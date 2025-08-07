אורי קרן, מור בית השקעות: "ניהול השקעות בישראל שונה מהותית מניהול בחו"ל..." - בפאנל השקעות בכנס אס.אף.פי

‏מאות מתושבי חיפה והצפון גדשו השבוע את אולם תיאטרון הצפון בכנס פיננסי גדול, בהובלת חברת S.F.P, חברה לתכנון פיננסי ובהשתתפות אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל ומתן שטרית, הכלכלן הראשי בקבוצת הפניקס.

אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי, מור גמל אמר במהלך הכנס: "בתחילת 2024, הקונצנזוס היה להשקיע רק בארה"ב, תוך ציפייה למספר הורדות ריבית ולביצועים חזקים. בפועל, קרה בדיוק ההפך. השוק האמריקאי היה אחד החלשים בעולם. אירופה, שהספידו אותה, הציגה תשואות פנומנליות, ואפילו השוק הישראלי הפגין חוסן מרשים למרות המצב. זהו שיעור חשוב המלמד שהקונצנזוס בשוק טועה לעיתים קרובות, ורק תיק מפוזר גלובלית יכול להגן מפני תפניות לא צפויות".

"מה שמעניק לחיסכון הפנסיוני יתרון מכריע, במיוחד בתקופות משבר, הוא ההשקעה בנכסים לא סחירים. מדובר בנכסים ממשיים כמו כביש 6, מנהרות הכרמל ופרויקטי נדל"ן, שאינם נסחרים בשוק ההון. הרכיב הזה, שיכול להגיע למעל 30% בתיק כללי של חברות הביטוח, מייצר תשואה יציבה ופועל כעוגן הגנתי כשהשווקים הציבוריים תנודתיים. זהו יתרון מובנה שלמשקיע פרטי בבנק פשוט אין גישה אליו".

ויטלי פלוטינסקי, בעלים ומנכ"ל משותף ב-SFP, שפתח את הכנס, הדגיש את החשיבות של תכנון פיננסי הוליסטי. "המטרה המרכזית שלנו הייתה להנגיש את עולם התכנון הפיננסי," אמר פלוטינסקי.

"אנשים נוטים להתמקד בשם של בית ההשקעות, אבל הכוח האמיתי נמצא בהבנת 'צבע הכסף' והסטטוס המיסויי שלו. באמצעות בנייה אסטרטגית של הנכסים, למשל ריכוז החשיפה המנייתית במוצרים פטורים ממס כמו קופות גמל וקרנות השתלמות, ניתן לייצר צמיחה שאחרת הייתה הולכת לאיבוד לטובת מיסים. מהלך פשוט כזה, מבלי לשנות את רמת הסיכון הכוללת בתיק, יכול להוסיף לחוסך הממוצע מעל רבע מיליון שקלים בעשור. זה לא קסם, זה פשוט תכנון חכם והוליסטי".

אחריו עלה מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, שהתייחס לסביבת הריבית הגבוהה ולטרנד הפיקדונות והקרנות הכספיות: "אנחנו רואים נהירה מסוכנת לפיקדונות בנקאיים וקרנות כספיות, מתוך תפיסה שזהו חוף מבטחים בסביבת הריבית הנוכחית. הרשו לי לומר בצורה ברורה: פיקדון הוא אסון לעתיד הכלכלי שלכם", קבע שטרית.

"במקרה הטוב, הוא ישמור על ערך הכסף שלכם מול האינפלציה, אך הוא לעולם לא ייצר הון אמיתי. שוק ההון, אפילו במסלולים השמרניים ביותר המתמקדים באגרות חוב, הניב תשואות גבוהות משמעותית. הבחירה היא בין לתת לכסף שלכם לישון, לבין לרתום אותו לעבודה כדי שיצמח וייצר לכם הון אמיתי לעתיד".

מתן שטרית - הכלכלן הראשי, הפניקס דיבר גם על שוק הנדל"ן: "כולם מדברים על המחסור בדירות, אבל הנתונים מספרים סיפור אחר. מלאי הדירות הלא מכורות שבידי הקבלנים נמצא בשיא כל הזמנים, קרוב ל-81 אלף דירות – כמעט כפול ממה שהיה לפני שנתיים. במקביל, היכולת של הציבור לרכוש דירה נמצאת בשפל היסטורי. השילוב של היצע שיא וביקוש שנחלש, בין היתר בגלל הריבית הגבוהה והמגבלות החדשות על מימון, הוא דינמיקה שתוביל להערכתי להמשך ירידות מחירים בחצי השנה-שנה הקרובה".

על החשיבות של פיזור: "עיקרון המפתח בהשקעות הוא פיזור. ראינו טרנד שבו כולם רצו למסלולי S&P 500. אבל השנה הזו הוכיחה מדוע גישה רחבה יותר עדיפה. תיק מניות מפוזר היטב, שמשקיע בישראל, ארה"ב, אירופה ושווקים מתעוררים, הניב תשואות דו-ספרתיות, במקרים מסוימים מעל 20%, תוצאה טובה משמעותית מהתמקדות צרה במדד יחיד".

אורי קרן, מנהל ההשקעות הראשי של מור גמל, חתם את הכנס וסיפק זווית ייחודית על ניהול השקעות. "משקיעים רבים לא מבינים שניהול השקעות בישראל שונה מהותית מניהול השקעות בחו"ל", הסביר קרן. "כאן בישראל, יש לנו יתרון מגרש ביתי. היכולת שלנו להיפגש עם מנהלי חברות, להבין את הדינמיקה המקומית ולבצע אנליזה מעמיקה, מאפשרת לנו לנהל את התיק בצורה אקטיבית במטרה להכות את המדדים. לעומת זאת, בשווקים הגלובליים, הגישה החכמה היא הפוכה: להיות כמה שיותר רחב וזול, ולעקוב אחר המדדים המובילים. תיק השקעות מנצח משלב בין המומחיות האקטיבית המקומית הזו, לבין חשיפה פסיבית ורחבה לשווקים הגלובליים, וכך נהנה מכל העולמות".