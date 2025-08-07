פעילים: הנתח של “שבעת המופלאות” במדד גדל לרמות שיא, והן אחראיות לכ־44% ממשקל S&P 500

נכון להיום 335 מתוך 500 חברות המדד פרסמו את דוחותיהן (כ 67%).
תמונת המצב שעולה:
82% מהחברות שהציגו דו”חות דיווחו על רווח למניה (EPS) מעל התחזיות - שיעור שעולה על הממוצע לחמש השנים האחרונות (78%) וגם לעשור (75%).
הרווח הממוצע הפתיע לטובה ועלה 8% יותר מתחזיות האנליסטים, גבוה מהממוצע בעשור האחרון (6.9%) אך מתחת לממוצע חמש השנים (9.1%). הרווח צמח 8.1% לעומת הרבעון המקבביל אשתקד.
שיעור החברות שדיווחו על הכנסות גבוהות מהתחזיות עומד על 79%, וזהו שיעור שיא מאז רבעון 2021 (87%).
וההכנסות עלו 2.5% מעל תחזית האנליסטים וצמחו 5.5% מול הרבעון המקביל אשתקד.
בהסתכלות ענפית ניתן לראות כי הצמיחה המשמעותית ביותר ברווח נרשמה בענף שרותי התקשורת , פיננסים וטכנוטלוגיה שצמחו כ 20% ברווח. הענפים שצמחו בשורת ההכנסות היו ענף הטכנולוגיה שצמח 12% וענף שרותי התקשורת שצמח כ 10%.
מבחינת התגובות בשוק לדוחות - חברות שדיווחו על הפתעות חיוביות ברווחים נהנו מממוצע עליית מחירים של 0.9% ביומיים שלאחר פרסום הדוח - מעט מתחת לממוצע בעשור האחרון (1.0%). לעומת זאת, הפתעות שליליות גרמו לירידות של כ 5.6%, הרבה מעל הממוצע בחמש השנים האחרונות שעמד על 2.4%.
מספר נקודות נוספות - הנתח של “שבעת המופלאות” במדד גדל לרמות שיא, והן אחראיות לכ־44% ממשקל S&P 500 בעיקר בזכות הבינה המלאכותית , מכפילן העתידי עומד על 46 ומוטה כלפי מעלה בשל מניית טסלה הנסחרת במכפיל 177. נבידיה חברת המדד עדיין לא פרסמה
המכפיל העתידי של המדד עומד על 22.2 מעל לממוצע 5 שנים שעמד על 19.9 ומעל ל 10 שנים האחרונות שעמד על 18.5.
מדוחות שאר החברות עולה כי הן נדרשות להשקעות הון אדירות על מנת להמשיך להוביל את תחום הבינה המלאכותית והענן.
עוד עולה כי מספר חברות העדיפו לא לפרסם תחזית לשנת 2026 עקב אי הודאות מהמכסים הצפויים.