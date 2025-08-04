הכלכלה בצומת דרכים

חששות הסחר יישארו במרכז הבמה בעקבות ההכרזה ביום חמישי האחרון על הטלת מכסים משמעותיים על מדינות שלא הצליחו להגיע להסכמות עם ארה"ב עד למועד האחרון ב־1 באוגוסט. בהיעדר הסכמים, המכסים ייכנסו לתוקף כבר ביום שישי הקרוב. סין ניצבת מול מועד נפרד ב־12 באוגוסט, ומקסיקו קיבלה פרק זמן של 90 יום לסיום מו"מ על הסכם חדש. כרגיל, "השטן בפרטים הקטנים" – גם כאשר נחתמים הסכמים, כל הפרה ולו הקלה עלולה להוביל לקריסתם החלקית.

הודעת המכסים החדשים, יחד עם דו"ח משרות חלש מהצפוי, הכבידו ביום שישי על סנטימנט המשקיעים. שוקי המניות רשמו ירידות על רקע חששות מהאטה בצמיחה ומהתעצמות הלחצים הגלובליים סביב סחר. עם זאת, בתחילת השבוע שוקי ההון מראים סימני התייצבות, בין השאר בשל הציפייה להמשך הורדות ריבית.

בינתיים, עונת הדוחות לרבעון השני בארה"ב נמשכת ברקע. אנו כבר מעבר לשיא הדיווחים, אך בימים הקרובים צפויות להתפרסם תוצאות חשובות, בין השאר מתחום הפארמה. עד כה, נרשמה צמיחה שנתית מרשימה ברווחיות, עם הישגים בולטים בסקטור הטכנולוגיה. עם זאת, בעוד שחברות רבות "עקפו תחזיות" ברווחים, ההפתעות בצד ההכנסות היו צנועות יחסית.

לאחר שהפדרל ריזרב השאיר את הריבית ללא שינוי בשבוע שעבר, פעילותם של הבנקים המרכזיים השבוע תהיה דלה. ביום חמישי יתקיים דיון הוועדה המוניטרית של בנק אנגליה, שם צפוי דיון צמוד במיוחד בשאלת הפחתת הריבית. במקביל, נתוני מאקרו מקומיים ברחבי העולם צפויים להעניק תובנות לגבי רמות הפעילות הכלכלית על רקע הסביבה הגלובלית הבלתי יציבה. בימים הקרובים יפורסמו מדדי מנהלי הרכש (PMI) לשירותים ולפעילות הכוללת באירופה ובארה״ב, אלו עשויים לקבוע את הטון הכלכלי להמשך. בסוף השבוע צפויים גם נתונים חשובים מסין: סחר חוץ, השקעות זרות (FDI), מאגר הכסף (M2), אשראי חדש ומדדי מחירים (CPI/PPI).

ארה"ב: הצמיחה נמשכת אך הנתונים מעורבים

שבוע זה צפוי לכלול פרסום של מספר מדדים כלכליים חשובים בארה"ב. בין המרכזיים:

יום שני, הזמנות למוצרים בני קיימא והזמנות מהמפעלים. ביום שלישי, מדד ISM לשירותים ומדד PMI המשולב של S&P Global וביום חמישי: תביעות חדשות לדמי אבטלה, מלאים בסיטונאות ואשראי צרכני

נתונים אלה יחד יספקו תמונה מקיפה על מגמות בפעילות העסקית, שוק העבודה והתנהגות צרכנים במהלך הרבעון השלישי. הציפייה היא לשיפור מתון בסנטימנט במגזר השירותים, כאשר מדד ISM צפוי לעלות מ־50.8 ל־51.7 – מה שמעיד על צמיחה מתונה. לעומת זאת, מדד PMI המשולב צפוי לרדת מ־50.8 ל־49.5, מה שמעיד על לחצים מצטברים שמובילים להתכווצות בפעילות הכוללת של המגזר הפרטי.

הזמנות למוצרים בני קיימא, שיתפרסמו ביום שני, צפויות לרשום ירידה חדה של כ־10% לעומת החודש הקודם, בעיקר בשל ירידה בהזמנות ציוד תחבורה תנודתי. ביום חמישי, מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה צפוי לעלות ל־222 אלף, המשקף את ההאטה בקצב גיוס העובדים. המלאים בסיטונאות צפויים לעלות בשיעור מתון של 0.2%, בעוד אשראי הצרכנים צפוי לזנק ל־10.5 מיליארד דולר – כפול מהעלייה החודשית הקודמת – דבר שמעיד על התחזקות הביקושים והלוואות מצד משקי הבית.

מסקנה:

נתוני השבוע צפויים להצביע על ירידה בהזמנות למוצרים בני קיימא, לצד יציבות יחסית בפעילות מגזר השירותים. אף על פי שהיסודות הכלכליים נותרו חזקים באופן יחסי, שוק העבודה מראה סימנים של התקררות. ההאטה המתהווה בפעילות הכלכלית מחזירה את הבנק המרכזי האמריקאי (הפד) למרכז הבמה – במיוחד על רקע הלחצים הגוברים כתוצאה מהגבלות סחר.

גוש האירו: הכלכלה בצומת דרכים

הסכם הסחר בין ארה״ב לאיחוד האירופי הביא עמו הקלה מסוימת לכלכלת גוש האירו, בכך שמנע תרחישים שליליים יותר. אף שההסכם הפחית את חוסר הוודאות הכלכלי, הוא מביא עמו גם עלויות כאשר חברות אירופיות עלולות להתמודד עם פגיעה בכושר התחרות שלהן. עם זאת, הצמיחה הצנועה של 0.1% בתוצר הרבעוני של גוש האירו (בהשוואה ל־0.6% ברבעון הקודם) מצביעה על עמידות מסוימת של הכלכלה, במיוחד נוכח ההתפתחויות האחרונות בזירת הסחר עם ארה"ב. יש לציין כי הקונצנזוס בשוק ציפה לאפס צמיחה, כך שהתוצאה נחשבת חיובית ביחס לציפיות.

הדינמיקה המשתנה של סוגיות הסחר צפויה להמשיך ולהשפיע על כלכלת גוש האירו. השבוע לא צפויים פרסומים מאקרו-כלכליים רבים שיאפשרו הערכת תמונת המצב הרחבה. הנתון המרכזי יהיה מכירות הקמעונאות לחודש יוני, שיתפרסמו ביום רביעי, שם הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.4%, לאחר ירידה של 0.7% במאי. אף שהביטחון הצרכני עדיין נמוך, שיעור האבטלה הנמוך ביותר אי-פעם עשוי לאזן את השפעות חוסר הוודאות הכלכלית על הביקוש הפנימי.

בצד המאקרו, מחר צפוי להתפרסם מדד המחירים ליצרן (PPI) של גוש האירו ליוני, ודו"ח כלכלי של ה־ECB ביום חמישי. בגרמניה יפורסמו נתוני ההזמנות מהמפעלים (ביום רביעי) והתפוקה התעשייתית (ביום חמישי), שניהם עבור חודש יוני, ועשויים למשוך תשומת לב.

שורה תחתונה: הסכם הסחר עם ארה״ב מפחית את אי הוודאות, אך צפויות עלויות כלכליות מסוימות. למרות האתגרים, כלכלת גוש האירו מפגינה עמידות, הודות לביקוש פנימי חזק ומדיניות פיסקלית מרחיבה.

בריטניה: קרן המטבע ממליצה על שתי הפחתות ריבית השנה

השבוע יפורסמו הקריאות הסופיות של מדדי מנהלי הרכש (PMI) של S\&P Global למגזר השירותים ולתוצר המשולב בבריטניה. הצפי הוא לנתונים דומים לאומדנים המוקדמים, סביב רמה של 51, מה שמעיד על קצב צמיחה חלש.

סקר פנימי של בנק אנגליה על ציפיות האינפלציה צפוי להראות רמות גבוהות של ציפייה סביב או מעל 3%. עם זאת, מוקד העניין המרכזי יהיה ישיבת ועדת המדיניות המוניטרית של הבנק ביום חמישי. ציפיות השוק מצביעות על הפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס לרמה של 4.0%, ועוד הפחתה נוספת לקראת סוף הרבעון הרביעי.

תחזיות אלו תואמות את עמדת קרן המטבע הבינלאומית (IMF), שהמליצה לאחרונה על שתי הפחתות ריבית במהלך השנה כדי לתמוך בכלכלה הבריטית. ההיגיון: אף שחוסר הוודאות סביב המכסים פחת, רמות המכס הגבוהות עדיין מכבידות על הצמיחה, והסיכון הכלכלי הכללי נוטה כלפי מטה.

שורה תחתונה: השוק מעריך כי תתקבל החלטה על הפחתת ריבית השבוע, אך בנק אנגליה שוקל בזהירות את האיזון בין אינפלציה לצמיחה – וההחלטה עדיין אינה מובטחת.

סין: נתוני סחר חוץ במוקד

סין צפויה לפרסם השבוע את נתוני הסחר החוץ לחודש יולי. בעקבות העלאת המכסים מצד ארה"ב באפריל השנה, יצוא סין לארה״ב הראה חולשה. עם זאת, היצוא לשווקים שאינם ארה״ב המשיך לצמוח, ובמידה מסוימת פיצה על הפגיעה. ביוני עלה סך היצוא ב־5.8% – מעל הציפיות בשוק.

צמיחת היצוא ביולי עשויה להאט לעומת החודש הקודם, בעיקר על רקע היחלשות מדדי

ה־PMI במגזר התעשייה וירידה בהזמנות. במקביל, המכסים הגבוהים מצד ארה״ב עדיין עלולים להכביד על היצוא לשוק האמריקאי.

בשבוע שעבר נמשכו השיחות בין סין לארה"ב בנושאי סחר. אף שלא נחתמו הסכמים קונקרטיים, ישנה ציפייה להסכם מאוחר יותר השנה, שכן המתיחות בין הצדדים פחתה לאחרונה. ארה"ב הסירה חלק מהמגבלות על ייצוא מוליכים למחצה לסין, ואילו סין הסירה מגבלות על ייצוא משאבים נדירים לארה"ב.

שורה תחתונה: נתוני הכלכלה של סין ביולי מצביעים על חולשה מסוימת, במיוחד במדדי התעשייה. הסחר החוץ ממשיך להיות מושפע מהמכסים הגבוהים מצד ארה"ב. בטווח הקצר, סנטימנט המשקיעים בשוק הסיני עשוי להישאר מושפע מהתנאים המאקרו-כלכליים, אך הסכם סחר פוטנציאלי או תמריצים פיסקליים נוספים עשויים לתמוך בשוק בהמשך השנה.