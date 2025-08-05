מנורה, מגדל ושסטוביץ רכשו מניות טופ גאם בעשרות מיליוני שקלים

בעלי מניות קיימים בטופ גאם הודיעו לחברה כי מנורה, מגדל ושסטוביץ רכשו מהם מניות של החברה, בעסקה מחוץ לבורסה בהיקף של 110 מיליון שקלים;

בעקבות הרכישה, מנורה צפויה להפוך לבעלת עניין, כשמגדל ומשפחת שסטוביץ מגדילים את אחזקותיהם הקיימות בחברה;

מנורה מבטחים ושטסוביץ קיבלו מבעלי המניות המוכרים אופציות לרכישת מניות נוספות בשווי של 60 מיליון שקל לתקופה של 6 חודשים במחיר מימוש של 10.02 שקלים;

דיסקונט קפיטל וארקין קפיטל, שהשקיעו במסגרת ההשקעה של "איי פי פרטנרס", מכרו מניות בשווי 50 מיליון שקל מתוך החזקתם בשותפות; קרן AP Partners לא מכרה מניות בסבב הנוכחי;

המייסד חי חיון מכר מניות בשווי 10 מיליון שקלים, בעוד המייסד השני של החברה, רועי לוסטרניק, מכר מניות בשווי 50 מיליון שקלים;

לא צפוים שינוים בדירקטוריון ובהנהלה כתוצאה מהמכירה.

Top Gum (טופ גאם), החברה המובילה בשוק תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, הודיעה על מכירת מניות של החברה ע"י בעלי מניות קיימים בשווי 110 מיליון שקלים.

כפי שנמסר לחברה מהמוכרים, הרוכשים הם מגדל שרוכשת מניות בשווי של כ-50 מיליון שקלים, וצפויה בהתאם להגדיל אחזקתה בחברה ל-14.76%; מנורה מבטחים – שרוכשת בעסקה הנוכחית מניות בשווי של כ-50 מיליון שקלים, ויחד עם רכישתה מהשבוע שעבר בסך של 50 מיליון שקל נוספים, צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה ולהחזיק מניות בשיעור של 8.64%; ומשפחת שסטוביץ שמגדילה את אחזקתה בחברה אותה החלה בתחילת השנה בעוד 10 מליון שקלים.

במסגרת העסקה הנוכחית, מכרו בעלי השליטה, חי חיון ורועי לוסטרניק מניות במחיר של 9.7 שקלים למניה: חיון מכר מניות בשווי של כ-10 מיליון שקלים, בעוד לוסטרניק בשווי של 50 מיליון שקלים. כמו כן, חיון ולוסטרניק העניקו לרוכשים אופציות לרכישת מניות נוספות מהם בשווי כולל של כ-60 מיליון שקל לתקופה של 6 חודשים במחיר מימוש של 10.02 שקלים למניה – 10 מיליון שקלים מחיון ו-50 מיליון שקלים מלוסטרניק – הבעת אמון נוספת בפוטנציאל הצמיחה של החברה.

ארקין קפיטל ודיסקונט קפיטל, שותפים מוגבלים בבעלת השליטה "טופ וואליו איי פי פרטנרס שותפות מוגבלת" מכרו מניות בשווי של 50 מיליון שקל נוספים במחיר של 9.3 שקלים למניה, ללא מתן אופציות לרכישות נוספות מתוך החזקתם בשותפות. קרן AP Partners בעלת השליטה והשותף המנהל בשותפות אשר השקיעה בחברה בשנת 2020 ביחד עם ארקין השקעות ודיסקונט קפיטל באמצעות השותפות, שומרת על אחזקותיה המלאות בחברה, ולא מכרה מניות בסבב זה.

העסקאות מגיעות על רקע המשך מגמת הצמיחה המואצת של טופגאם, וביסוס מוטת שליטה בינלאומית. החברה צופה להגיע לקצב הכנסות שנתי של מעל 100 מיליון דולר עם שיעור EBITDA מתואם של מעל 16%, זאת על רקע השלמת רכישת Island Abbey הקנדית וההכנות לחנוכת המפעל החדש בשדרות הצפוי במהלך רבעון זה.

החברה גייסה לאחרונה 100 מיליון שקלים לצורך התמיכה במגמת ההתרחבות המואצת בתחום תוספי התזונה, האצת הפיתוח והכניסה לתחום הפארמה, השלמת רכישת Island Abbey הקנדית והרחבת פעילותה, וחיזוק מבנה ההון לצורך מיזוגים ורכישות נוספים.