קרן אזרחי ישראל נבחרה ל"קרן החודש" על ידי Global SWF

קרן אזרחי ישראל (CIF), שנכסיה מנוהלים על ידי מחלקה ייעודית בבנק ישראל, נבחרה ל"קרן החודש" על ידי גוף המחקר הבינלאומי Global SWF, המתמחה בניתוח קרנות עושר ריבוניות וקרנות פנסיה ציבוריות ברחבי העולם.
הבחירה בקרן נעשתה על רקע הישגיה הבולטים מאז הקמתה בשנת 2022, ובפרט המעבר האסטרטגי להשקעות בשווקים פרטיים, תוך שמירה על יציבות מקרו-כלכלית ומחויבות לדורות הבאים.
לנה קרופאלניק, מנהלת מחלקת הניהול של הקרן לאזרחי ישראל וחברת הנהלה בבנק ישראל:
"הבחירה בקרן אזרחי ישראל כ'קרן החודש' על ידי Global SWF היא עדות לעבודה המקצועית והמאומצת שנעשית בקרן מאז הקמתה. אני מבקשת להודות לעובדי מחלקת הניהול, הנהלת בנק ישראל ולעובדים נוספים שתומכים בפעילות הקרן – על שותפות, מחויבות, ושיתוף פעולה שמאפשרים לנו לקדם את חזון הקרן לטובת כלל אזרחי ישראל. תודה מיוחדת גם למוסדות הקרן על תרומתם המשמעותית להצלחת הקרן".
במסגרת הדו"ח החודשי של Global SWF פורסם ראיון מקיף עם לנה קרופאלניק, חברת הנהלה בבנק ישראל ומנהלת מחלקת הניהול של הקרן, בו סקרה את תהליך הקמת הקרן, האתגרים המרכזיים, מבנה ההשקעות, והחזון ארוך הטווח.
בין הנקודות המרכזיות שצוינו:
הקרן החלה לפעול ביוני 2022 לאחר צבירת הכנסות של מיליארד ש"ח.
מדד הייחוס של הקרן מורכב מ-70% מניות ו-30% חוב, ומשקף את מדיניות ההשקעה ארוכת הטווח של הקרן.
ההשקעה הראשונה בתחום השקעות פרטיות הושלמה ביולי 2025.
תחזיות רשות המסים מצביעות על גידול משמעותי בהכנסות הקרן בשנים הקרובות.
הקרן מנוהלת על ידי צוות ייעודי בבנק ישראל, תוך הקפדה על מצוינות ושקיפות.
בנק ישראל רואה בבחירה זו הבעת אמון בינלאומית בתהליך ההקמה והניהול של הקרן, ובתרומתה החשובה לכלכלה הישראלית ולרווחת אזרחי המדינה.