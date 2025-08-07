גולדמן : מדד S&P 493 צפוי לרשום גידול של כ-2%-3% בלבד ברווח הנקי

מנהלי ההשקעות הגדולים בעולם:
Citadel:
סקוט רובנר ״הגורו״ של גולדמן שעבר לפני כמה חודשים ל-Citadel:
על רקע פעילות קרנות סיסטמטיות בהיקפים גבוהים ועמדת המתנה ( חופשות קיץ) של המשקיעים הקמעונאיים / ריטיילס, מזהיר מפני “פגיעות גוברת לזעזועים שליליים בשוק”. (לטענתו לקראת סוף אוגוסט זה יקרה , אולי יותר מוקדם)
כשסקוט מדבר אני מקשיב!
גולדמן:
השוק מתמחר בחסר את ההסתברות להורדת ריבית של 50 נקודות בסיס בחודש ספטמבר.
דו”ח התעסוקה האחרון תואר בסקירה כנקודת מפנה.
המשק הוסיף את מספר המשרות המינימלי, במיוחד במגזר הפרטי, במהלך שלושת החודשים האחרונים.
קצב הצמיחה של התמ”ג נמוך בכ-100 נקודות בסיס לעומת שנה שעברה ושיעור האבטלה רשם עלייה קלה.
לכן, אין לפדרל ריזרב ברירה אלא להתחיל להוריד את הריבית!
נתונים קצת מפחידים:
מדד S&P 493, כלומר מדד S&P 500 ללא “7 המופלאות” צפוי לרשום גידול של כ-2%-3% בלבד ברווח הנקי ברבעונים השני, השלישי והרביעי. מדובר בקצב איטי יותר משיעור האינפלציה, כך שעבור רוב השוק מדובר בצמיחה ריאלית אפסית כמעט.
חברות Nvidia ו-Microsoft לבדן אחראיות לכמעט מחצית מהתשואה של מדד S&P 500 מתחילת השנה.
הנתון האחרון במדד מנהלי הרכש שפורסם אתמול (ISM) למגזר השירותים בארה״ב היה חלש במיוחד מצביע על מגמה “סטגפלציונית”:
US ISM Services PMI Actual 50.1 (Forecast 51.5, Previous 50.8)
US ISM Services Prices Paid Actual 69.9 (Forecast 66.5, Previous 67.5)
US ISM Services Employment Actual 46.4 (Forecast , Previous 47.2)
(51.3 US ISM Services New Orders Actual 50.3 (Forecast , Previous