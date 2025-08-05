חברה חדשה נכנסת לבורסת ת"א

ר.ג.א, מהחברות הגדולות והמובילות בישראל לפינוי ואיסוף פסולת ומתן שירותי ניקיון ותברואה עבור רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים, הצטרפה לבורסת תל אביב לאחר שהושלם המיזוג עם וואליו קפיטל. מניותיה של ר.ג.א צפויות להיסחר כבר ביום רביעי הקרוב, 6.8, תחת הסימול רגאש / RGAS.
מאז פברואר 2025 דיווחה ר.ג.א על 6 זכיות במכרזים שונים ברחבי הארץ בהיקף מצטבר של כ-115 מיליון שקל. צבר ההזמנות של החברה, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2025, עומד על כ-894 מיליון שקל.
לדברי דניאל לבנטל, יו"ר ר.ג.א: "כניסתנו לבורסה הינה צעד אסטרטגי חשוב בדרך להפיכת ר.ג.א לשחקן מרכזי מוביל בשוק שירותי הקיימות והתשתיות המוניציפליות בישראל. המיזוג מחזק את הבסיס העסקי שלנו ומאפשר לנו להרחיב את פעילות הליבה של החברה תוך מיצוי יתרונות לגודל, ניסיון תפעולי ופריסה רחבה של לקוחות בכל הארץ."