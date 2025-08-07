כלי רכב הנשלטים מרחוק

יו"ר קבוצת שגריר, יוסי בן שלום: "הצורך של מערכת הביטחון הוא לעוד מאות כלים, והתוכניות הרב שנתיות של הצבא מתמקדות ברובוטיקה. בהסתכלות קדימה על פוטנציאל הצמיחה, אנחנו מאמינים שיש כאן משהו גדול - ויותר מזה, גם משהו חשוב".

קבוצת שגריר מרחיבה את פעילותה בעולם הדיפנס ומעמיקה את שיתוף הפעולה עם מערכת הביטחון: סטירלינק (Steerlinq) - החטיבה הביטחונית של חברת א.צ.מ מקבוצת שגריר - ערכה אתמול כנס מיוחד, שבו חשפה לראשונה את חטיבת כלי הרכב הנשלטים מרחוק. למעשה, א.צ.מ שיכללה את יכולותיה הייחודיות שיועדו במקור עבור נכים ופיתחה כלי רכב בלתי מאוישים, המיועדים לשימושים בעולם הצבאי ובעולם האזרחי.

בעולם הצבאי, הפתרון של סטירלינק מתאים בין היתר להסבת נגמ"שים, משאיות וכלים נוספים לכלי רכב בלתי מאוישים. החברה כבר החלה להסב עבור מערכת הביטחון רכבים ישנים שיצאו מכלל פעילות לרכבים הנשלטים מרחוק. רכבים אלו מתאפיינים ביעילות מבצעית גבוהה ומצילים חיי אדם.

סטירלינק התאימה עד כה שמונה כלי רכב שונים לשליטה מרחוק וממשיכה להתאים רכבים נוספים - מרכבים צבאיים קלים ועד משאיות כבדות - חלקם כבר בייצור סדרתי. קו הייצור הקיים של א.צ.מ. אשר תומך בפעילות סטירלינק, מסוגל להסב כ- 200 כלי רכב בלתי מאוישים בשנה. עד כה קיבלה סטירלינק הזמנות בהיקף של כ-12.5 מיליון שקל, כאשר מתוכן יושמו מערכות בהיקף של כ-7 מיליון שקל.

יו"ר קבוצת שגריר, יוסי בן שלום, אמר אתמול בכנס: "אנחנו עם תפישה של 'לעשות משהו בזול ומהר'. אנחנו לא בונים כלי מאפס, אלא לוקחים כלי קיים, חדש או משומש ובכסף קטן הופכים אותו לאוטונומי עם נהיגה מרחוק.

"הפתרונות שלנו לנהיגה מרחוק זולים יותר, ולדעתנו גם מתאימים יותר לשדה הקרב בהשוואה לפתרונות האוטונומיה הקיימים בשוק. יש כאן צוות שיודע בלוחות זמנים קצרים לתת מענה מהיר, בהתאם לצרכים של מערכת הביטחון - וזה ניכר מהפידבק שאנו מקבלים מהלקוחות.

"בהסתכלות קדימה על פוטנציאל הצמיחה, אנחנו מאמינים שיש כאן משהו גדול ויותר מזה, משהו חשוב. הצורך של מערכת הביטחון הוא לעוד מאות כלים, והתוכניות הרב שנתיות מתמקדות ברובוטיקה. מעבר לכך אנחנו מזהים גם פוטנציאל אפשרי בקרב לקוחות אפשריים בחו"ל ומתחילים לקדם את הנושא. אנחנו לא פוחדים להשקיע את המשאבים הנדרשים לצורך המשך הצמיחה וההתרחבות העסקית".

דוד מיכאל, מנכ"ל קבוצת שגריר, אמר: "היכולת להסב רכבים קיימים להפעלה מרחוק משנה את כללי המשחק – גם מבחינת יעילות, גם מבחינת עלות, ובעיקר מבחינת שמירה על חיי אדם. בזכות הידע והניסיון הרב שצברנו בהסבת רכבים לנכים, הצלחנו לפתח פתרון חכם ויעיל שמאפשר למערכת הביטחון להפעיל מרחוק נגמ"שים, משאיות וכלים נוספים, ובכך להפחית משמעותית את הסיכון לחיילים בשטח. עלות ההסבה נמוכה, והיא מאפשרת שימוש מחודש ברכבים ותיקים – פתרון שהוא גם חסכוני וגם בטיחותי. אנחנו רואים פוטנציאל רב ליישום הפתרון לא רק במערכת הביטחון בישראל, אלא גם בשווקים נוספים בארץ ובעולם."

יניב דורני מנכ"ל א.צ.מ וחטיבת SteerLinq, אמר: "עבדנו על פתרון פשוט, קל לאינטגרציה, רב שכבתי, בטוח וזול והצלחנו לייצר נוכחות וכלים מבצעיים שבסופו של יום גם הוכיחו את עצמם בשדה הקרב. הפתרון שלנו מוכוון אפטר מרקט. אנו מעריכים את השוק העולמי בהיקף של כ-3 מיליארד דולר ב-2024, והוא להערכתנו צפוי להכפיל את עצמו תוך עשור. השוק הישראלי מוערך בשנת 2024 בכ-20 מיליון דולר ועד 2030 יצמח לכ-50 מיליון דולר"