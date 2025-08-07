הושלמה עסקת KSP: אלטשולר שחם, מגדל ומור - רכשו מניות בהיקף של כ-30%

קבוצת גופים מוסדיים אשר כוללת את אלטשולר שחם, מגדל ביטוח ופיננסים ומור גמל ופנסיה, הצטרפו כשותפים חדשים בחברת KSP, אחת מקבוצות הקמעונאות והאיקומרס המובילות בישראל.
העסקה בוצעה באמצעות רכישת מניות בשיעור כולל של 30% מידי בעלי השליטה.
מדובר במהלך פרטי שמגלם הסדרה בין-דורית של מבנה ההחזקות, שנועד לחזק את היציבות הארגונית ולהעניק לבעלי המניות מרחב תכנון לעשור הבא של פעילות החברה.
השותפות עם הגופים המוסדיים מהווה הבעת אמון רחבה וארוכת טווח בפעילות החברה, במודל התפעולי הייחודי שלה ובפוטנציאל הצמיחה העתידי.
KSP תמשיך לפעול תחת ההנהלה הנוכחית ולשמר את ערכיה ותרבותה הארגונית, תוך המשך הרחבת פעילותה בשוק הישראלי והעמקת יתרונה התחרותי.
העסקה מגבירה את הוודאות והבשלות של החברה לצאת לדרך עם מהלכים רחבי היקף והשקעות מהותיות:
בין היתר, החברה פועלת להקמת מרכז לוגיסטי חדש, לשדרוג משמעותי של מערכות התפעול והטכנולוגיה, ולהתרחבות לתחומים ומוצרים חדשים – תוך שמירה על מחירים נגישים, זמינות גבוהה וחוויית לקוח יוצאת דופן.
בעלי המניות מצידם מביעים מחויבות מלאה להמשך הצמחת החברה, בין היתר באמצעות השקעות ייעודיות בתשתיות, ומתוך תפיסת אחריות ארוכת טווח כלפי העובדים, הלקוחות והספקים.