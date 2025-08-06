התנופה השלילית ממשיכה להגיע מן הזרים - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום שלישי (05-08) היה יום ירידות חריף, ולכן לא נתפלא על הרמות היומיות של הקרנות: בחיוב: דולר ואג"ח קונצרני דולרי, ובשלילה: ת"א 90 ובנקים. בגלל שאנו עדין בתחילת החודש, הרמות החודשיות לא שונות בהרבה: חיוב: דולר + אג"ח קונצרני דולרי, ובשלילה: ת"א 90 ובנקים... רק הצד השנתי שונה, וממשיך הלאה מן החודש הקודם: חיוב: בנקים + ביטוח, שלילה: דולר ואג"ח קונצרני דולרי.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:



הזמן עובד, ואנו חווים יותר ימים אדומים מאשר ירוקים. זה מתבטא היטב בקרנות החשופות למניות כך שקטגוריה, כמו זו של ה-20-80, בהחלט סובלים. רק הקרן עם עיכוב העדכון (מור 20/80 מניות חו"ל) שגם חשופה למניות בחו"ל, מצליחה להיות הירוקה היחידה ולהוביל עם 0.11% מול ממוצע טבלה של 0.24%- וממוצע קטגוריה של 0.26%-. היא מובילה גם חודשית (אין הרבה ימים..) עם אותו 0.11%.

מתחילת השנה העניינים שונים: אנליסט 20/80 מובילה עם 7.31% מול 6.39% ו-6.18%, כאשר שנתית ועבור שלוש השנים יש לנו את אילים 20/80 עם 16.12% (מול 13.88% ו-13.91%) ו-26.17% (מול 22.73% ו-21.31%). אין שינויים ברוב הפרמטרים האחרים: הגדולה נשארה אילים עם 2.492 מיליארדי שקלים כאשר המגייסת ביותר הייתה זו של אנליסט עם 76.31 מיליוני שקלים. לבסוף נציין את פורסט ואת ילין לפידות עם דמי ניהול גבוהים של 0.95% לשנה.



הבורסות

ארה"ב: בנתוני המקרו קיבלנו היום (05-08) דווקא נתונים קצת יותר מעודדים מן הרגיל: החברות הקטנות אופטימיות יותר מהצפוי (50.9 מול צפי של 49.2) והנתון הסופי של מנהלי הרכש בסקטור השירותים עלה ל-55.7 מול 55.2. אז למה יש ירידות קטנות? בסה"כ, זוהי תגובה של "עיכול" של העליות של יום שני (04-08) אחרי התנודתיות של יום ראשון.

הרבה מאוד משקיעים מתנגשים ביניהם לגבי הצפי לטווח הקצר: חלק מצפים לתיקון משמעותי מטה וחלק טוענים שזה יגיע רק בתחילת ספטמבר או אוקטובר. לכן, השלילה הכללית של יום שישי שעבר התחלפה באדישות קטנה. גם תשואות האג"ח הממשלתי לא השתנו משמעותית היום (05-08). בסה"כ, המדד העיקרי מתייצב במקום האהוב עליו: הממוצע הנע 20. ושם צריכים להחליט בקרוב מה לעשות הלאה... בינתיים, עונת הדוחות ממשיכה. הנה סיום היום:





תל-אביב: אם נמשיך לציין את העניין המלחמתי, כגורם המכריע של המגמה הנוכחית, נתחיל לשעמם. אבל, אין ספק שיש כאן מצב שבו אלו שראו בהצלחות המבצעיות שלנו עד כה בטוחה לעתיד מצוין עבור מדינת ישראל קצת דואגים עכשיו וממשים בחוזקה חלק מן האחזקות שלהם. עיקר התנופה השלילית ממשיכה להגיע מן הזרים. איך אנו מנחשים זאת? על פי שני הנכסים הבולטים היום: בנקים, ירידה של 3.07%- ועלייה בדולר ל-3.45, כאשר לא מזמן חשבנו שהוא ינחת לאזור 3.1...

מה הבעיה? מבלי לנקוט שום צד, חסר עכשיו אופק לטווח הקצר כאשר מתרבים הוויכוחים בין הדרג המדיני והדרג המבצע. זה האחרון תמיד יציית לפקודה אבל אם ליבו אינו שלם בעניין, זה יכול לקחת הרבה זמן והרבה יותר משאבים. גם עניין ההסברה מכאיב מאוד למי שמסתכל עלינו מבחוץ. כל זה יחד בהחלט גורם לנו לרדת בחוזקה ולהביא לעולם יום שלישי באמת כואב: בנקים: 3.07%-, טכנולוגיה: 0.52%-, נדל"ן: 3.8%-, מניות קטנות: 2.45%-, וכך: ת"א 35: 1.5%-, ות"א 90: 3.06%-. אומרים שלנו שנדע את ההחלטות ואת התחזיות לגבי הביצוע שלהו תוך ימים. נקווה שזה כך ואז נראה אם השוק מסכים, או לא, לכיוון שננקט.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-04-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני, היה לנו אירוע חריג בצד המוסדי: מניות טבע נקנו בכמות חריגה נטו של 173.6 מיליוני שקלים, כאשר הנטו החיובי כולו היה 269.2 מיליונים. זה באמת משהו שונה ומעניין. חוץ מזה נציין את המחזור הכללי הגדול של 2.058 מיליארדי שקלים, עבור כל מניות ת"א 35, כאשר המוסדיים קונים 587.5 ומוכרים 318.2. אין ספק שטבע הייתה מרכז תשומת הלב... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו מליסרון (6.0-) ולאומי (7.8-) כאשר בנוסף לטבע נקנתה מניית פועלים (24.7). זכרו שטבע ירדה באותו יום ב-3.95%-...



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



