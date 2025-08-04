פסיירקס מתקדמת להשלמת עסקת המיזוג לבורסה

שוק התרופות לדיכאון עמיד מוערך בכ-2 מיליארד דולר בשנה וצפוי לגדול בקצב שנתי של 11%
חברת קנבוטק (TASE: CNBT), מדווחת על התקדמות לקראת השלמת עסקת המיזוג עם חברת פסיירקס (PsyRx) ומודיעה על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות ב-8 בספטמבר 2025, לאישור ההסכם המחייב. כחלק מתנאי המיזוג, בכוונת קנבוטק לבצע גיוס מהציבור לטובת פעילותה השוטפת של החברה הממוזגת וכחלק מההכנה לניסוי הקליני של פסיירקס.
האסטרטגיה של פסיירקס כוללת הגשת בקשה לניסוי קליני ראשון בישראל במחצית הראשונה לשנת 2026. לאחר ניסוי פאזה שניה (שלב שני) בבני אדם, בכוונת החברה לפעול למציאת שותף אסטרטגי לשיתוף פעולה, למימון/הובלה לאישור התרופה מול הרגולטורים המובילים ה- FDA וה-EMA, בתמורה לזכויות הפצה ושיווק.
הטיפול הייחודי של פסיירקס משלב מינונים מזעריים (מיקרו-דוסינג) של איבוגאין כתוספת לתרופות קיימות ממשפחת ה-SSRI, במטרה להאיץ את התגובה לטיפול, להגביר את יעילותו ולהפחית תופעות לוואי. פסיירקס כבר השלימה בהצלחה ניסוי בטיחות פרה-קליני משולב עם SSRI, שהדגים פרופיל בטיחותי חיובי וסלל את הדרך לניסוי קליני ראשון בבני אדם.
צמח האיבוגאין משמש כטיפול מסורתי במשך מאות שנים ומחקרים קודמים שנעשו עם איבוגאין הדגימו פוטנציאל טיפולי משמעותי, לרבות מחקר באונ' סטנפורד ארה"ב שפורסם בשנה שעברה, בקרב 30 יוצאי יחידות מיוחדות בצבא ארה"ב באמצעות מתן חד-פעמי של איבוגאין, שהראה הפחתה של 87% בתסמיני דיכאון ומעבר ממצב של נכות קלה-בינונית לתפקוד כמעט ללא תופעות לוואי חמורות.
שוק תרופות הדיכאון
כ-280 מיליון אנשים ברחבי העולם סובלים מדיכאון וכ- 30% מהם סובלים מדיכאון עמיד, שהם כ-84 מיליון חולים. שוק התרופות העולמי לדיכאון מוערך בכ-18 מיליארד דולר בשנה וצפוי לצמוח בקצב שנתי של כ-7.5%. שוק התרופות לדיכאון עמיד מוערך בכ-2 מיליארד דולר בשנה וצפוי לגדול בקצב שנתי של 11%.
מנכ"ל קנבוטק, ניקיטה ללוך: "אנו עדים לתמיכה של הממשל הנוכחי בארה"ב ובראשם שר הבריאות האמריקני בטיפולים מבוססי חומרים פסיכו-אקטיביים ולהצהרת ראש ה-FDA שאמר בחודש מאי האחרון כי צריך להאיץ את פיתוח הטיפולים בתרופות הללו וכי הנושא נמצא בעדיפות גבוהה של הארגון. אנו מאמינים כי לאור פוטנציאל השוק, הידע הנצבר של פסיירקס, המשאבים הנמוכים יחסית לתחום הפארמה הנדרשים לקידום ניסוי קליני ראשון והאסטרטגיה של החברה לחבור בהמשך לתאגיד פארמה בינ"ל מוביל בכפוף להצלחה בניסוי כזה, מייצרים הזדמנות טובה למשקיעים אשר רוצים להיחשף לתחום החדשני של תרופות פסיכו-אקטיביות."