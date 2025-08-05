למונייד מציגה תוצאות חזקות ברבעון השני

תקציר תוצאות הרבעון השני בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

גידול בסך הפרמיות - 29%.

צמיחה בהכנסות - 35%.

גידול ברווח הגולמי - 109%.

שיפור של 12 נקודות ב-Loss Ratio ל-67%.

תזרים מזומנים חופשי (מתואם) של 25 מיליון דולר.

צמיחה משמעותית באירופה של מעל 200%.

למונייד (NYSE: LMND), חברת ביטוח מבוססת בינה מלאכותית, מדווחת היום (ג׳) את תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2025:

צמיחה של 29% בסך הפרמיות (In Force Premium) המשקף את צמיחת החברה, לסכום כולל של 1.08 מיליארד דולר. זהו רבעון שביעי ברציפות של צמיחה מואצת, בזמן שההכנסות גדלו ב-35% (Revenue) לסכום של 164.1 מיליון דולר.

שיפור משמעותי של 12 נקודות אחוז ביחס תשלום תביעות-הכנסות (Loss ratio) ל-67%, זאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

קפיצה של 109% ברווח הגולמי (Gross Profit) ל-64.3 מיליון דולר

שיפור חד ברווח הגולמי השולי (Gross Margin) - גידול של 14 נקודות אחוז ל-39%.

שיפור ביעילות התפעולית - להוציא השקעה בצמיחה, ההוצאות התפעוליות (Operational Expense) ירדו ב בכ-2% , זאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בהתאם לאסטרטגיית ההאצה, תוספת של 24 מיליון דולר (93%) להוצאות על צמיחה הביאו לגידול של 21% בסך ההוצאות התפעוליות.

EBITDA מתואם של (41-) מיליון דולר - שיפור של 23% בהשוואה לשנה הקודמת.

הרבעון השני הסתיים עם תזרים מזומנים חופשי מתואם (Adj. free cash flow) בגובה 25 מיליון דולר, גידול של 23 מיליון דולר ביחס לשנה שעברה. תזרים מזומנים מתפעול עמד על 6 מיליון דולר, גידול של 17 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה.

נכון לתקופת הדו״ח, ללמונייד 2,693,107 לקוחות - גידול של 24% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה.

תמונת מצב על ביטוח רכב

למונייד מסכמת רבעון נוסף של צמיחה מואצת בתחום ביטוח הרכב. צמיחה של 12% בהשוואה לרבעון הראשון של 2025 משקפת קצב התרחבות מהיר יותר מזה של כלל החברה – עדות מבטיחה להמשך מגמת הצמיחה החיובית בתחום זה גם ברבעונים הבאים.

בדוחות הקודמים דיווחה למונייד על ניסויים המשלבים טכנולוגית telematics בשלבים מוקדמים יותר של מחזור הלקוח. החברה מדווחת כי ניסויים אלה הניבו תוצאות מרשימות, עם עלייה של כ-60% בשיעור ההמרה ברבעון הראשון של 2025, לעומת נקודת המוצא ברבעון הרביעי של 2024. ברבעון השני החלה למונייד לתרגם את התוצאות החיוביות הללו להשקעה מוגברת – והגדילה את הוצאות הצמיחה בביטוח הרכב ב-25%, תוך שמירה על יעילות שיווקית.

התרחבות גיאוגרפית היוותה מקור נוסף לצמיחה: ביטוח הרכב של למונייד הושק בקולורדו ברבעון הראשון והציג ביצועים חיוביים – הן בכניסת לקוחות חדשים והן במכירות קרוס-סייל, שהיו הגבוהות ביותר מבין כל ההשקות שבוצעו עד כה ברבעון ראשון מלא. ההשקה באינדיאנה התקיימה ב-7 ביולי, והחברה צופה מגמה דומה גם שם.

יחס תשלום תביעות להכנסות במוצר ביטוח הרכב החדש יחסית, ברבעון השני, עמד על 82% – שיפור של 13 נקודות אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והרמה הנמוכה ביותר מאז השקת ביטוח הרכב של למונייד. החברה מזהה מגמה חיובית בכניסת לקוחות חדשים ובחידושי פוליסות, אותה היא מייחסת להאצת הצמיחה ולמרכיב מרכזי באסטרטגיה שלה: בסיס של בינה מלאכותית ואימוץ נרחב של טכנולוגית telematics, שמאפשרים סגמנטציית תמחור מדויקת יותר מהיכולות של החברות הוותיקות. תמחור זה מבוסס על הערכת סיכונים מדויקת ביותר הנובעת מאופי הנהיגה של הלקוחות. יכולת זו מובילה לירידה ביחס תביעות-הכנסות ולתמחור משתלם יותר עבור נהגים בעלי פרופיל סיכון נמוך.

זרקור על אירופה

למונייד זמינה כיום בגרמניה, צרפת, בריטניה והולנד, ומספקת שירות ליותר מ-250,000 בעלי ושוכרי בתים באירופה. האזור מהווה מנוע צמיחה משמעותי עבור החברה מחוץ לארה״ב, עם חשיפה נמוכה יותר לאירועי מזג אוויר קיצוניים וסביבה רגולטורית גמישה שמאפשרת חיתום ותמחור מהירים. תנאים אלה מאיצים את מעגל הפידבק, משפרים את מודלי הבינה המלאכותית של למונייד, ותורמים לדיוק התמחור.

הפלטפורמה של למונייד, המבוססת על מודלים שנבנו באופן בלעדי על ידי החברה, מאפשרת השקה מהירה של מוצרים ושווקים חדשים – ללא צורך בצוותים מקומיים גדולים או תשתיות ייעודיות. הגישה הזו יוצרת יעילות תפעולית שמאפשרת מחירים תחרותיים והתרחבות רווחית.

התוצאה: ברבעון השני של 2025 צמחו הפרמיות באירופה ביותר מ-200% בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-43 מיליון דולר – עם תרומה של למעלה מ-20% מכלל הלקוחות החדשים ברבעון. יחס תשלום תביעות-הכנסות עמד על אחד הנמוכים בלמונייד – 80% – שיפור של 15 נקודות אחוז לעומת השנה שעברה.

בהשוואה לרגע בו למונייד חצתה את רף ה-50 מיליון דולר פרמיות בארה״ב, אירופה מציגה יחס תשלום תביעות-הכנסות טוב יותר ב-20 נקודות אחוז, ותשואה כפולה על הוצאות הצמיחה בהבאת לקוחות חדשים. החברה מזהה פוטנציאל משמעותי בהעמקת החדירה לשווקים אלה, בהשקת מוצרים נוספים ובמיקוד גובר במכירות קרוס-סייל.

חידוש הסכם מבטח משנה

למונייד הודיעה לאחרונה על חידוש הסכם ביטוח המשנה לשנה שהחלה ב־1 ביולי 2025. ההסכם חודש עם אותם שותפים ובמאפיינים דומים לקודמו, למעט שינוי מהותי אחד: הפחתת שיעור ביטוח המשנה מ־55% ל־20%. בעוד שלחברה היו אפשרויות שונות, לרבות חידוש ההסכם הקיים במתכונתו, הוחלט לצמצם את שיעור ההעברה למבטחי המשנה, ובכך להשאיר חלק גדול יותר מהפעילות אצל למונייד – מהלך שמאפשר לשמר נתח משמעותי יותר מההכנסות והרווח הגולמי.

יכולת זו נובעת משיפור עקבי ביחס תשלום תביעות-הכנסות ומהפיכת ביצועי החיתום לחזויים ויציבים יותר לאורך זמן. לפרטים נוספים על תנאי ההסכם החדש, ניתן לעיין בפרק הייעודי בדוחות המלאים.

תחזיות

למונייד מעדכנת כלפי מעלה את התחזיות לסך הפרמיות (IFP), הפרמיה ברוטו הנצברת (GEP) וההכנסות לשנה כולה, תוך שמירה על תחזית ה-EBITDA המתואם ללא שינוי. תחזית ההכנסות לוקחת בחשבון את השפעת חידוש הסכם ביטוח המשנה.

התחזיות לתזרים מזומנים חופשי מתואם (Adj. FCF) נשארת בעינה, חיובית בשנת 2025, וצפי הגעה ל-Adjusted EBITDA חיובי לפני סוף 2026.

שי וינינגר, מייסד שותף ונשיא, למונייד: ״טכנולוגית הבינה המלאכותית הייחודית שבנינו מאפשרת ללמונייד להתקדם בקצב גבוה משציפינו עם צמיחה מואצת, תמחור וחיתום מדויק יותר, והקטנת ההוצאות התפעוליות על ידי אחוזי אוטומציה גבוהים במיוחד. בנוסף, ברבעון השני אנו מציגים התקדמות משמעותית בפעילות האירופאית שלנו, וכן בצמיחת ביטוח הרכב בארה״ב״.







