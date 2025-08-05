Nomura:
השינוי “היוני” בנרטיב כלפי הריבית (אחרי דוח התעסוקה) שלח את המניות, הקריפטו והזהב לעליות, כאשר הנרטיב של “Bad news is good news ” חזר לפחות לעת עתה.
אם תמחור הורדות הריבית מתגבר בשל המשך דיפלציה משמעותית (או האטה באינפלציה) בזמן שרווחי החברות והדוחות של ענקיות הטכנולוגיה (Mag7/8), סקטור הטק וה-AI ממשיכים להחזיק מעמד הרי שחדשות רעות הן “טובות” לשוקי המניות.
אך אם תמחור הפחתות הריבית נובע דווקא מהתמתנות בשוק העבודה, שמתחילה לעבור מהתקררות להתכווצות של ממש נראה שכעת די ברור שחדשות רעות הן באמת רעות.
תנודתיות המחירים החריגה ביום שישי בלטה במיוחד בקריסת התשואות על האג”ח לשנתיים (2Y).
השוק ממהר לתמחר מחדש מסלול מדיניות מוניטרית כ-יוני בהרבה, כאשר הורדת ריבית כבר כמעט מתומחרת במלואה לחודש ספטמבר (~95%).
ההסתברות לשתי הורדות ריבית עד דצמבר יותר מהכפילה את עצמה בעקבות נתוני יום שישי.
ההסתברות הגלומה לנחיתה קשה (Hard Landing) חזרה לעלות ועומדת כעת על כ-33%.
DB:
מצפים לירידות חדות!
ירידות של 3% או יותר מתרחשות, בממוצע, אחת ל-1.5 עד 2 חודשים וכעת עברו למעלה מ-3 חודשים מאז חווינו ירידה כזו בפעם האחרונה.
SocGen:
צוות המאקרו של סוסייטה ג’נרל מציין כי הרווח הנקי החזוי (Forward Net Income) עבור כלל המניות בארה”ב למעט 10 הגדולות נותר שטוח במשך שלוש שנים ברציפות, וזהו סימן מדאיג.
התמחור הגבוה למרות היעדר צמיחה מרמז שהשוק מונע יותר על ידי ביקוש מצד משקיעים מאשר על ידי נתונים בסיסיים (פונדמנטליים).
על רקע החששות המתחדשים מפני מכסים, הסיכונים לירידה בשווקים עולים בצורה חדה.
Goldman:
התרסקות בגודל החשיפה הגולמית (Gross Exposure) של ספר ה-Prime Brokerage שלנו ב-20 הימים האחרונים היא הגדולה ביותר שראינו מאז מרץ 2020.
עכשיו בשביל קצת להתגרד בגוף ולחפש משחת גירודים דחוף ולהיזכר כל פעם מחדש מה שאמא אמרה ״לך תלמד מחשבים״:
Nvidia: בין 76% ל-78% מהעובדים כיום הם מיליונרים, וכ-50% מהעובדים מחזיקים בהון נטו של מעל 25 מיליון דולר.