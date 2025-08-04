חברת חג׳ג׳ אירופה מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת חברה רומנית

חברת חג'ג' אירופה דיווחה לפני זמן קצר לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר את כניסת החברה לפעילות חדשה בתחום התשתיות לתכנון, הקמה, ניהול ותחזוקה של מערכות לחלוקת גז טבעי ברומניה.

על פי דיווח החברה, היא מנהלת משא ומתן מתקדם, יחד עם שותף מוביל בתחום, לרכישת מלוא החזקות חברה רומנית פרטית מובילה ברומניה בתחום פעילות זה. עד היום זכתה החברה הרומנית ב-55 מתוך 63 מכרזים שניגשה אליהם. מכרזים אלה כוללים, בין היתר, תכנון ביצוע עבודות קבלניות אזרחיות להנחת צנרת באדמה, וחיבורה לתשתיות הגז במספר מחוזות ברחבי רומניה. בכלל מכרזים אלו ניתן לחברה זיכיון בלעדי, לאחר השלמת העבודות, לחיבור צרכני קצה, הפעלת שירותי חלוקת הגז לצרכנים ותחזוקתם למשך 49 שנים.

לאור הניסיון שנצבר בחברת חג'ג' אירופה לאורך שנות פעילותה בתחום הנדל"ן ברומניה ובכלל זה ליווי, הקמה ביצוע פרויקטים לבנייה מורכבים, זיהתה החברה את הפוטנציאל הגלום בכניסתה לתחום הפעילות החדש.

בהקשר זה יצוין כי רומניה נחשבת לאחת מיצרניות הגז הטבעי הגדולות באירופה, כאשר המאגר הגדול ביותר הינו Neptune Deep, עם כמות מוערכת של כ-100 מיליארד מטרים מעוקבים (BCM). הייצור המקומי במדינה מכסה 70%-80% מצריכת הגז הטבעי הלאומית שלה, ומהווה כ-29% מצריכת האנרגיה ברומניה.

ממשלת רומניה השיקה תוכניות השקעה הממומנות על ידי המדינה, שאחד מהתחומים המרכזיים של תוכניות אלה הוא פיתוח והרחבת תשתיות הגז הטבעי ברחבי רומניה במטרה להכפיל בשנים הקרובות את מספר צרכני הגז הטבעי לכ-8.5 מיליון. תכנית זו תוקצבה בסך של כ-13 מיליארד דולר, שמתוכם נוצלו סך של כ-2.6 מיליארד דולר, והיא כוללת מימון לתכנון, הקמה, והרחבה של מערכות חלוקת גז טבעי ותחזוקה של מערכות אלו לתקופה של 49 שנים.

מתוך 55 המכרזים שבהם זכתה עד כה החברה הרומנית שמיועדת לרכישה, ב-3 כבר הושלמו עבודות ההקמה והחלה תקופת הזיכיון לחלוקת גז, בעוד 13 נמצאים כבר בשלב הביצוע, ועוד 40 מכרזים בשלב התכנון וצפויים להיכנס לעבודות על פני השנים עד לשנת 2028. ככל הידוע לחברה, צפויה ממשלת רומניה, דרך הרשויות המקומיות, לפרסם כ-700 מכרזים בהיקף מוערך של כ- 2 מיליארד אירו, והחברה מציינת כי בכוונתה לגשת למכרזים נוספים.

בדיווח לבורסה מציינת חג'ג' אירופה כי היקף הרווח התפעולי הצפוי מהשלמת עבודות ההקמה בלבד במכרזים בהם החברה זכתה, צפוי לעמוד על כ-55 מיליון אירו ומשקף שיעור של כ-19% של הרווח מההכנסות ושיעור של כ-23% רווח ביחס לעלויות. החברה מדווחת כי מלבד ביצוע הקמת התשתית, קיימות פעילויות משיקות נוספות, אשר צפויות להניב לחברה הכנסות נוספות, כגון: ההכנסות מחלוקת הגז למשך תקופת הזיכיון, תחזוקת התשתיות והרכבה עצמאית של תחנות הפחתת לחץ ומדידה (PRMS).

התמורה לרכישה, שצפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הנוכחי, תהיה 10 מיליון אירו, ובנוסף צפויה החברה להעמיד סכום של עד כ-30.5 מיליון אירו שישמשו להון החוזר הנדרש להשלמת הביצוע של מכרזים שחברת הפעילות זכתה בהם, רכישת פעילות הרכבה עצמאית של תחנות הפחתת לחץ ומדידה (PRMS) וכן הקמת המערכות וכוח האדם הנדרשים לתחזוקת המערכות לתקופה של 49 שנים וזאת לנוכח הגידול הצפוי בקצב המתחברים לרשת הגז. הרכישה, במידה ותתבצע, תיעשה באמצעות חברה קפריסאית שבה יהיו לחג'ג' אירופה 70%, לשותף מקומי, שיזם את העסקה ובעל ידע וניסיון מוכח בתחום הפעילות עוד 20%, ו-10% נוספים יהיו למשקיע/ים פרטי/ים.

חברת חג'ג' אירופה (TA.HGGE) פועלת ברומניה בייזום והקמה של פרוייקטים למגורים, ונכסים מניבים למסחר ומשרדים. בעלי השליטה בחברה הם צחי חג'ג' (כ-53%) ושחר מחט (כ-21.5%). החברה כלולה במדדים ת"א נדל"ן ות"א בנייה, וההון המאוחד שלה ליום 31.3.2025 נאמד בכ-71 מיליון אירו.

מחג'ג' אירופה נמסר: "חג'ג' אירופה עוקבת מקרוב מזה זמן רב על התמורות וההתפתחויות בשוק הגז הטבעי ברומניה, תוך הבנתה את הפוטנציאל העצום הגלום בתחום זה, לאור היותה של רומניה מעצמה של גז טבעי שדורשת חיזוק ושיפור של תשתיות הולכת הגז לצרכני הקצה. השילוב של התעצמות שוק הגז הטבעי ברומניה, יחד עם תוכנית ההשקעות הממשלתית למימון ההשקעות נדרשות בתחום, הביא אותנו להחלטה לקדם את אפשרות רכישתה של חברה מובילה בתחום, כולל צבר המכרזים בהן היא זכתה, ההון האנושי, המערכות ועוד. אנחנו רואים באפשרות רכישתה פוטנציאל גדול מאוד, וכן פעילות עם סינרגיה לפעילות הקיימת של חג'ג' אירופה".