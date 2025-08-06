שלוש חברות בולטות על רקע המעבר לאנרגיה נקייה

השיח העולמי על אנרגיה עובר שינוי. היעדים האקלימיים עדיין חשובים, אך נראה שהדגש עובר לעניין פרקטי יותר: איך שומרים על אספקת חשמל סדירה – מבלי שהחשבונות יעלו יתר על המידה. אנו חווים מתחים גיאופוליטיים, שיבושים בשרשראות אספקה, וביקוש גובר לחשמל (בין היתר בגלל בינה מלאכותית) וזה משנה את האופן שבו מדינות חושבות על מקורות האנרגיה שלהן ומהיכן הן משיגות אותה.

מה זה אומר בפועל?

אירופה, למשל, גילתה על הבשר שלה עד כמה היא תלויה בגז הרוסי, בעיקר לאחר הפלישה של רוסיה לאוקראינה בשנת 2022. לפני המלחמה, רוסיה סיפקה כ-40% מהגז הטבעי של האיחוד האירופי בעיקר באמצעות צינורות כמו נורד סטרים 1. אבל בתוך שנה בלבד, היקף הגז ירד ביותר מ-80% בגלל סנקציות, חבלה בתשתיות, והרצון של אירופה לעבור כמה שיותר מהר לעצמאות בכל הקשור לאנרגיה. כשהמחירים התחילו לעלות, אירופה פתחה במירוץ נואש לגיוון מקורות האנרגיה. ארה״ב נחלצה לעזרתה והתחילה לשלוח באוניות מיוחדות כמויות עצומות של גז טבעי נוזלי (LNG) לאירופה ולמעשה הפכה לספקית המובילה של אירופה. במקביל, תהליך הרה-תיעוש של הכלכלה האמריקאית והעלייה הדרמטית בצריכת חשמל בגלל תשתיות בינה מלאכותית יצרו ביקושים שלא נראו זה עשורים.

ומה יוצא מכל זה?

דרישה לאנרגיה שתהיה קודם כל אמינה, זמינה, ומקומית וגם כזו שניתנת להרחבה מהירה. וזה בדיוק מה שמחזיר את אור הזרקורים לאנרגיה מתחדשת. יש לציין שהנתונים מצביעים על כך שבשנת 2024, 93% מהקיבולת האנרגטית החדשה בעולם הגיעה ממקורות מתחדשים. במילים פשוטות, אנרגיה מתחדשת היא לא רק סיפור של אקלים. היא גם סיפור של ביטחון לאומי וכלכלי.

יש שלוש חברות בולטות במרכז השינוי הזה:

חברת GTT - חברת GTT הצרפתית מפתחת טכנולוגיית ממברנות שמותקנת באוניות LNG (גז טבעי נוזלי), זה נשמע רכיב צנוע אך הוא קריטי, זו טכנולוגיה שמבטיחה הובלה בטוחה ויעילה של גז ברחבי העולם. היתרון של חברת GTT טמון בהנדסה מתקדמת וחדשנות מתמשכת. אבל לא פחות חשוב, החברה נהנית מספר הזמנות מרשים, כשמספר אוניות ה-LNG הנבנות הולך וגדל, וחלק גדול מהצי הקיים שעומדים להחליף אותו. בנוסף GTT היא דרך להשקיע בצמיחה העולמית של שוק האנרגיה – בלי להיות תלויים במחירי נפט התנודתיים, ועם הרבה פחות פליטות פחמן.

Nextracker תמיד עם הפנים לשמש - חברת Nextracker מייצרת מערכות סולאריות שעוקבות אחר תנועת השמש לאורך היום, מה שמגדיל את תפוקת החשמל בעד 25%. נשמע פשוט? אולי, אבל התוצאה אפקטיבית מאוד. במדינות שמשקיעות בהיקף הולך וגדל באנרגיה סולארית, היכולת להפיק יותר חשמל מכל פאנל, בלי להעלות עלויות היא נכס אסטרטגי. וזה מה שהופך את Nextracker לשחקנית מרכזית במכונה של האנרגיה הירוקה.

Southern Copper - מתכת שמזינה את המהפכה - נחושת היא היסוד החיוני ביותר לעידן החשמול. החל ממכוניות חשמליות ועד מערכות סולאריות. חברת Southern Copper (שהיא חלק מקבוצת הכרייה Grupo Mexico מחזיקה באחד ממאגרי הנחושת הגדולים והעשירים בעולם. יש לה היצע יציב לשנים רבות, והעלויות שלה עדיין נמוכות, זאת בניגוד לרבות מהמתחרות. כשהביקוש בסין לבדו עדיין מייצג חצי מהביקוש העולמי לנחושת, וכשגל ההשקעות הירוקות רק מתחזק, ל- Southern Copper יש אופק השקעה ארוך ויחסית מבטיח.





גרפי GTT ,Nextracker ו-Southern Copper מאת TradingView



לסיכום, המעבר העולמי לאנרגיה מתחדשת, לצד שיקולים של עצמאות וביטחון אנרגטי של מדינות, פותח חלון הזדמנויות ברור להשקעה בתחום. החברות המוזכרות כאן לא רק משתלבות במהלך, הן גם דוחפות את התחום קדימה.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.