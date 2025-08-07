ולנס סמיקונדקטור מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון השני לשנת 2025

חברת ולנס סמיקונדקטור (Valens Semiconductor, NYSE:VLN), ספקית מובילה של שבבים לתקשורת מהירה בתעשיות האודיו-וידאו והרכב, מדווחת היום את תוצאותיה העסקיות לרבעון השני לשנת 2025.

נתונים פיננסיים עיקריים:

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בסך של 17.1 מיליון דולר, ועקפו את הרף העליון של תחזיות החברה.

שיעורי הרווח הגולמי על בסיס GAAP ו-Non-GAAP ברבעון השני של שנת 2025 עמדו על 63.5% ו-67.2% בהתאמה.

יתרת מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך 102.7 מיליון דולר נכון ליום ה-30 ביוני 2025. לחברה אין יתרות חוב.

בשל השפעת המכסים, החברה מפחיתה את תחזית ההכנסות לשנת 2025.

"אנחנו מרוצים מהביצועים שלנו ברבעון השני של 2025", אמר גדעון בן-צבי, מנכ"ל ולנס סמיקונדקטור. "במחצית הראשונה של 2025 חווינו עלייה בביקוש מצד לקוחותינו, בעיקר בשוק ה-ProAV. בתחום הראייה הממוחשבת התעשייתית, אנו ממשיכים לראות מגמה חיובית. השותפויות האסטרטגיות שלנו הבשילו לכדי תכנון מוצרים חדשים ומהימנים, שחלקם כבר יצא לשוק וצפויים להכנס לשימוש מסחרי לקראת סוף שנת 2026. בתחום הרכב, תקן ה-MIPI A-PHY ממשיך לזכות בהכרה בתעשייה, מה שתורם לאופטימיות שלנו לגבי הפוטנציאל ארוך הטווח בשוק זה. יחד עם זאת, בעיקר בשל השפעת מכסים, אנו מעדכנים את תחזית ההכנסות השנתית שלנו לשנת 2025 לטווח שבין 66 עד 71 מיליון דולר - טווח שמייצג עלייה של 14% עד 23% בהשוואה לשנת 2024".

"על אף שנאלצנו להוריד את התחזית השנתית לשנת 2025 בעקבות ההשפעות הלא צפויות של המכסים, הביטחון שלנו באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה ובהזדמנויות בשוק, נותר ללא שינוי," אמר גיא נתנזון, סמנכ"ל הכספים של ולנס סמיקונדקטור.

עיקרי התוצאות הפיננסיות ברבעון השני 2025:

הכנסות הרבעון השני הסתכמו בסך של 17.1 מיליון דולר, ועקפו את תחזיות החברה שבין 16.5 ל-16.8 מיליון דולר, זאת בהשוואה ל-16.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025 ול-13.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החטיבה הרב-תחומית (שבעבר נקראה חטיבת האודיו-וידיאו) לרבעון השני, היוו כ-75% מתוך כלל הכנסות החברה והסתכמו בסך של 12.8 מיליון דולר בהשוואה ל-11.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025 ול-8.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות חטיבת הרכב לרבעון השני, היוו כ-25% מתוך כלל הכנסות החברה והסתכמו בסך של 4.3 מיליון דולר בהשוואה ל-5.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025 ול-5.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני היה בתוך התחזיות ועמד על 63.5% (שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP עמד על 67.2%). זאת, בהשוואה לשיעור רווח גולמי על בסיס GAAP של 62.9% ברבעון הראשון של 2025 ול-61.4% ברבעון המקביל אשתקד (שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP עמד על 66.7% לרבעון הראשון לשנת 2025 ועל 64.5% ברבעון המקביל אשתקד). בחלוקה על פי מגזרים, שיעור הרווח הגולמי בחטיבה הרב-תחומית עמד על 67.8% ובחטיבת הרכב 50.5%, בהשוואה ל-69.1% ו-48.4%, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2025 ו-75.4% ו-40.9%, בהתאמה, ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי בחטיבת הרכב בהשוואה לרבעון השני של 2024 נבעה משיפור בעלויות ייצור השבבים. הירידה ברווח הגולמי בחטיבה הרב-תחומית, בהשוואה לרבעון הראשון של 2025, נבעה משינוי בתמהיל המוצרים.

ההפסד על בסיס GAAP הסתכם בסך של 7.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, בהשוואה להפסד על בסיס GAAP של 8.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025 ובהשוואה להפסד על בסיס GAAP של 8.9 מיליון דולר, ברבעון המקביל אשתקד.

הפסד תפעולי מתואם (Adjusted EBITDA) הסתכם ברבעון השני של 2025 בסך של 4 מיליון דולר, בהשוואה לטווח תחזית ההפסד שבין 4.4 ל- 4.9 מיליון דולר של החברה. זאת, בהשוואה להפסד תפעולי מתואם של 4.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025 והפסד תפעולי מתואם של 5.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

לחברה מאזן הכולל יתרת מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך 102.7 מיליון דולר, נכון ל-30 ביוני 2025. זאת, בהשוואה לסך של 112.5 מיליון דולר נכון ל-31 במרץ 2025. במהלך הרבעון השני של 2025 רכשה החברה מניות בסך של 10.2 מיליון דולר, במסגרת תוכניות רכישת המניות העצמית, שהוכרזה בפברואר 2025.

אירועים עסקיים עיקריים לרבעון השני 2025:

השקת הפלטפורמה הראשונה בתקן MIPI A-PHY בשוק הראייה הממוחשבת התעשייתית, יחד עם חברת D3 Embedded.

תמיכה בעליית מספר המוצרים בשוק המבוססים על ערכת השבבים VS3000 שגדל מכ-100 לכ-150 מוצרים מסוף 2024.

קבלת תמיכה חזקה לתקן MIPI A-PHY בתחום הרכב מצד מובילאיי ויצרנית רכב אירופאית מובילה, במסגרת מפגש שנתי של ארגון MIPI Alliance.

זכייה בשני פרסי תעשייה יוקרתיים, בנוסף לזכייה בארבעה פרסים נוספים של לקוחותינו Apantac, Rethink AV, Hall Technologies ו-Msolutions.

תחזית פיננסית לרבעון שלישי 2025:

ולנס מעריכה כי ברבעון השלישי לשנת 2025 הכנסותיה ינועו בין 15.1 מיליון דולר ל-15.6 מיליון דולר. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP צפוי לנוע בין 58% ל-60% והפסד EBITDA מתואם צפוי להיות בטווח שבין 7.4 מיליון דולר ל-6.8 מיליון דולר.



