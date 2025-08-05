"רשות שוק ההון אינה בנויה לטפל במורכבות ובהיקפי בעיית הונאות פדיון פנסיה"

הוועדה לביקורת המדינה, בראשות ח"כ מיקי לוי, דנה היום בעוקץ פדיונות כספים פנסיוניים שהביא לפגיעה קשה בציבור החוסכים. עפ"י החשדות גורמים עסקיים שונים, שרובם אינם בעלי רישיון מרשות שוק ההון, מעודדים חוסכים לפדות את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם. פעולה זו מובילה לפגיעה בחיסכון העתידי, עלולה לבטל רכיבי ביטוח חשובים כמו אובדן כושר עבודה או מוות, וגורמת לחוסכים לשלם מס של לפחות 35% על הפדיון ועוד שכר טרחה לגורמים המפתים, שיכול להגיע עד 25%-30% מהסכום שנפדה. רק אתמול פרסמה הרשות כי הטילה בסך 5.5 מיליון שקלים על חברת י.פ. (גבריאל) פיננסים בטענה כי הציעה לציבור שירותי איתור ומשיכת כספים מקרנות פנסיה, גמל וביטוח חיים בתמורה לתשלום עמלות בסך של עד 20% מהסכום שנפדה, שעה שכלל אינה מחזיקה ברישיון ביטוח.

לשכת סוכני הביטוח טענה בדיון כי ניסתה להילחם בתופעה ובין היתר באמצעות פנייה לרשות שוק ההון אך הרשות השיבה לה כי היא אינה יכולה לפעול בנושא בטענה שאין לה סמכות לפעול נגדם מכיוון שהם אינם מפוקחים על ידה.

יו"ר הוועדה, ח"כ מיקי לוי: "התופעה של הונאת אזרחים שרבים מהם קשישים, עולים חדשים ואנשים במצבי פגיעות - מטרידה ומדאיגה במיוחד. הם נופלים קורבן לעוקץ מתוחכם במסווה של סיוע בפדיון כספים לרוב מזכויות או כספים פנסיוניים קרנות השתלמות ולעיתים גם תשלומים מהמדינה. דוח המבקר חשף ליקויים של רשות שוק ההון בחקיקה, באכיפה ובהגנה על הצרכן. סיפור העוקץ שכבר פורסם וכעת בחקירה הוא כנראה רק קצה הקרחון של תופעה רחבה יותר שעדיין מתקיימת. מעבר לאובדן הכספים, התופעה פוגעת באמון הציבור במערכות הפיקוח והפנסיה במיוחד באוכלוסיות פגיעות וכן מערערת את יציבות המערכת הכלכלית-חברתית. על רשות שוק ההון לדווח בעוד חודש על קבלת תקציב להגדלת כוח אדם טכנולוגי והקמת מדור ייעודי ולפרסם אזהרות נגד סוכנים ללא רישיון. על רשות שוק ההון לשקול להגביל פדיון כספי פנסיה באמצעות חקיקה".

דוח המבקר מצא ליקויים משמעותיים ברשות

נציגי משרד מבקר המדינה הציגו את הדוח על הרשות מלפני שנה וחצי ובו נכתב כי "נמצאו ליקויים משמעותיים בפיקוח של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על הגופים המוסדיים המנהלים את חסכונות הציבור לטווח ארוך. על פי הדוח, רשות שוק ההון מתמודדת עם מחסור במשאבים, חוסר בתיאום עם גורמי פיקוח אחרים, וחסר במערכות ניהול מידע, דבר הפוגע ביכולתה להגן על חסכונות האזרחים. הדוח מראה כי התקציב המקורי של הרשות לשנת 2022 היה נמוך בהשוואה לגופי פיקוח מקבילים, כמו בנק ישראל ורשות ניירות ערך. התקציב לעובד ברשות הוא כמחצית מזה שברשות ניירות ערך וכשליש מזה שבבנק ישראל. הדבר מוביל למחסור חמור בכוח אדם, כאשר בפועל היו חסרים כ-23% מהתקנים המאושרים. מבקר המדינה מצא כי במשך שבע שנים הוטלו רק ארבעה עיצומים כספיים על חברות המנהלות את כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור. סך העיצומים עמד על 4.2 מיליון ש"ח בלבד, שהם 7.7% מסך כל העיצומים שהוטלו על ידי הרשות בתקופה זו. היקפם הנמוך של העיצומים פוגע ביכולת ההרתעה של הרשות. מערכות המידע של הרשות נמצאו מיושנות וחסרות, מה שמקשה על ניהול ידע, ניתוח נתונים וביצוע פיקוח יעיל וכן על פיקוח סיכוני סייבר.

שלמה אייזיק נשיא לשכת סוכני הביטוח אמר כי מדובר בגל הולך וגובר שהחל בימי הקורונה. "קיים סכום של כ-1.65 מיליון שקלים שלא שויך לחשבונות הפנסיוניים. כל המידע מרוכז בידי המסלקה הפנסיונית – דבר שיוצר סיכון לחשיפת סייבר. לשם מאבק בתופעה, השקיעה הלשכה 200 אלף ש"ח בקמפיין הסברה.

עו"ד יניב מאיר, יועץ משפטי בלשכה, הבהיר כי הפעולה של משיכת כספי פנסיה מהווה ייעוץ פיננסי הדורש רישוי, ולפיכך מדובר בעבירה פלילית.

עו"ד טל הפלינג מהרשות, אמרה כי רשות שוק ההון אינה בנויה לטפל במורכבות ובהיקפי הבעיה. עם 150 עובדים בלבד וחוסר באמצעים טכנולוגיים – "אין די כוח אדם ואכיפה כדי להרתיע. לדבריה, הציבור מאבד אמון, ותיקים פיננסיים מורכבים פשוט 'מתמוססים' במעבר בין הגורמים".

"העיצומים הכספיים עלו משמעותית"

ברק נורי, סגן הממונה על רשות שוק ההון, אמר: "למדנו את דוח מבקר המדינה והתאמנו את מדיניות האכיפה. התחלנו להתעסק עם גופים שאינם בעלי רישיון. הרשות עוקבת אחר חברות, והעיצומים הכספיים עלו משמעותית בשנת 2025 כלפי הגופים הללו. "לא כל הנושאים נמצאים במגרש שלנו, ולכן התחלנו בפעילות משותפת יחד עם רגולטורים נוספים כמו הרשות להגנת הצרכן והרשות להגנת הפרטיות, במטרה למצוא גורם משותף לטיפול בתופעה." הוא ציין כי עיסוק ללא רישיון הוא עבירה פלילית שיש בגינה סנקציה פלילית, וביקש "שתהיה אכיפה משולבת יחד עם המשטרה. לדבריו, בימים אלה הרשות בוחנת את סמכויותיה הפליליות, והמסקנות יוגשו לממונה שיפעל בהתאם.

גל יעקובי מרשות שוק ההון, ציין, כי "הדוח מלווה אותנו בתכניות העבודה בשנתיים האחרונות, ואנו מנצלים את התקציב במלואו, ב-100%. אולם, ישנן פעולות שאנו מבקשים לעשות ואנו נתקלים בחוסר תקציבי שמונע מאיתנו לבצע אותן, ומשרד האוצר מכיר את המצב." הוא ציין כי בעוד שהחטיבה הטכנולוגית מאוישת במלואה, תחום מערכות המידע נמצא בתהליך שדרוג מתמשך עם חוסרים תקציביים". עוד אמר, כי "מבנה האגרות הנוכחי אינו מספק," אמר יעקובי, "ויש הצעה חדשה על שולחנה של ועדת הכספים."