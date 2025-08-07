אפיטומי ורפא חתמו על הסכם הפצה בלעדי לשיווק קפסולת ההרזיה בישראל

אפיטומי מדיקל, שעוסקת בפיתוח מיכשור רפואי להרזיה ולמתן תרופות בבליעה, מדווחת הבוקר על התקדמות משמעותית בשיווק קפסולת ההרזיה שלה. החברה, בניהולו של ד"ר דן השמשוני, חתמה על הסכם הפצה בלעדי עם חברת התרופות רפא לשיווק ומכירה של הקפסולה בישראל. ההסכם עם רפא נחתם לתקופה של 6 שנים החל ממועד ההשקה המסחרית, שצפוי בינואר 2026, עם אפשרות להארכתו לתקופות נוספות.

בהתאם להסכם, רפא תהיה אחראית בין היתר לשיווק, הפצה, מכירה ומתן שירותי תמיכה ללקוחות.

קפסולת ההרזיה של אפיטומי היא קפסולה ייחודית הנלקחת בבליעה, מבוססת פטנט, הגורמת לתחושת שובע ומיועדת לסייע בירידה במשקל עבור מבוגרים מגיל 18 ומעלה עם עודף משקל או השמנת יתר (BMI של 25-40 ק"ג/מ"ר) בשילוב עם תזונה מותאמת ופעילות גופנית.

החברה נערכת בימים אלה להתחלת ייצור מסחרי של הקפסולה. נכון למועד זה, לחברה קיים אישור FDA לשיווק ומכירה בארה"ב, אישור CE לשיווק ומכירה באירופה ואישור אמ"ר (משרד הבריאות) לשיווק ולמכירת הקפסולה בישראל, וממתינה לאישור ISO לאתרי הייצור הנוספים (מלבד האתר המרכזי בקיסריה).

ד"ר דן השמשוני, מנכ"ל אפיטומי מדיקל: "ההסכם עם רפא הוא נדבך חשוב בבניית מערך שיווק גלובלי איכותי ואמין עבור החברה והוא מתווסף לסדרת הסכמים שכבר נחתמו. הטכנולוגיה הייחודית שלנו, יחד עם המקצועיות והשירות האיכותי של רפא, יאפשרו למטופלים בישראל ליהנות מפתרון נוסף ומבוקש בשוק הטיפול בהשמנה. אנו רואים בהסכם זה המשך ישיר לאסטרטגיה שלנו להנגיש את פתרון אפיטומי למטופלים ברחבי העולם באמצעות שותפויות מקומיות עם שחקנים מובילים בשווקים השונים."

ד"ר שמעון אקהויז, מייסד ויו"ר דירקטוריון אפיטומי מדיקל: "בעיית ההשמנה לא פסחה על ישראל, וההשקה של קפסולת אפיטומי בישראל מסמנת אבן דרך חשובה בהבאת פתרון בטוח, יעיל ועם מינימום תופעות לוואי לשוק הישראלי. הצורך בפתרון לבעיית ההשמנה יחד עם הנתונים הקליניים שהוצגו ע״י אפיטומי מתוך הניסויים הקליניים שביצעה, יוצרים הזדמנות עיסקית חשובה בהשקת המוצר בישראל ובמדינות אחרות בעולם. אנחנו מברכים על השותפות עם רפא, חברה מובילה ובעלת מוניטין רב ערך בשוק הישראלי".

עידו לשם, מנכ"ל חברת רפא: "אנו מברכים על ההסכם עם חברת אפיטומי – שותפה ישראלית פורצת דרך המציעה פתרון ייחודי לירידה במשקל אשר אושר זה מכבר בארה"ב, אירופה ובישראל. הסכם זה מציין את כניסתה של רפא לתחום הטיפול במשקל עודף שבו, לצד צמיחה חסרת תקדים בישראל ובעולם, עדיין קיים צורך ממשי בפתרונות בטוחים ומגובים קלינית נוספים. קפסולת אפיטומי למתן אוראלי משתלבת היטב בשאיפה של רפא לייצר ערך בר-קיימא למטופלים בישראל ובעולם ותהווה נדבך חשוב בהמשך הצמיחה רווחית של רפא."

