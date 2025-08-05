שוק העבודה האמריקאי במגמת האטה

שוק העבודה האמריקאי מצביע על כך שהכלכלה האמריקאית נמצאת בתהליך של האטה. העלייה האיטית בשיעור האבטלה נובעת מהאטה בצמיחת כוח העבודה. הנתונים המעודכנים מצביעים על חידוש מחזור הפחתת הריבית של הבנק הפדרלי, ומגבירים את הצפי להפחתה של ‎25 נקודות בסיס בחודש ספטמבר.

דוח שוק העבודה לחודש יולי אישש כי הכלכלה האמריקאית נחלשת. אף על פי שנתוני הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי הושפעו מעיוותים שנבעו ממחלוקות סחר ומסיומו של גל הצריכה הפרטית החזק, נתוני התעסוקה האחרונים לחודש יולי והעדכון המשמעותי כלפי מטה לנתוני מאי ויוני מעבירים מסר ברור: הצמיחה הכלכלית בארצות הברית צפויה להתמתן משמעותית בשנת 2025. גם לאחר עיוותי החישוב הקשורים בסחר, התוצר צפוי להתרחב בשיעור של ‎1.6% בשנת 2025, המהווה ירידה לעומת ‎2.8% בשנה שעברה. במקביל, קצב הצמיחה של ההוצאה לצריכה פרטית נבלם משמעותית במחצית הראשונה של השנה והיעדר צמיחה בתעסוקה מרמז כי חולשה בצריכה תימשך גם במחצית השנייה. מחפשי עבודה מדווחים כי קשה יותר למצוא עבודה, ורבים מדווחים כי יש חוסר היצע של משרות בשוק.

הירידה ביצירת מקומות עבודה השפיעה באופן מוגבל בלבד על שיעור האבטלה, שעלה באופן מתון בלבד לרמה של ‎4.2% ביולי. הירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה וההאטה בצמיחתו כתוצאה מהצטמצמות במספר העובדים שנולדו מחוץ לארצות הברית, תורמות לירידה בהיצע העבודה במקביל להיחלשות הביקוש לעובדים. מדיניות ההגירה המחמירה של הממשל הנוכחי עלולה להכביד עוד יותר על היצע העבודה ולהוביל לכך ששיעור האבטלה יעלה באיטיות גם כאשר הביקוש יורד.

הנתונים החדשים מחזקים את ההנחה כי הבנק הפדרלי יחדש את מחזור הפחתות הריבית, שנותר עד כה בהמתנה לאורך השנה. מתחזק כעת יותר הצפי להפחתה של ‎25 נקודות בסיס בהחלטת הריבית הקרובה של ה־ FOMCבחודש ספטמבר. אנו צופים כי הפד יפחית את הריבית ב־ ‎25נקודות בסיס בכל אחת משלוש הפגישות הקרובות של ה־ FOMCהשנה.

דיוויד קול, הכלכלן הראשי, ‏יוליוס בר



הודו חוטפת את שיעור המכס החמור ביותר בדרום אסיה

השפעת שיעור המכס החדש על הצמיחה של התמ"ג בהודו צפויה להיות מוגבלת, אך הצמיחה עלולה להיפגע גם מהאטה בהשקעות ובזרימת הון בשל אי ודאות ושחיקת אמון. אף שהאינפלציה הנמוכה מאפשרת לבנק המרכזי של הודו להפחית ריבית, סביר כי ה־RBI יסתפק הפעם במסרים מרוככים, זאת על רקע היחלשות ה־INR.

החל מ־1 באוגוסט 2025 נכנסו לתוקף מכסים של ‎25% שהטילה ארצות הברית על סחורות הודיות- שיעור גבוה מהצפוי. ממשל טראמפ נימק את ההחלטה בכך שהודו ממשיכה לרכוש אנרגיה ונשק מרוסיה ובשל חסמי ייבוא גבוהים שהודו מציבה. ארצות הברית אף איימה להחמיר את העיצומים אם הודו תמשיך לרכוש נפט מרוסיה ופרסמה סנקציות על שש חברות פטרוכימיה הודיות שקיימו מסחר עם איראן.

מערכת היחסים בין הודו לארצות הברית נמצאת במגמת התדרדרות, בין היתר משום ששכנותיה של הודו זכו לשיעורי מכס נמוכים יותר:‎ 19% לפקיסטן,‎ 20% לוייטנאם ולבנגלדש, ו־19% לאינדונזיה. ארצות הברית היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של הודו, עם היקף סחר דו־צדדי של כ־129.2 מיליארד דולר בשנת 2024. מנגד, הודו אינה בין עשר שותפות הסחר הגדולות ביותר של ארצות הברית, אך היא מחזיקה בעודף מסחרי של כ־‎46 מיליארד דולר, מה שמקנה לארצות הברית יתרון מסוים במו״מ. העיתוי של ההכרזה נתפס כמהלך לחץ טקטי שנועד לקדם נקודות מחלוקת שטרם יושבו. שיעור המכס הגבוה צפוי לפגוע בכושר התחרות של היצוא ההודי, במיוחד בענפים כגון תכשיטים, תרופות, טקסטיל, אלקטרוניקה וזיקוק נפט.

הפגיעה בצמיחה צפויה להיות מוגבלת, לפי כלכלנים, בשל היותה של הודו כלכלה יחסית סגורה ותלותה הגבוהה בביקושים פנימיים. לפי הערכות, הפגיעה תסתכם בקיטון של ‎15–40 נקודות בסיס בצמיחת התמ״ג. מניות הודו רשמו ירידות חדות לאחר ההודעה על המכסים ביום חמישי האחרון, ותשואות איגרות החוב הממשלתיות עלו תחילה לפני שהתייצבו. בתגובה, קרא ראש הממשלה נרנדרה מודי לעידוד ייצור מקומי והגברת צריכה פנימית. אף על פי שהאינפלציה הנמוכה מאפשרת את הורדת הריבית, סביר כי הבנק המרכזי של הודו (RBI) יעדיף להמתין בשל היחלשות הרופי. המטבע ההודי הוא המטבע החלש ביותר באסיה מתחילת השנה, והחשש מעלויות ייבוא גבוהות מוסיף ללחץ.

מגדלין טאו, ‏אנליסטית אג"ח אסיה, ‏יוליוס בר



רכבת ה-AI ממשיכה לדהור קדימה

עונת הדוחות לרבעון השני מצביעה על תוצאות חזקות, בעיקר מצד ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות, ומחזקת את תחושת האמון בצמיחה שמובילה הבינה המלאכותית. העלייה בהשקעות ההוניות מרמזת על האצה במחזור ההשקעה בתחום. אף שקיימים סיכונים, המגמות הנוכחיות מצביעות על המשך תנופה. אנו שומרים על העדפה למניות טכנולוגיה אמריקאיות נבחרות ונטייה מחזורית באירופה.

עונת הדוחות לרבעון השני ממשיכה להציג תוצאות חזקות, כאשר בשבוע שעבר עמדה תעשיית הטכנולוגיה במרכז תשומת הלב. תוצאות חזקות במיוחד מצד חברות הענן הגדולות חיזקו עוד את הנרטיב של צמיחת הבינה המלאכותית ואישרו כי מחזור ההשקעות לא רק נמשך אלא אף מאיץ. תחזיות ההשקעות ההוניות (Capex) של השחקניות המרכזיות הועלו ב־6% מאז "יום השחרור" ב־2 באפריל, בעקבות הגדלת תקציבים ומגבלות קיבולת בתשתיות. סביבת פעילות זו ממשיכה לתמוך בשרשרת הערך הרחבה של תחום הבינה המלאכותית, במיוחד בחברות תשתיות ובחברות שבבים, שהן גורמי מפתח בהקמה.

השאלה המרכזית שמעסיקה כיום את רוב המשקיעים היא מה עלול לגרום ל"רכבת ה-AI" לרדת מהפסים. אנו רואים שני תרחישים: הראשון הוא מצב שבו ההיצע של תשתיות בינה מלאכותית ומרכזי נתונים יעלה על הביקוש. אנחנו עדיין רחוקים מתחריש זה וסביר שלא נראה זאת לפחות ברבעונים הקרובים, לנוכח ההערות מצד החברות בנוגע למגבלות ההיצע והגידול בתקציבי ההשקעות. התרחיש השני הוא האטה חדה בצמיחת ההכנסות. תרחיש זה הפך לריאלי עם הכרזת המכסים של טראמפ ב"יום השחרור", אך הכלכלה האמריקאית וההוצאות של החברות נותרו חסינות באופן מפתיע וצמיחת ההכנסות של החברות הגדולות נהנתה משמעותית ממוצרים, שירותים וחוויות משתמש המופעלים באמצעות בינה מלאכותית. בשלב זה, רכבת ה-AI ממשיכה בדהרה ואף אחת מענקיות הטכנולוגיה לא מוכנה לקפוץ ממנה.

כשהמומנטום נשמר יציב, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה סלקטיבית לחברות טכנולוגיה ייחודיות בארצות הברית. מחוץ לארצות הברית אנו מעדיפים מניות מחזוריות ומניות ערך באירופה, שמציעות חשיפה טובה יותר להתאוששות מקומית ורגישות מופחתת למט"ח ולמכסים.

מת'יו ראצ'טר, ראש תחום אסטרטגיית מניות, יוליוס בר



השווקים בסין עוברים תהליך בריא של עיכול הרווחים

אנו רואים בתיקון בשוקי סין בשבוע שעבר תהליך בריא של עיכול הרווחים שהצטברו בחודשים האחרונים. אנו שומרים על המלצת Overweight כלפי סין, שבה הנרטיב מלמטה ממשיך להשתפר בהתמדה למרות האתגרים המאקרו-כלכליים מהכיוון ההפוך. אנו ממליצים על אסטרטגיית "דיבידנד + צמיחה" כרעיון ליישום.

אנו מזהים שני גורמים עיקריים לתיקון בשווקים הסיניים בשבוע שעבר. ראשית, אף שהציפיות מישיבת הפוליטביורו ביולי היו נמוכות, היעדר הפתעות חיוביות שימש ככל הנראה תירוץ למשקיעים לממש רווחים. שנית, ייתכן שחלק מהמשקיעים מודאגים מהעלול לקרות לשיעורי המכס לאחר ה־12 באוגוסט, כאשר תסתיים תקופת "הפסקת האש" בת 90 הימים. אנו עדיין מצפים למהלך של מימוש רווחים בשבועות הקרובים, בעיקר בשוק ה-Off-Shore, לנוכח העליות המרשימות במדד ההאנג סנג מתחילת השנה. עם זאת, שלב זה עשוי להוות בסיס לחלון מסחר נוסף מאוחר יותר השנה (ככל הנראה ברבעון הרביעי של 2025), כאשר צפויה עלייה בעוצמת הצעדים הכלכליים מבית. כך או כך, המלצת ה-Overweight שלנו מבוססת יותר על טיעונים אנליטיים Bottom-Up, אף שהאתגרים המאקרו-כלכליים Top-Down נמשכים.

חרף סביבת העסקים המאתגרת שגרמה לירידה בצמיחת ההכנסות, חברות סיניות הציגו שיפור ניכר ברווחיות במהלך השנה שעברה, הודות להתייעלות תפעולית. במקביל, חברות סיניות גם מגבירות את ההחזר לבעלי המניות, בדומה למגמה המתרחבת ביפן ובדרום קוריאה. נוסף על כך, רעיונות השקעה נושאיים כמו בינה מלאכותית וצריכה חדשה מוסיפים רוח גבית לאופטימיות בשוק. מבחינת זרימת הון, אנו רואים בשוק ה-Off-Shore הסיני כנהנה נוסף מזרימות פיזור ההשקעות מחוץ לארצות הברית יחד עם השווקים באירופה. קרנות נאמנות עדיין יכולות לצמצם את תת-החשיפה שלהן, ואילו משקיעים מסין ממשיכים לרכוש מניות הנסחרות בהונג קונג דרך תכנית ה־Stock Connect. מבחינת יישום, אנו נוקטים גישה של "דיבידנד + צמיחה", במסגרתה אנו מסננים מניות דיבידנד בעלות פוטנציאל לצמיחת רווחים לצד מניות צמיחה במכפילים סבירים.

ריצ'רד טאנג, אנליסט מחקר מניות אסיה, יוליוס בר



מניות דרום־מזרח אסיה: עננת המכסים הוסרה

ב־1 באוגוסט הוכרזו מכסים מעודכנים של 19% על מלזיה ותאילנד. מדובר בירידה משמעותית לעומת מכסים קודמים בגובה 25% ו־36% בהתאמה, והדבר צפוי להביא להקלה מסוימת. עם זאת, התחזית הכלכלית תיפגע, כאשר המכסים צפויים לגרוע בין 40 ל־90 נקודות בסיס מצמיחת התוצר של כל אחת מהמדינות. שיעורי המכס על מדינות ASEAN כעת נעים בטווח של 19%–20%. אנו שומרים על המלצת Neutral כלפי מלזיה והמלצה שלילית כלפי תאילנד. סוגיות כמו פטורים סקטוריאליים בתחום השבבים והגדרת מונח ה־Transhipments עשויות להיות משמעותיות לאזור ויהיה חשוב לעקוב אחריהן.

עם תום תוקף הפטורים ההדדיים ב־1 באוגוסט, הכריז הממשל האמריקאי על התאמות נוספות במכסים. המכס על יצוא מלזי לארצות הברית ירד מ־25% ל־19%. הפטורים הקיימים בתחום השבבים ומוצרי הפארמה יישמרו. המכסים על תאילנד ירדו מ־36% ל־19%. שתי המדינות ביצעו ויתורים: מלזיה הסכימה להפחית את המכסים על 98% מהיבוא מארצות הברית (אם כי 58% מהם כבר היו פטורים ממכס), לייעל את רישום מתקני היבוא והמזון הכשר ולהתחייב לרכישת 30 מטוסי בואינג בשווי של 9.5 מיליארד דולר. תאילנד, מצדה, הסכימה להעניק פטור ממכס ל־10,000 מוצרים אמריקאיים, להפחית חסמי יבוא שאינם מכסיים ולספק "מסלול ירוק" להשקעות אמריקאיות בתחום האנרגיה המתחדשת, השבבים והלוגיסטיקה. תאילנד גם התחייבה לצמצם את הגירעון המסחרי שלה מול ארצות הברית ב־70% עד שנת 2030. ברחוב הכלכלי מעריכים כי המכסים צפויים לגרוע כ־40–50 נקודות בסיס מתחזית הצמיחה של מלזיה לשנת 2026 (שעומדת על 4%), ואילו בתאילנד צפויה ירידה של 90 נקודות בסיס, מה שיביא את תחזית הצמיחה לשנת 2025 ל־1.7% בלבד.

אף ששיעור המכס על מדינות ASEAN גבוה מהציפיות בתחילת השנה, הימנעות מהטלת מכס הדדי גבוה יותר נחשבת להקלה משמעותית, ומסירה חסם חשוב מהשווקים. כל עוד שיעורי המכס הכוללים על האזור נמוכים מאלה של סין ואין יתרון יחסי בין מדינות האזור, התחרות על סחר והון תחזור להתבסס על קריטריונים מסורתיים של מצוינות כלכלית. אנו שומרים על עמדתנו הנייטרלית כלפי מניות מלזיה ועל עמדה שלילית כלפי מניות תאילנד. בהמשך הדרך, יש לעקוב במיוחד אחר פטורים או מכסים סקטוריאליים, בעיקר בתחום השבבים, בשל תרומתו הרבה ליצוא של מלזיה, תאילנד וסינגפור לארצות הברית. גם האופן שבו יוגדרו transhipments ואופן אכיפת מכסים נוספים, נותרו בגדר אי־ודאות ויש לעקוב גם אחריהם.

ג'ן־איי צ'ואה, אנליסטית מחקר מניות אסיה, יוליוס בר