תחזית קרנות השתלמות - מי קרנות ההשתלמות שמובילות את הטבלה ביולי ומתחילת שנת 2025 ? תחזית FUNDER

העליות בשוקי המניות בישראל ובעולם במהלך חודש יולי ובמהלך שנת 2025 בכלל תומכות בתשואות החיוביות בקרנות ההשתלמות, במיוחד באפיק הכללי ובמסלולים המנייתיים. הביצועים החזקים של מדדי ת"א מתחילת השנה, ובמיוחד העליות החדות במדדים ת"א 90 ות"א 125, תרמו משמעותית לתשואות של הקרנות החשופות לשוק המקומי. ביולי נרשמו עליות נאות גם בשווקים הגלובליים ובעיקר בנאסד"ק וב-S&P 500, מה שתומך בתשואות הקרנות בעלות חשיפה לחו"ל.

עם זאת, הירידה החדה של כ-7.1% בערכו של הדולר מול השקל, מתחילת השנה, פגעה בתשואות השקליות, מתחילת השנה, של המסלולים שמושקעים בדולר, ובמיוחד במסלול העוקב אחר מדד S&P 500. אף על פי שהמדד עלה בכ-7.8% במונחי דולר, ההשקעה הזו כמעט ולא הניבה תשואה למשקיע השקל הישראלי, שכן הפיחות בדולר קיזז את רוב הרווח. המשמעות היא שמי שבחר להשקיע במסלול S&P 500 בקרן השתלמות שקלית – כמעט ולא הרוויח, בניגוד לקרנות שהיו חשופות יותר למניות בישראל.

גם החודש אנו מביאים לכם את נתוני התשואות ה"נלחשים בתעשיית הגמל וההשתלמות" אולי נתונים המשקללים את הרכב הקרנות עם העליות בשווקים וכן הערכות בכירים בתעשיית. התוצאות הרישמיות יפורסמו באמצע החודש.

מובילים ביולי

לפי העדכון האחרון שלנו (עדין אין בידנו תחזית לכל הקרנות) מיטב מציגה את התוצאה הגבוה של 1.22%+ בקרן השתלמות הכללית. מיטב היא גם ראשונה במסלול המניות עם תחזית ל 2.35%+ כאשר לראשונה מתחילת השנה מסלול S&P500 עולה יותר ממסלול המניות כשהוא מעביר את המשקיעים במסלול לתשואה חיובית קטנה של 0.7%+ .

מתחילת השנה כלל מובילה בתחזית במסלול הכללי עם תשואה חזויה של 8.65%+ ואילו מור גמל מובילה בתחזית מתחילת השנה במסלול המניות עם תחזית לתשואה של 14.61%+ . תוצאות כאלו גם אם היו מגיעות בסוף שנה היינו אומרים שאלו תוצאות נאות מאוד. מעניין איך יסתיים חודש אוגוסט שנפתח בתנודתיות בשוק המקומי וגם בארה"ב.

LIVE - עדכון אחרון וסופי 10-08-2025 11:53

קרן השתלמות כללי תחזית FUNDER תחזית יולי 2025 מתחילת 2025 ליגת FUNDER במסלול כללי 1 מיטב תחזית FUNDER 1.22% 7.61% 6 2 הפניקס תחזית לפי פוליסת חיסכון 1.15% 7.85% 4 3 אנליסט תחזית FUNDER 1.10% 8.50% 3 - ילין לפידות תחזית FUNDER 1.10% 7.20% 8 4 מור תחזית FUNDER 1.05% 8.55% 2 5 מנורה מבטחים תחזית FUNDER 0.92% 7.84% 5 6 כלל תחזית FUNDER 0.90% 8.65% 1 7 מגדל תחזית FUNDER 0.87% 7.55% 7 8 הראל תחזית FUNDER 0.83% 6.98% 10 9 אלטשולר שחם תחזית FUNDER 0.80% 7.10% 9 ממוצע תחזית FUNDER תחזית FUNDER 0.99% 7.78% קרן השתלמות מניות תחזית FUNDER תחזית יולי 2025 מתחילת 2025 ליגת FUNDER במסלול מניות 1 מיטב תחזית FUNDER 2.35% 13.60% 2 2 ילין לפידות תחזית FUNDER 2.20% 11.20% 8 3 אנליסט תחזית FUNDER 2.11% 11.10% 9 4 מנורה מבטחים תחזית FUNDER 1.80% 12.98% 5 5 מגדל תחזית FUNDER 1.75% 13.00% 4 6 כלל תחזית FUNDER 1.74% 13.45% 3 7 מור תחזית FUNDER 1.71% 14.61% 1 8 אלטשולר שחם תחזית FUNDER 1.65% 11.80% 7 9 הראל תחזית FUNDER 1.55% 12.61% 6 ממוצע תחזית FUNDER תחזית FUNDER 1.87% 12.71% S&P500 תחזית כלכלני מיטב 2.70% 0.70% * דירוג הטור השמאלי של התשואה מתחילת שנה * תחזית הפניקס לפי תוצאת הפוליסת חיסכון מסלול כללי

ההשפעה החודשית של השווקים על קרנות ההשתלמות (נתוני מיטב)

קטגוריה מדד / נכס שינוי ביולי 2025 שינוי מתחילת השנה מניות - ישראל ת"א 35 ▲ 1.7% ▲ 25.7% ת"א 125 ▲ 1.9% ▲ 26.9% ת"א 90 ▲ 2.0% ▲ 28.0% יתר 60 ▲ 3.6% ▲ 21.0% מניות - ארה"ב** S&P 500 ▲ 2.2% ▲ 7.8% נאסד"ק ▲ 3.7% ▲ 9.4% דאו ג'ונס ▲ 0.1% ▲ 3.7% מניות – אירופה DAX (גרמניה) ▲ 0.7% ▲ 20.9% CAC (צרפת) ▲ 1.4% ▲ 5.3% Eurostoxx 50 ▲ 0.4% ▲ 8.7% מניות – אסיה ניקיי (יפן) ▲ 1.4% ▲ 2.9% שווקים מתעוררים MSCI EM ▲ 1.5% ▲ 15.4% אג"ח קונצרני – ישראל תל בונד 20/40/60 ▲ 0.4% עד 0.5% לא מדורגות ▲ 0.3% אג"ח קונצרני כללי ▲ 0.3% ▲ 3.5% אג"ח ממשלתיות – ישראל אג"ח ממשלתי כללי ▼ 0.2% ▲ 2.8% אג"ח צמודות מדד ▲ 0.1% אג"ח שקליות קבועות ▼ 0.5% ▲ 3.4% אג"ח בריבית משתנה ▲ 0.4% ▲ 3.0%

