אספן גרופ הגישה הצעה לרכישת חלקה של גינדי בקניון הזהב

קניון הזהב הינו מהקניונים הגדולים והמובילים בארץ, לקניון NOI שנתי של מעל 100 מיליון שקל (שנת 2024, ללא הקומה החדשה)
שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ: "אנו ממשיכים בהרחבת הפעילות בישראל, תוך כדי מיקוד בנדל"ן מניב מסחרי ובהרחבת פעילות המגורים. קניון הזהב הוא מבין הקניונים המובילים בארץ, בעל מיקום אטרקטיבי ופוטנציאל גידול והשבחה משמעותי. השקעתנו הצפויה בו תהווה קפיצת מדרגה חשובה ומשמעותית עבור אספן גרופ. במקביל גם בתחום הנדל"ן למגורים, התקשרנו לאחרונה באמצעות חברת הבת רייק, בעסקה לרכישת השליטה בחברת הייזום למגורים לנדמרק. עסקאות אלו צפויות לתמוך בהמשך צמיחת הקבוצה כשחקנית מובילה בשוק הנדל"ן המקומי ולהשיא בהתאם ערך לבעלי המניות".
אספן גרופ ממשיכה בתהליך הרחבת הפעילות שלה בישראל. היום דיווחה הקבוצה, כי בהמשך לאישור דירקטוריון אספן, היא הגישה הצעה לרכישת חלקה של גינדי (25%) בקניון הזהב בראשון לציון (לרבות זכויות ב-25% מקומת מסחר נוספת בקניון שהינה במצב מעטפת ובהליכי רישוי מתקדמים למועד זה) ולרכישת זכויות לקבלת תמורה עתידית מצד שלישי, אשר מחזיק בכ-75% מהזכויות בקניון, בקשר עם הקמת ופתיחת הקומה החדשה, וזאת בתמורה כוללת בסך של כ-665 מיליון שקל.
קניון הזהב הינו אחד מחמשת הקניונים המובילים והגדולים בארץ. בקניון פועלים כ-400 בתי עסק, לרבות רשתות בינלאומיות ורשתות קמעונאיות מובילות, ומבקרים בו מדי יום כ-25,000 איש. הקניון כולל שלוש קומות מסחר פעילות, וקומת מסחר נוספת שהינה במצב מעטפת ובהליכי רישוי מתקדמים למועד דיווח מיידי זה ("קומת הפלטינום"), וכן הוא כולל כ- 2,500 מקומות חניה, נציין כי כיום נמצא הקניון בהליכי שדרוג ושיפוץ חזותי.
ה-NOI של קניון הזהב לשנת 2024 הסתכם לסך של כ-102 מיליון שקל (ללא הקומה החדשה). במסגרת ההצעה, פעילות ניהול הקניון שמבוצעת היום ע"י חברת ניהול של גינדי תעבור גם היא לאספן. הצעת הרכישה וההתקשרות כפופה לחתימת הסכמים ולאישורים נדרשים מצד שלישי המחזיק בכ-75% מהקניון.
הצעת הרכישה הנוכחית הינה נדבך נוסף בעשייה המשמעותית של אספן גרופ מאז הפיכתה של אוסטרליה ישראל לבעלת המניות הגדולה בחברה. בין המהלכים שביצעה החברה: כניסה לתחום ההתחדשות העירונית לאחר שרכשה 50% מחברת רייק נדל"ן; התקשרות בעסקה לרכישת השליטה בחברת הייזום למגורים הציבורית לנדמרק; הרחבת תיק הנכסים המניבים בישראל: מתחם הפיל בתל-אביב, מתחם מסחרי באצטדיון סמי עופר ועוד.
