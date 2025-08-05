שיא בתוצאות אודיטי טק ברבעון השני לשנת 2025, מעלה את התחזית לשנה כולה

ההכנסות נטו ברבעון השני הסתכמו ב-241 מיליון דולר, גידול של 25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ה-Ebitda המתואם ברבעון השני הסתכם ב-70 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-49 מיליון דולר והרווח הנקי המתואם ברבעון השני הסתכם ב-57 מיליון דולר.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה ב-101 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי הסתכם ב-99 מיליון דולר.

אודיטי טק (נאסדק:ODD) חברת האם של IL MAKIAGE, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני 2025.

אורן הולצמן, מייסד ומנכ"ל אודיטי, מסר: "המומנטום העסקי נמשך לתוך הרבעון השני, עם תוצאות שעקפו שוב את התחזיות והובילו לעדכון כלפי מעלה של תחזית ההכנסות, הרווח הנקי והרווח למניה. העסק שלנו צומח עם רווחיות גבוהה, מנועי צמיחה מרובים ויכולת תמרון עסקי ארוכת טווח. התוצאות הפיננסיות החזקות מאפשרות לנו להמשיך ולהשקיע בעתיד, כולל בטכנולוגיה, ב ODDITY Labs-ובפיתוח מותגים חדשים".

הולצמן הוסיף: "ההשקה הקרובה של מותג 3 פותחת עבורנו שוק חדש ועצום עם ההתרחבות למוצרים רפואיים. בדיוק כפי שחוללנו מהפכה בעולם הביוטי באמצעות טכנולוגיה, אנו מכוונים כעת לעולמות הרפואיים, תחילה לדרמטולוגיה, שבה אנו מזהים פוטנציאל חזק ורווחי".

אודיטי השיגה מספר יעדים במהלך הרבעון השני לשנת 2025. אלה כוללים:

ביצועים פיננסים העולים על התחזיות בכל המדדים ברבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני, 2025.

צמיחה דו ספרתית בהכנסות שני המותגים IL MAKIAGE ו- .SpoiledChild

האצת ההתרחבות הבינלאומית שלנו.

התקדמות בפיתוח מותג 3 לקראת השקה רשמית ברבעון הרביעי של שנת 2025.

התקדמות בפיתוח מותג 4 שמתקדם לקראת השקה במהלך שנת 2026.

פיתוח והרחבה של פלטפורמת גילוי המולקולות של מעבדות אודיטי (ODDITY LABS).

השלמה של הנפקת אג"ח להמרה הראשונה של החברה, שהוגדלה ל-600 מיליון דולר ונושאת קופון של 0%.

יתרת מזומנים חזקה במאזן החברה, הכוללת מזומנים, שווי מזומנים והשקעות בהיקף של 815 מיליון דולר, וכן מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של 200 מיליון דולר, נכון ל-30 ביוני 2025.

לינדזי דרוקר מן, סמנכ"לית הכספים הגלובלית של אודיטי, מסרה: "אנו שבעי רצון מהתוצאות הכספיות שלנו לרבעון השני אשר עלו על התחזיות שלנו בהכנסות, בשיעור הרווח הגולמי, ב- EBITDAהמתואם וברווח המתואם למניה. גם הרבעון השלישי מציג פתיחה חזקה. המשך השנה נשען ברובו על צבר הזמנות חוזרות בעל ניראות גבוהה. כלל הגורמים הללו נותנים לנו את הביטחון לעדכן פעם נוספת את התחזית השנתית שלנו כלפי מעלה".

דגשים פיננסים לרבעון השני לשנת הכספים 2025

התוצאות של הרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2025 מוצגות להלן בהשוואה לאותה תקופה בשנה הקודמת:

ההכנסות נטו הסתכמו ב-241 מיליון דולר לעומת 193 מיליון דולר ברבעון השני בשנת 2024, המהווה גידול של 25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי הסתכם ב-174 מיליון דולר לעומת 139 מיליון דולר ברבעון השני בשנת 2024, המהווה גידול של 25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב-72.3%, עלייה של 10 נקודות בסיס בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 72.2% ברבעון השני בשנת 2024.

הרווח הנקי הסתכם ב-49 מיליון דולר לעומת 45 מיליון דולר ברבעון השני בשנת 2024. שיעור הרווח הנקי הסתכם ב-20.4% לעומת 23.6% ברבעון השני בשנת 2024.

הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-57 מיליון דולר לעומת 51 מיליון דולר ברבעון השני בשנת 2024, המהווה גידול של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-23.7% לעומת 26.5% ברבעון השני בשנת 2024.

ה-Ebitda המתואם הסתכם ב-70 מיליון דולר לעומת 62 מיליון דולר ברבעון השני בשנת 2024, המהווה גידול של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור

ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-28.8%, ירידה של 350 נקודות בסיס בהשוואה לשיעור EBITDA מתואם של 32.3% ברבעון השני בשנת 2024.

רווח למניה מדולל של 0.79 דולר ברבעון השני לשנת 2025 לעומת 0.73 דולר למניה ברבעון השני בשנת 2024. רווח מתואם מדולל של 0.92 דולר למניה ברבעון השני לעומת 0.82 ברבעון השני של שנת 2024.

מזומנים ושווי מזומנים, מזומנים מוגבלים, פיקדונות קצרי מועד וניירות ערך סחירים הסתכמו ב־815 מיליון דולר.

הטבלה שלהלן מציגה את תוצאותינו בפועל עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב־30 ביוני 2025, וכן, את הגבול התחתון והעליון של טווח התחזית שלנו לתוצאות הרבעון השני של 2025, כפי שפורסמה ב־29 באפריל 2025.



שלושה חודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025 תוצאות בפועל תחזית טווח תחתון תחזית טווח עליון הכנסות נטו 241 מיליון דולר 235 מיליון דולר 239 מיליון דולר רווח גולמי 72.3% 70.5% 70.5% Ebitda מתואם 70 מיליון דולר 65 מיליון דולר 68 מיליון דולר רווח מתואם למניה (EPS) מדולל 0.92 דולר 0.85 דולר 0.89 דולר



תחזית פיננסית

אודיטי מעלה את התחזית לשנה המלאה שמסתיימת ב-31 בדצמבר, 2025.

הכנסות נטו בטווח של 799 מיליון עד 804 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית של בין 23% ל-24%, בהשוואה לשנה קודמת.

שיעור רווח גולמי של כ-71%.

Ebitda מתואם בין 160 מיליון דולר ל-162 מיליון דולר.

רווח למניה מדולל מתואם בין 2.06 דולר ל-2.09 דולר, בהנחת שיעור מס אפקטיבי של כ-19%.



תחזית עדכנית לשנת הכספים 2025 תחזית קודמת לשנת הכספים 2025 הכנסות נטו 799-804 מיליון דולר 790-798 מיליון דולר רווח גולמי 71% 71% Ebitda מתואם 160-162 מיליון דולר 157-161 מיליון דולר רווח למניה מדולל מתואם 2.06-2.09 דולר 1.99-2.04 דולר



אודיטי מספקת את התחזית שלהלן לרבעון השלישי לשנת 2025 שמסתיים ב-30 בספטמבר 2025:

הכנסות נטו בטווח של 144 מיליון עד 146 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית של בין 21% ל-23%, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה קודמת.

שיעור רווח גולמי של כ-68%.

EBITDA מתואם בין 26 מיליון דולר ל-28 מיליון דולר.

רווח למניה מדולל מתואם בין 0.33 דולר למניה ל-0.36 דולר למניה, בהנחת שיעור מס אפקטיבי של כ-20%.



תחזית לרבעון שלישי 2025 הכנסות נטו 144-146 מיליון דולר רווח גולמי 68% Ebitda מתואם 26-28 מיליון דולר רווח מתואם למניה מדולל 0.33-0.36 דולר



המונחים EBITDA מתואם, שיעור EBITDA מתואם, רווח נקי מתואם, שיעור הרווח הנקי המתואם, רווח מתואם למניה מדולל ותזרים מזומנים חופשי הינם מדדים פיננסיים שאינם תחת GAAP. למידע נוסף בעניין זה אנא ראו את ההודעה שפורסמה באנגלית.

נתוני התחזית הפיננסית המוצגים למעלה הינן הצהרות צופות פני עתיד והינן כפופות למספר הנחות והערכות. התוצאות בפועל עשויות לסטות באופן מהותי מהתחזית של החברה כתוצאה, בין היתר, מהנושאים המפורטים תחת הסעיף "Forward-Looking Statement" בהודעה שפורסמה על ידי החברה באנגלית.



