טראמפ מזועזע מה Truflation - מה זה ?

היא פלטפורמה שמספקת מדד אלטרנטיבי לאינפלציה, במטרה להציג תמונה מדויקת, עדכנית ושקופה יותר של יוקר המחיה – לעיתים בניגוד לנתונים הרשמיים של ממשלות או לשכות סטטיסטיקה.

עקרונות הפעולה של :Truflation

1. שימוש בנתונים בזמן אמת: Truflation אוספת כמויות עצומות של נתוני מחירים ממקורות פרטיים ודיגיטליים (למשל: אתרי קמעונאות, שכירויות, שירותים), במקום להסתמך על סקרים תקופתיים.

2. שקיפות מלאה: האלגוריתם והמשקלות של המדד פתוחים לציבור (במידה מסוימת), כדי לאפשר ביקורת.

3. מדידה מבוזרת: Truflation פועלת כחלק מהאקוסיסטם של Web3 ובלוקצ'יין. המדד מתוחזק לעיתים באמצעות חוזים חכמים, בעיקר ברשת Chainlink, ומשמש גם כ feed לפרויקטים פיננסיים מבוזרים.

4. מיקוד בארה״ב אך לא רק – המיקוד המרכזי הוא במדד אינפלציה חלופי לארה"ב )שונה ממדד ה-CPI של הלמ"ס האמריקאי,(אך הפלטפורמה מרחיבה את פעילותה גם למדינות נוספות.

השוואה בין Truflation ל-CPI של הממשלה:

מאפיינים /היבטים חשובים Truflation CPI (לשכה רשמית) מקור נתונים נתוני שוק בזמן אמת (מעל 15–30 מיליון נקודות בזמן אמת) סקרים ממשלתיים תדירות עדכון יומית חודשית שקיפות גבוהה (קוד פתוח) חלקית מטרה מידע כלכלי עדכני למשקיעים רגולציה/מדיניות שימוש בטכנולוגיה חדשה כן (בלוקצ'יין, חוזים חכמים) לא מחלקת דיור משקל הכולל שכירות, חוב ונכס מבוססת על Owner’s Equivalent Rent עם עיכוב של ~9 חודשים. תגובה לשינויים גמישה ורגישה לזעזועים פתאומיים חלקה ובלתי רגישה



למה זה חשוב?

Truflation מציגה לעיתים אינפלציה גבוהה יותר מהנתונים הרשמיים, בטענה שהמדדים הממשלתיים "מפגרים" או מוטים פוליטית.

משקיעים, גופים פיננסיים ופעילים בקריפטו משתמשים במדד Truflation לקבלת החלטות בזמן אמת.



גרף השוואה בין מדד Truflation (קו כחול) לבין מדד CPI הרגיל של ה BLS (קו אדום) 2020-2025.



גרף אינפלציה 12 חודשים ע"פ Truflation



תובנות מרכזיות מהגרף ומהמדדים:

קשר חזק, אבל הבדלים בולטים: שני המדדים מתואמים מאוד (קו קורלציה ~0.97), אך Truflation נוטה להיות רגישה יותר לשינויים חדים, עם שיאים וירידות מהירים יותר מה-CPI הרגיל.

Truflation מובילה בכ־45 יום: כלומר, היא מנבאת (ומציגה) מגמות של אינפלציה לפני שהן מופיעות בדו”ח ה CPI - הרשמי, לפי מחקרים תומכים).

שוני במדידות דיור: במדור הדיור Truflation, מבחינה בירידות בשוק השכירות ומחירי הדירות מוקדם יותר (החל מארה"ב אמצע 2022), בעוד שה CPI נותר חלק ו"מוקפא" למדי. הכיסוי של Truflation משלב נתוני שכר דירה, ערכי נכסים וחוב משקי בית, בעוד שה-CPI מסתמך בעיקר על (Owner’s Equivalent Rent) OER שמאחר את השוק בכ־9 חודשים.

שיעור האינפלציה הממוצע לפי Truflation הוא 1.74%.

ע"פ ה CPI שיעור האינפלציה הממוצע הוא 2.8%.

השוואה Truflation מול מדד CPI

מדד שיעור שנתי (YoY) תדירות עדכון Truflation (USA) 1.74% (נכון ל־6 באוגוסט 2025( עדכונים יומיים/אקטואליים CPI הרשמי (BLS) ~2.72%–2.81% לפי ליולי־אוגוסט 2025 עדכונים חודשיים



מה זה אומר?

1. פער משמעותי: מדידה של Truflation (1.74%) נמוכה משמעותית מהשמועות הגבוהות יותר לפי CPI רשמי ( 2.7–2.8%).

2. רגישות גבוהה יותר לשינויים Truflation: מגיבה מהר יחסית לשינויים במחירים, בעוד מדדי CPI לעיתים מאחרים.

3. צפייה מראש: לפי מחקרים, Truflation נוטה להציג מגמות אינפלציה לפני שהן מופיעות בדוח CPI רשמי, בממוצע בכ־45 יום.

משמעות עבור משקיעים וצרכנים:

נתונים בזמן אמת Truflation: מאפשרת מעקב עדכני יותר אחר התפתחות האינפלציה, בסקטורים ובעיקר בקלות דיור.

חיזוי מגמות עתידיות: מכיוון שהיא מנבאת את מגמות ה,CPI אפשר להשתמש בה כהערכה מוקדמת לתיקי השקעות או החלטות מוניטריות.

שקיפות וגישת נתונים אחרונה Truflation: מסתמכת על מיליוני נקודות מידע ממקורות דיגיטליים — סל שירותים רחב בהרבה מזה של ה BLS שבסיס הנתונים שלו מצומצם יחסית.

חלק מלקוחות החברה הינם השחקנים המובילים והמתוחכמים בשוק האמריקאי, משתמשים בתחזיות החברה , בקבלת החלטות על אפיקי ההשקעה \פעולות בשוק ההון.





מסקנות שימושיות:

למשקיעים ומשתמשים פיננסיים: אם אתה רוצה להתעדכן על מגמות אינפלציה בזמן אמת ולהיות כמה שבועות לפני הנתונים הרשמיים – Truflation מציע יתרון להבנה ולעשיית פעולות מוקדמות.

לציבור ולמדיניות: דרכי המדידה שונות והעדכון השוטף מקנה Truflation גמישות גבוהה יותר, אך היא לא משמשת ככלי רגולטורי או לקביעת מדיניות כמו CPI הרשמי.

לסיכום:

Truflation מציעה תובנות מקדימות ומעודכנות בזמן אמת, המתאימות במיוחד למשקיעים, אנליסטים או מי שמעוניין בהחלטות מהירות ואופק קרוב.

CPI נותר המדד הרשמי להזדקקות רגולטורית, קביעת שכר מינימום, מדיניות ריבית וכו׳.

השימוש בשניהם , כאשר Truflation משמשת ככלי חיזוי ו־ CPI כאסמכתא, מספק תמונה רחבה ומדויקת יותר שמכסה גם את ההיבטים הפוליטיים והרשמיים.





