסטרטגיית החברה לשילוב מרכיב אגירה בפרויקטי PV בדגש על רומניה

לאור תמורות בשוק האנרגיה המתחדשת ברומניה ובפרט גידול בהיצע החשמל בשעות היום והשלכותיו על עלויות האיזון, החליטה אקונרג'י על שילוב מערכות אגירה (BESS Battery Energy Storage Systems) בפרויקטים הפוטו-וולטאיים (PV) הקיימים, אשר צפוי להביא לשיפור מהותי ברווחיות הפרויקטים לטווח הארוך ובעמידותם התפעולית בביקוש המשתנה.
בהתאם, נחתם הסכם ראשון לרכישת ציוד לאספקת סוללות ומערכות המרת חשמל (PCS) עם אחריות והסכם תפעול ל-15 שנים, לטובת הוספת פרויקט BESS בהספק של MW/ 140MWh70 בפרויקט Parau ברומניה:
השקעה הצפויה בתוספת האגירה לפרויקט: כ-19 מיליון אירו
הכנסה כוללת צפויה שנתית בסך של כ-18 מיליון אירו ומתוספת האגירה בלבד (לשנה מייצגת על בסיס תחזיות ל- 5 שנים ראשונות): כ- 9 מיליון אירו
EBITDA כולל צפוי שנתי של כ-14.3 מיליון אירו ומתוספת האגירה בלבד (לשנה מייצגת על בסיס תחזיות ל- 5 שנים ראשונות): כ- 7 מיליון אירו
בכוונת החברה להמשיך ולקדם את אסטרטגית שילוב פרויקטי האגירה ברומניה ולהתקשר בהסכמי רכש והקמה נוספים.
כמו כן, החברה פועלת לקבלת מימון בנקאי פרויקטאלי לתוספת ההשקעה הצפויה.
אייל פודהורצר, מייסד שותף ומנכ"ל אקונרג'י: בעקבות התפתחויות בשוק החשמל ברומניה, ובפרט גידול בהיצע החשמל בשעות היום, ולאחר שבחנו היטב את תחום האגירה וההזדמנויות השונות העומדות בפנינו, קיבלנו החלטה אסטרטגית לפעול בנחישות לשילוב מערכות אגירה בפרויקטים הפוטו-וולטאיים (PV) שבבעלותנו. שילוב מרכיב אגירה צפוי להביא לשיפור ברווחיות הפרויקטים לטווח הארוך תוך חיזוק עמידותם התפעולית ויהווה גם מענה לאתגרים הנובעים ממבנה השוק הנוכחי ברומניה. כמו גם בשווקים אחרים.
כיום נחתם הסכם עם ספקים מובילים לאספקת סוללות לאחד מפרויקטי הדגל שלנו, פרויקט Parau.
לאחרונה רכשה אקונרג'י אנגליה את חלקה של הקרן הצרפתית Rgreen וכעת הפרויקט נמצא בבעלותה המלאה. מטרת הרכישה הייתה בעיקר לאפשר יישום תוספת מרכיב האגירה בפרויקט ובנוסף בעקבות עסקה זו עתיד להירשם רווח הון של 12 מיליון אירו בדוחות הרעון השלישי לשנת 2025.
אזכיר, כי בבעלותינו פרויקטים רבים נוספים ברומניה, חלקם בהפעלה מסחרית, חלקם בהקמה וחלקם לקראת הקמה אשר בכוונתנו לבחון ולקדם גם בהם שילוב אגירה על מנת לשפר את תוצאותיהם התפעוליות ולמקסם את התשואה הגלומה בהם."