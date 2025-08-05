אלו ימי המסחר החדשים בבורסה בת"א

‏

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "מסחר בימים שני עד שישי יחזק את הפרופיל הבינלאומי של שוק ההון הישראלי ויעצים את הכלכלה הישראלית".

עו"ד ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך: "השינוי תואם את התפיסה האסטרטגית של הרשות ליישר קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים וצפוי, בטווח הארוך, לסייע לפיתוח שוק ההון הישראלי".

הרשות לניירות ערך קבעה כי המסחר בבורסה יתקיים בימים שני עד שישי החל מהשבוע שמתחיל ב-5 בינואר 2026. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אישר את החלטת הרשות, במטרה להתאים את ימי המסחר בבורסה בישראל לימי המסחר בשאר העולם ולאפשר לכלל השחקנים בשוק ההון להיערך לשינוי הצפוי.

ההחלטה על שינוי ימי המסחר בבורסה בתל-אביב התקבלה לאחר עבודת מטה עמוקה וארוכה. כיום, קיימת חפיפה של 4 ימים בלבד בין השוק המקומי לשווקים בחו"ל. בימי ראשון מתקיים מסחר בבורסה בתל-אביב, בעוד ששאר השווקים בעולם סגורים, ואילו בימי שישי, השווקים בעולם פתוחים והבורסה בישראל סגורה. התוצאה היא פגיעה באטרקטיביות של שוק ההון הישראלי עבור גופים בינלאומיים ואי מיצוי פוטנציאל המסחר בבורסה המקומית. בשיחות עם גורמים בינלאומיים עלה שהם נמנעים מפעילות בבורסה בתל-אביב עקב החשיפה הנגרמת להם כתוצאה מאי-ההתאמה בימי המסחר.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר: "המעבר למסחר בימים שני עד שישי יחזק את הפרופיל הבינלאומי של שוק ההון הישראלי, יסייע לזרימת השקעות זרות בהיקפים משמעותיים לשוק המקומי ויעצים את הכלכלה הישראלית בטווח הארוך".

עו"ד ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך, אמר: "המעבר למסחר בימים שני עד שישי תואם את התפיסה האסטרטגית של הרשות לניירות ערך ליישר קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים. מדובר במהלך שצפוי, בטווח הארוך, לסייע לפיתוח שוק ההון הישראלי. ההתאמה לימי המסחר המקובלים בעולם תצמצם פער משמעותי מול שוקי העולם, תגביר את הנגישות של ברוקרים ומשקיעים זרים לשוק ובעתיד אולי אף תקל על שילוב חברות ישראליות במדדים עולמיים מובילים, דבר שיסייע להפוך את שוק ההון הישראלי ליעד השקעה אטרקטיבי יותר".

בהתאם להחלטת הרשות לניירות ערך, בימי שישי המסחר יחל ב-9:25 (כמו בשאר ימי המסחר) ויסתיים ב-13:50, למעט המסחר בנגזרים, שיסתיים ב-14:00. שעות המסחר ביום שישי נקבעו לאחר מיפוי הפעולות התפעוליות הנדרשות, כדי להבטיח שהמסחר והפעולות הנלוות לו יסתיימו במרווח זמן סביר מכניסת השבת.

המסחר ביום שישי יכלול את כל פעילויות המסחר המתקיימות בשאר הימים, לרבות מסחר בניירות ערך, קרנות סל ונגזרים, מסחר בקרנות חוץ נסחרות, יצירות ופדיונות בקרנות נאמנות ופקיעת נגזרים. עדכון הרכב מדדי המניות יתבצע בימי שישי (במקום בימי חמישי, כיום), אך מועד הכניסה לתוקף של שינוי זה מותנה באישור יו"ר הרשות.

בימי שישי לא יתבצעו פעולות מסוימות, בהן אישורים לרישום למסחר. כמו כן, העסקאות והפעולות המתבצעות ביום שישי ייסלקו ביום ראשון, ובקשות ליצירה והוראות פדיון בקרנות נאמנות שיוגשו למסלקה ביום שישי עד השעה היעודה יבוצעו גם הן ביום ראשון. לא יתקיים מסחר בימי שישי בהם חלים ימי חג ומועד וערבי חג ומועד או החלים בימי ראשון הבא לאחריהם.

נושא שינוי ימי המסחר בבורסה נדון למעלה מעשור. ב-2024 החליטה הרשות לשוב ולבחון את שינוי ימי המסחר לימים שני-שישי או ראשון-שישי. לשם כך נערכה בשנה האחרונה עבודת מטה מקיפה של הרשות והבורסה, בתיאום עם בנק ישראל, והתקיים דיאלוג עם כלל השחקנים בשוק לגבי השפעות אפשריות של השינוי עליהם.

בדיאלוג עם גורמי השוק עלתה תמיכה במעבר למסחר בימים ב'-ו', הן בקרב השחקנים הזרים והן מצד השוק המקומי. בין היתרונות שצוינו: מיצוי פוטנציאל המעורבות של משקיעים זרים בשוק המקומי, חיזוק הפרופיל הבינלאומי של השוק הישראלי, שיפור הנזילות והסחירות על ידי גידול בפעילות שחקנים זרים, מתן אפשרות למשקיעים המקומיים להגיב לאירועים גלובליים ויצירת תנאים לכניסת ישראל למדדים המובילים בעולם.

Save the Date: במהלך חודש ספטמבר תקיים הרשות לניירות ערך יום עיון בנושא “מעבר למסחר ימים שני-שישי: מהלכה למעשה”, שיכלול הדרכה מפורטת לכלל השחקנים בשוק ההון להיערכות לשינוי הצפוי. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות, אמר כי "אנחנו בעד כל צעד שיקדם את שוק ההון המקומי. שינוי ימי המסחר יגרום ל'יישור קו' עם הסטנדרט הבינלאומי, השווקים הגלובאליים והבורסות בעולם, דבר שעשוי להביא יותר משקיעים זרים ולשלב אותנו במדדים זרים שיובילו לפעילות גדולה יותר. עם זאת, אני צופה שיהיו גם קשיי תפעול מסויימים, על רקע העובדה כי שבוע העבודה בחברות הפעילות בשוק ההון במדינת ישראל הוא מראשון עד חמישי, וכעת יהיה עליהן להיערך אחרת. בנקודת הזמן הזו, קשה לדעת האם שינוי ימי המסחר יועיל או יזיק, והלוואי וכולנו נראה פירות מהמהלך".

מצורף בזאת נייר העבודה המפורט של הרשות המסביר את הרקע, השיקולים והשלכות המעבר למסחר בימים שני עד שישי.





