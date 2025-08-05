ווישור גלובלטק ממשיכה בפיתוח והרחבת פעילותה בארה"ב

החברה הנרכשת פועלת במספר מדינות בארה"ב, בעיקר בתחום ביטוח רכוש וחבויות לבתי עסק קטנים ובינוניים ולה רישיונות לפעילות בתחומי ביטוח נוספים.
בחודש החולף עדכנה קבוצת ווישור גלובלטק על רכישת חברת Hourly האמריקאית, המספקת פלטפורמה דיגיטלית חדשנית לניהול שכר ותגמולי עובדים לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב.
ווישור גלובלטק (WeSure Global Tech) ממשיכה להעמיק את פעילותה בארה"ב. החברה מדווחת כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת קבוצת ביטוח קטנה בארה"ב, הכוללת את חברת הביטוח האמריקאית U.S. Insurance Company of America, תמורת כ-6.5 מיליון דולר.
לחברה הנרכשת, שנוסדה בשנת 2007, שלוש חברות בנות בבעלות מלאה, שהעיקרית שבהן הינה חברת הביטוח U.S. Insurance Company of America, שבסיסה במדינת אילינוי. למבטחת פעילות במספר מדינות בארה"ב, בעיקר בתחום ביטוח רכוש וחבויות לבתי עסק קטנים ובינוניים, וכן היא בעלת רישיונות למכירת ביטוחי פרט, בענפי הרכב והדירות. בשנת 2024 רשמה החברה הנרכשת רווח של כ-0.9 מיליון דולר על פרמיות משונתות ברוטו בסך כ-4.7 מיליון דולר, וברבעון הראשון רשמה החברה רווח של כ-0.2 מיליון דולר על פרמיות של כ-1.5 מיליון דולר.
מחיר הרכישה במזכר ההבנות נקבע על בסיס ההון של USICOA, אשר יותאם ליתרת ההון העצמי שלה ברבעון בו תושלם העסקה, בתוספת 1 מיליון דולר. על פי התנאים שהוסכמו בין הצדדים במזכר ההבנות, 2 מיליון דולר מסך התמורה יופקדו בנאמנות למשך כשנתיים ממועד השלמת העסקה לצורך וידוא קיומם של מצגי קבוצת USICOAולצורך התאמת מחיר הרכישה להתפתחות התביעות התלויות.
במועד השלמת העסקה כפי שיוגדר בהסכם העיקרי, ירכשו ויועברו מלוא הזכויות בקבוצת USICOA לבעלות החברה ו/או לחברת בת אחרת בשליטת החברה. נכון למועד הדיווח, טרם נקבעה זהות הרוכשת מתוך חברות הקבוצה.
מזכר ההבנות אינו מחייב. השלמת העסקה תהא כפופה בין היתר לבדיקות נאותות, הגעה להסכם מפורט בין הצדדים והתקיימות תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מעין אלו.
בחודש החולף עדכנה ווישור גלובלטק כי חברת הבת, WeSure Technologies USA Inc. המוחזקת על ידה בשיעור של 100%, התקשרה בהסכם לרכישת חברת Hourly האמריקאית, המתמחה במתן שירותי ניהול שכר לעסקים קטנים ובינוניים, המעסיקים בעיקר עובדים שעתיים. העסקה צפויה להתבצע בדרך של החלפת מניות במתכונת של מיזוג משולש הופכי.
אמיל וינשל, יו"ר קבוצת ווישור גלובלטק: "מזכר ההבנות לרכישת U.S. Insurance Company of America עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלנו לפיתוח והרחבת פעילותה של ווישור מחוץ לישראל. חברת הביטוח שבכוונתנו לרכוש פועלת בארה"ב בעיקר בתחום ביטוח רכוש וחבויות לבתי עסק קטנים ובינוניים, תחום בו אנו פעילים כיום כ MGA ושאנו מזהים כבעל פוטנציאל עסקי משמעותי שבו נרצה לפעול גם כמבטח. מהלך זה, ככל שיושלם, מצטרף לעסקה לרכישת Hourly עליה דיווחנו בחודש שעבר ומהווה שלב נוסף בהנחת התשתיות הנדרשות ביישום האסטרטגיה שלנו בארה"ב. אנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות הקבוצה, באמצעות בחינת רכישות ומיזוגים, לצד צמיחה אורגנית וכל זאת על מנת לממש את הפוטנציאל העסקי שאנו מזהים, תוך ניהול מוקפד ואחראי".
31 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.83 מיליון ב ווישור גלובלטק
קרנות נאמנות שמחזיקות את ווישור גלובלטק. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
1.92%
|
481600
|
1.87%
|
339287.2
|
1%
|
5170818.8
|
0.88%
|
2605663.09
|
0.85%
|
1157270.35
|
0.75%
|
1063854.4
|
0.51%
|
42790.16
|
0.51%
|
622853.28
|
0.48%
|
38292.02
|
0.48%
|
99999.42