הכשרה נכנסת לעולם המשכנתאות - רוכשת 49% מחברת מימון חוץ בנקאית שהקימה גיזה

חברת הביטוח הכשרה משקיעה בחברת המימון החוץ בנקאית, מגשימים קרדיט, המתמחה בהעמדת הלוואות למשקי בית כנגד רישום משכנתא בדרגה ראשונה ושניה על דירות מגורים בישראל.
החברה, שהוקמה ע"י גיזה זינגר אבן, מציעה הלוואות למגוון צרכים כגון, רכישת דירה, השלמת הון עצמי, שיפוץ, תמיכה בבני משפחה, השקעה, איחוד הלוואות או לכל מטרה אחרת. כל הלוואה תבנה בהתאמה אישית לפרופיל הפיננסי של הלווה לצרכים, ליכולות ההחזר, ולאופק הכלכלי האישי.
תהליך הבדיקה והאישור מבוצע ע"י צוות אשראי מקצועי ומיומן, בממשק דיגיטלי ייעודי ובלווי אישי. עיקר הממשק יהיה מול יועצי משכנתאות וסוכני הביטוח מתוך הבנה כי הם שותפים מרכזיים ביצירת פתרונות מימון מדויקים, אחראיים ונכונים ללקוח.
את החברה מובילים יעקב אורבך לשעבר המשנה למנכ"ל בנק הפועלים ומנהל החטיבה העסקית שיהיה היו"ר, אודי רוזנברג שותף מנהל של חברת קרנות החוב והמימון החוץ בנקאי בקבוצת גיזה זינגר אבן ורו"ח רביד כספי שישמש כמנכ"ל פעילות המשכנתאות.
שמעון מירון מנכ"ל הכשרה אמר היום כי ההשקעה המשמעותית במגשימים קרדיט הנה חלק ממימוש האסטרטגיה של הכשרה ליצירת מגזר פעילות חדש בתחום האשראי. מגזר זה שמתחיל לפעול עם פתרון המשכנתאות נועד להתרחב בעתיד ולכלול פעילויות אשראי נוספות. אנו נאפשר לסוכני הביטוח וליועצי המשכנתאות לספק ללקוחותיהם מוצר חדש ואיכותי ובכך נסייע להרחיב את הפעילות בעולמות המימון החוץ בנקאי תוך כדי מתן מענה מתקדם ורלוונטי.
אודי רוזנברג הוסיף כי מגשימים קרדיט הוקמה בחטיבת מימון הנדל"ן בקבוצת גיזה זינגר אבן הכוללת פעילות רחבה של מימון יזמי נדל"ן (פרויקטים סגורים) וקבוצות רכישה.
סביבת מחירי הדירות הנוכחית מצריכה גיוון והרחבת מקורות מימון למשקי בית נוספים לאלו של הבנקים. גיזה מקיימת מערכות יחסים ממושכות והדוקות עם יועצי משכנתאות ויועצים עסקיים רבים ומכירה במרכזיותם כשותפים אמיתיים בפעילויות רבות של הפירמה.
מימין: רו״ח רביד כספי, יעקב אורבך ואודי רוזנברג, צילומים: יח״צ