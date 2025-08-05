טקטונה מודיעה על לקוח ראשון לפעילות ניהול נכסי הקריפטו

טקטונה, החברה הציבורית הגדולה בישראל בתחום הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים, מודיעה היום על הסכם מחייב ראשון לחברת "קוואנטום קריפטו" - החברה הייעודית לניהול וליווי נכסי קריפטו, שהוקמה באחרונה על ידי טקטונה ופיור קפיטל (שמה המלא של החברה הייעודית הוא קוואנטום ניהול אוצר נכסי קריפטו בע"מ, וטקטונה מחזיקה ב-51% מהונה המונפק). הלקוח הראשון של קוואנטום קריפטו יהיה Jeffs’ Brands, חברת סחר אלקטרוני ישראלית הנסחרת בבורסת נאסד"ק (NASDAQ: JFBR) ופועלת בזירת Amazon Marketplace.

במסגרת ההסכם החדש שנחתם עם ג'פס ברנדס, תנהל עבורה קוואנטום קריפטו תוכנית אוצר נכסי קריפטו (Crypto Treasury Management) בהיקף של עד 75 מיליון דולר, שתכלול ניהול חכם של נכסי קריפטו מובילים, לרבות ביטקוין ומטבעות דיגיטליים יציבים (Stablecoins). בהתאם למידע שנמסר לקוואנטום קריפטו מג'פס ברנדס, בכוונתה להקצות לתוכנית זו בשלב הראשוני נכסי קריפטו בשווי של כ-4.5 מיליון דולר. בהתאם להסכם, תספק קוואנטום קריפטו (החברה המשותפת של טקטונה ופיור קפיטל) שירותי ניהול מקצועיים, תשתיות תפעול, מסחר והשקעות, תוך עמידה ברגולציה קפדנית. חברת ג'פס ברנדס תמשיך להחזיק בבעלות מלאה על נכסיה הדיגיטליים ועל המפתחות הפרטיים לארנקים הדיגיטליים שבהם מוחזקים הנכסים.

על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים, תשלם ג'פס ברנדס לקוואנטום קריפטו דמי הקמה חד־פעמיים וכן דמי ניהול חודשיים בשיעור משתנה מיתרת נכסי הקריפטו שתנהל עבורה. בנוסף, תהיה קוואנטום קריפטו זכאית לדמי הצלחה בשיעור משתנה שתניב ללקוח. ההסכם נחתם לתקופה של שנה אחת, והוא יתחדש אוטומטית לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, אלא אם אחד מהצדדים יודיע על רצונו לסיים את ההסכם.

כחלק מההסכם, תנפיק ג'פס ברנדס לקוואנטום קריפטו כתבי אופציה לרכישה מניות רגילות של ג'פס ברנדס, במחיר מימוש של 0.01 דולר למניה - המהוות כ־4.99% מהון המניות הנוכחי של של ג'פס ברנדס. כתבי האופציה יהיו חסומים למשך תקופה של שנתיים והבשלתם תהיה רבעונית. מבנה התמורה נבנה במטרה ליצור התאמה בין האינטרסים של שני הצדדים לאורך זמן ולתמוך בהצלחתה של תוכנית ניהול נכסי הקריפטו של ג'פס ברנדס.

יוסי ברנע, מנכ"ל טקטונה: "אנו שמחים על חתימת ההסכם החדש עם ג'פס ברנדס. הסכם זה מצטרף לשורת מהלכים אסטרטגיים שביצעה טקטונה באחרונה, ובהם ההתקשרות לגיוס הון של מעל 30 מיליון שקל ממשקיעים אסטרטגיים, רכישת השליטה בפלטפורמת הקופי־טריידינג Mirrorly וכן הרחבת הפעילות מול גופים מוסדיים בישראל ובעולם. מהלכים אלה מבוצעים על רקע תנופה רגולטורית עולמית, בעיקר בארה"ב, המעודדת הכרה בנכסי קריפטו כמו ביטקוין ואת'ריום כנכסים לשמירת ערך, עם הצטרפותם של מוסדות ענק כמו BlackRock, Fidelity ו־ARK Invest לשוק".

