אלמוגים התחדשות עירונית ו - W Group נכנסות לראשונה לחולון

נוי דותן, מנכ"לית אלמוגים התחדשות עירונית: "הזכייה במכרז הדיירים ברחוב גאולים בחולון מסמנת עבורנו אבן דרך משמעותית היות, והערך המוסף של הפרויקט טמון בכך שמדובר בפרויקט בעל תב"ע מאושרת במסגרת תכנית ח-619. כלומר, עם קבלת הרוב הדרוש מהדיירים נוכל להגיש בקשה להיתרי בנייה תוך זמן קצר יחסית - חודשים במקום שנים.
רחוב גאולים נמצא בלב חולון, באזור שעובר תמורות משמעותיות במסגרת התחדשות עירונית רחבת היקף. מה שמייחד את המיקום הזה הוא השילוב הייחודי של מיקום מרכזי עם נגישות מעולה לתשתיות מפתח ביניהם: כבישים עיקריים כמו כביש 4 ודרך יצחק רבין, ובעתיד הקרוב – בקרבה של 450 מ' לתחנות המטרו המתוכננות במסגרת קו המטרו האדום. בנוסף, במרחק הליכה של דקות ספורות ממרכז העיר החדש של חולון, עם המגוון הרחב של שירותים, מסחר ותרבות שהוא מציע."
אינג' יצחק וסרשטיין, בעלים W Group התחדשות עירונית: "אנו גאים לקחת חלק במאמץ לחדש ולמגן את חולון, עיר מרכזית ומתפתחת עם ביקושים חזקים. המציאות המורכבת במדינתנו הוכיחה לכולנו, שערים כדוגמתה זקוקים להתחדשות עירונית שתספק לתושבים מרחבים מוגנים בכל דירה ובניינים עמידים בפני רעידות אדמה. הייחוד של המתחם ברחוב גאולים הוא תב"ע בתוקף ח-619 המאפשרת לנו להגיש בקשות להיתרי בניה לבניינים במתחם באופן מידי בשיתוף עם בעלי הדירות, הרשויות ולקצר את הזמנים לביצוע המתחם החדש."
אלמוגים התחדשות עירונית ו- W Group נכנסות לראשונה להתחדשות עירונית בחולון: החברות נבחרו על ידי נציגות בעלי הזכויות במתחם גאולים בחולון לבצע פרויקט התחדשות עירונית במסגרתו יוקמו כ- 177 יחידות דיור במסלול רישוי תחת תכנית ח/619.
במסגרת הפרויקט, יהרסו 64 יחידות דיור ו-12 יחידות מסחר הממוקמים ב-4 מבנים ישנים בני 4 קומות מעל קומת מסחר. החברה מתכוונת להקים כ-177 יחידות דיור חדשות במסלול רישוי תחת תכנית ח/619. המתחם צפוי לכלול שטחי מסחר בהיקף של כ-860 מ"ר בקומת הקרקע. שטח הקרקע הכולל עליו מקודם הפרויקט הוא כ- 3.9 דונם .
זוהי הזכייה ה- 9 תחילת השנה של חברת אלמוגים באמצעות חברת הבת, מה שמעיד על האמון והביקוש ההולך וגובר לשירותי החברה בתחום ההתחדשות העירונית. צבר הפרויקטים של אלמוגים בתחום ההתחדשות העירונית גדל ל- 30 פרויקטים ברחבי הארץ, הכוללים למעלה מ- 7,000 יח"ד. מתחילת השנה זכתה החברה בפרויקטים חדשים בראשון לציון, נתניה, פתח תקוה ורחובות.