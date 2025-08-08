רווח נקי בסך 107 מיליון דולר, גידול של 216% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

ההכנסות בחציון עמדו על 265 מיליון דולר - גידול של 46% ביחס לחציון המקביל אשתקד.
Adjusted EBITDA עמד על 227 מיליון דולר - גידול של 71% ביחס לחציון המקביל.
תחזית מרכז טווח הכנסות וה-Adjusted EBITDA עלתה ב- 5.5% ו-6.0%, בהתאמה.
אנלייט ממשיכה לצמוח בקצב גבוה ועקבי לצד שיפור בחוסן הפיננסי.
אנלייט מדווחת על תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון ולרבעון השני של 2025, שהסתיים ב-30 ליוני 2025. החברה מציגה המשך צמיחה בהכנסות וב- Adjusted EBITDA, ומעלה את טווחי התחזיות הפיננסיות שלה לשנה כולה:
תמצית תוצאות החציון הראשון 2025
סך הכנסות של 265 מיליון דולר (953 מיליון ש"ח), גידול של 46% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
רווח נקי בסך 107 מיליון דולר (388 מיליון ש"ח), גידול של 216% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.*
Adjusted EBITDA של 227 מיליון דולר (819 מיליון ש"ח), גידול של 71% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.*
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 91 מיליון דולר (328 מיליון ש"ח), ללא שינוי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
העלאת תחזית הכנסות ו-EBITDA לשנת 2025 - סה"כ הכנסות בטווח של 520-535 מיליון דולר ו- Adjusted EBITDA בטווח של 385-400 מיליון דולר, גידול של 5.5% ו-6% בהתאמה, ביחס לתחזית המקורית.
תמצית תוצאות הרבעון השני 2025
הכנסות של 135 מיליון דולר (484 מיליון שקל) - גידול של 53% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
EBITDA Adjusted של 96 מיליון דולר (343 מיליון שקל) - גידול של 57% ביחס לתקופה המקבילה.
רווח נקי של 6 מיליון דולר (20 מיליון שקל), מול 9 מיליון דולר ברבעון הקודם.**
*מכירת 44% מצבר סאנלייט ב-25Q1, תורמת רווח נקי של 80 מיליון דולר ו- Adjusted EBITDA של 42 מיליון דולר.
**12 מ' דולר הופחתו משורת הרווח הנקי בשל הפרשי שערי מטבע בהלוואה דולרית לחברה בת, ללא השפעה כלכלית או תזרימית. בנטרול השפעת ההפחתה של ההלוואה במט"ח, הרווח הנקי ל-25Q2 עמד על 16 מיליון דולר לעומת 7 מיליון דולר לרבעון אשתקד, עלייה של 110%.
גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "אנחנו שמחים לדווח על רבעון נוסף של תוצאות מצוינות. העלאת התחזית הפיננסית לסוף שנת 2025 משקפת את הביטחון שלנו בהמשך הזינוק בתוצאות החברה. לצד זאת, אנו ממשיכים לחזק את שדרת הניהול ומברכים את עדי לויתן על הצטרפותה לצוות ההנהלה העמוק והמגוון שלנו, כמנכ"ל הבאה של החברה. לקראת כניסתי הקרובה לתפקיד יו"ר פעיל של הדירקטוריון ב- 1 באוקטובר, אני בטוח כי יחד עם עדי כמנכ"ל החברה, אנלייט תמשיך לפרוץ גבולות ולהגיע לפסגות חדשות".
אירועים מרכזיים ברבעון
הגדלת הפורטפוליו
פורטפוליו הנכסים הכולל צמח ב- 17% והסתכם ב- FGW 35.3 ביחס לסך של FGW 30.2 בסוף 2024.
התפלגות פורטפוליו הנכסים הכולל לתקופה: 20.0 GW של הספק ייצור ו- 53.4 GWhשל קיבולת אגירת אנרגיה.
מרכיב הפורטפוליו הבשל (פרויקטים מניבים, בהקמה, ולקראת הקמה) הסתכם ב- 6.2 GW הספק ייצור ו- 10.3 GWh אגירת אנרגיה (סה"כ 9.2 FGW), גידול של 7% ביחס לסוף שנת 2024.
אירועים עיקריים בארה"ב ברבעון
הושלם הפיתוח של פרויקט הדגל Snowflake בהיקף של FGW1.1והוא נכנס לשלב ההקמה בהתאם ללוחות הזמנים.
החל החשמול של תחנת המשנה בפרויקט Roadrunner (560 FMW), לקראת הפעלתו המסחרית המתוכננת לרבעון הרביעי.
הושלם ועבר חוק תיקון התקציב (Reconciliation Bill). להערכת החברה, החוק מספק בהירות רגולטורית בשוק האנרגיות המתחדשות האמריקני, מיטיב עם סקטור ה-Utility Scale Solar and Storage בו פועלת אנלייט בארה"ב, ומאפשר לאנלייט המשך צמיחה מואצת בשוק זה.
לאחר השלמת החוק, החברה מאשררת את התכנית העסקית להקמת הספק של FGW6.5-8, שיכפיל פי ארבעה את קצב ההכנסות השנתי הנוכחי, אשר צפוי לעמוד על כ- 2 מיליארד דולר לשנה לסוף 2028.
אירועים עיקריים באירופה ברבעון
הושלמה סגירה פיננסית של כ-310 מיליון דולר להרחבת חוות הרוח Gecama בספרד. המתחם יהפוך לפרויקט ההיברידי הגדול מסוגו במדינה, יכלול מערך ייצור סולארי, אנרגיית רוח ואגירת אנרגיה, וצפוי להניב הכנסות שנתיות של כ-100 מיליון דולר.
התקבלו היתרי הקמה ל-2 פרויקטים של אגירת אנרגיה באיטליה - מהגדולים באירופה מסוגם - בקיבולת אגירה של MWh 1,254, המתוכננים להיכנס להקמה עוד ב-2025.
החברה נכנסה לפעילות ייזום פרויקטים בתחום אגירת האנרגיה בגרמניה ובפולין.
החל פיתוח של שני פרויקטים היברידיים של אנרגיית רוח ואגירת אנרגיה באיטליה בהיקף מצטבר של FMW 210.
אירועים עיקריים ב- MENA ברבעון
נחתמו עסקאות קרקע לפיתוח פרויקטי אגרו-סולאר בשילוב אגירת אנרגיה בסך כולל של FMW 700.
נחתמו הסכמי ייזום אגירת אנרגיה מבוזרת במתח גבוה, מול חברות נדל"ן ורשויות מוניציפליות, בהיקף של כ- FMW 200.
נחתם הסכם פיתוח לפרויקט אנרגיית רוח במרוקו בהיקף של MW234.
הושלמה הפעלה מסחרית של מאגר בראון, מתחם היברידי הכולל מערך סולארי צף ואגירת אנרגיה בהיקף של FMW67. המתחם הינו הגדול מסוגו בישראל.
השלמת המהלך של חיזוק והרחבת שדרת ההנהגה הבכירה
החברה הכריזה על מהלך משמעותי של חיזוק והרחבת הנהלת החברה החל מ-1 לאוקטובר 2025. גלעד יעבץ, מייסד ומנכ"ל החברה, ימונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל במשרה מלאה; לתפקיד המנכ"ל תמונה עדי לויתן; יאיר סרוסי, ימונה לתפקיד סגן יו"ר הדירקטוריון. המהלך מתבצע בשלב בו אנלייט מצויה בנקודה הטובה ביותר בתולדותיה, עם תשתית ארגונית ועסקית המאפשרת המשך צמיחה משמעותית. בשנים האחרונות ביצעה החברה מהלכים אסטרטגיים להעמקת התשתיות הניהוליות, המבססות קדימה את המשך הובלתה ארוכת השנים, אשר בשילוב עם בניית מנועי צמיחה עסקיים, מייצרים גידול מהיר ומתמשך ותוצאות יוצאות דופן. המהלך מבטא אסטרטגיה ארוכת שנים של שילוב מנהלים מנוסים שצמחו בחברה לצד בכירים אשר הצטרפו מחברות מובילות במשק.
נקודות מרכזיות בפעילות החברה
ב-12 החודשים האחרונים, פרויקטים בהיקף של 525 מגה-וואט ייצור ו- 1,604 מגה-וואט שעה אגירה הגיעו להפעלה מסחרית.
התפלגות סך ההכנסות של החברה לפי אזורים בחציון השני היתה: אירופה - 35%, MENA -Middle East & North Africa - 40% וארה"ב - 25%.
פרויקטים חדשים תרמו לגידול מהכנסות ברבעון השני סך של 30 מיליון דולר.
273 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 578.63 מיליון באנלייט אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנלייט אנרגיה. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
9.01%
|
225588.67
|
7.69%
|
3729565.06
|
7.69%
|
6457242.12
|
7.69%
|
7969432.42
|
6.84%
|
603960.9
|
6.77%
|
5702930
|
6.6%
|
14775157.92
|
5.76%
|
821015.79
|
5.08%
|
2003415.95
|
4.11%
|
14755073.98