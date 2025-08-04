מנועי בית שמש מדווחת על הזמנות נוספות לייצור מנועי סילון

בהמשך לדיווחים מה-12.9.23 וה- 19.3.24, בדבר התקשרויות עם לקוחות מובילים בתחומן לפיתוח וייצור מנועי סילון והזמנות בסך מצטבר של כ- 124 מיליון דולר (כ- 471 מיליון ש"ח), מנועי בית שמש מדווחת היום כי התקבלו הזמנות נוספות מהלקוחות בהיקף של כ-100 מיליון דולר (כ- 337 מיליון ש"ח) וכן היא מעלה את ההערכה הכללית להתקשרויות הנ"ל מכ- 1 מיליארד ש"ח בהודעה הקודמת לסך של 1.3 מיליארד ש"ח.
בהתאם, ההיקף הכולל של ההזמנות שהתקבלו נכון למועד זה בגין ההזמנה, וההתקשרויות הקודמות, עומד על סך מצטבר של כ-224 מיליון דולר (כ-808 מיליון ש"ח), אשר צפויות להניב הכנסות לחברה לאורך תקופת ההתקשרות שצפויה להתפרס על פני עד כ-4 שנים.
להערכת החברה, התממשות חלק מהערכות החברה ביחס להזמנות עתידיות מעידה על איכות הביצוע, היכולות הטכנולוגיות והאמון לו זוכה החברה אצל לקוח משמעותי ואסטרטגי זה. כמו כן, מהווה אינדיקציה חיובית באשר להסתברות התממשות הערכות החברה ביחס להזמנות צפויות נוספות.
רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, מסר: "אנו שמחים על ההתקשרות המשמעותית הנוספת, במיוחד בתקופה זו, המהווה אבן דרך חשובה מאוד לחברה. לנוכח ביקושים מתגברים בעולם, אנו מאמינים מאוד בתחום פעילות המנועים של החברה. הזמנות נוספות אלו ביחד עם התקשרויות קודמות, מלקוחות מובילים בתחומן, שעשויים לגדול במצטבר גם לכ- 1.3 מיליארד ש"ח, מוכיחים את חשיבותה ויכולותיה של מב"ש בתחום מתפתח זה, מה שייבצר את המשכיות הייצור והפיתוח של מנועי הסילון במגזר המנועים לשנים הבאות".