החברה שמעלה את התחזית לשנה כולה ומודיעה על הגדלת רכישת מניות עצמית בסך 200 מיליון דולר

טאבולה (נאסד"ק: TBLA), מובילה בינלאומית בפרסום מבוסס-ביצועים (פרפורמנס), הודיעה היום על תוצאותיה לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2025.

"סיפקנו רבעון שני חזק, ועברנו את הקצה העליון של טווח התחזית בכל המדדים," אמר אדם סינגולדה, מנכ״ל טאבולה. "רכשנו בחזרה כמעט 12% מהחברה במחצית הראשונה של השנה, מה שמשקף את הביטחון שלנו בעסק ובחזון שלנו לטווח הארוך. ההישגים האלו נותנים לנו את הביטחון להעלות את התחזית שלנו לשנה כולה בכל המדדים ולהמשיך ברכישת המניות העצמית. בנוסף, אנחנו גם רואים התעניינות מוקדמת משמעותית ב-Realize, פלטפורמת הפרסום החדשה שלנו למטרות פרפורמנס, וזה מרגש. אנחנו באמת מאמינים שאנחנו רק בתחילת הדרך."

תוצאות כספיות לרבעון השני 2025

(כל ההשוואות הן לרבעון השני של 2024 אלא אם צוין אחרת.)

הכנסות בסך 465.5 מיליון דולר, גידול של 8.7%. ההכנסות נבעו בעיקר מגידול של 8.5% במפרסמים גדולים, שאליו נוסף גידול של 1.8% בממוצע ההכנסות לכל מפרסם מסוג זה. הגידול בהכנסות ברבעון השני משקף בעיקר צמיחה רחבת-בסיס, כולל צמיחה בפעילות הנייטיב הקיימת שלנו ותרומה חזקה של

Taboola News ו-Bidded Supply.

רווח גולמי בסך 135.6 מיליון דולר, גידול של 18.2% רווח גולמי Ex-TAC בסך 172.1 מיליון דולר, גידול של 15.1%, שכלל 0.45% מהפרשי מטבע. הרווח הגולמי Ex-TAC נבע בעיקר מגידול בהוצאות הפרסום ומשינוי התמהיל לטובת שותפי נכסים דיגיטליים המספקים רווחיות גבוהה יותר, ובנוסף, באופן חלקי מההצטרפות של Yahoo ו-Apple ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי עמד על (4.3) מיליון דולר ונותר ללא שינוי עם הפסד נקי של (4.3) מיליון דולר. EBIDTA מותאם עמד על 45.2 מיליון דולר, עלייה של 21.3%. הגידול ב-EBITDA המותאם נבע בעיקר מהצמיחה בהוצאות הפרסום וממשמעת עלויות מתמשכת. שולי ה-EBITDA המותאם הורחבו ל-26.2% מרמה של 24.9%.

תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת עמד על 47.4 מיליון דולר, לעומת 38.8 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי היה 34.2 מיליון דולר, לעומת 26.2 מיליון דולר. הגידול בתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת ותזרים המזומנים החופשי נבע בעיקר מגביות משמעותיות, מקדמות נמוכות יותר לפאבלישרים, ומשמעת עלויות מתמשכת.





