הודו: אינפלציה בשפל של 6 שנים, הבנק המרכזי לא ממהר להוריד ריבית
הבנק המרכזי של הודו (RBI) החליט פה אחד להותיר את הריבית ללא שינוי, זאת לאחר שבישיבתו הקודמת הפחית את הריבית ב-50 נקודות בסיס ושינה את גישתו המוניטרית ל"ניטרלית".
לדברי סם ג'וצ'ים, כלכלן ב-EFG Asset Management בלונדון, החלטה זו משקפת את עמדת הבנק שלפיה יישקלו הפחתות ריבית נוספות רק במקרה של שינוי מהותי בתמונה המאקרו-כלכלית, שינוי שכעת אינו נראה באופק, כאשר רוב האינדיקטורים לצמיחה ממשיכים להפגין חוזקה.
עם זאת, הוא מציין כי הלחצים האינפלציוניים נותרים חלשים: בחודש יוני נרשמה אינפלציה של 2.1% בלבד בקצב שנתי - הרמה הנמוכה ביותר זה שש שנים, והתחתונה ביותר בטווח היעד של הבנק. מצב זה, לדבריו, מעניק ל-RBI מרחב פעולה פוטנציאלי במקרה שהתחזית הכלכלית תיחלש.
עוד מוסיף ג'וצ'ים כי אם איומיו של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ להטיל מכסים על הודו בשל קשריה הכלכליים עם רוסיה יתממשו, מה שעלול להוביל לעדכון כלפי מטה של תחזית הצמיחה – עשוי ה-RBI להגיב בצעדים של הקלה מוניטרית נוספת.