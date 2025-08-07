אמדוקס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים 2025

‏

הכנסות של 1.14 מיליארד דולר ארה"ב, קיטון של 8.4% בהכנסות המדווחות וכן גידול של 3.5% בהכנסות על בסיס נתוני פרו-פרופורמה(1) בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין(2) בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.

צבר הזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים בסך של 4.15 מיליארד דולר ארה"ב, מהווה גידול של 3.0% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד על בסיס נתוני פרו-פרופורמה(1).

צופה שהגידול בהכנסות המדווחות לשנת הכספים 2025 יהיה %(10.0)-%(9.0) בהשוואה לשנת הכספים 2024, ו- 3.4%-2.4% בהכנסות על בסיס נתוני פרופורמה(1) בנטרול השפעת תנודות בשערי החליפין(2).

מאשררת את היעד לשנת הכספים 2025 להשגת תשואה דו ספרתית לבעלי המניות(3).

דגשים מרכזיים לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025:

(כל ההשוואות הינן מול השנה שעברה)

הכנסות בסך של 1,144 מיליון דולר ארה"ב, המהוות קיטון של 8.4% בהכנסות המדווחות, עקב צמצום פעילויות עסקיות מסוימות, וכן גידול של 3.5% בהכנסות על בסיס נתוני פרו-פרופורמה(1) בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין(2). ההכנסות היו מעל מרכז טווח התחזית של 1,110-1,150 מיליון דולר ארה"ב, גם לאחר נטרול השפעה חיובית בגין תנודות בשערי חליפין בסך של כ-9 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה להנחות התחזית שלנו.

שיא בהכנסות מאירופה של 189 מיליון דולר ארה"ב, גידול של 7.7% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.

שיא בהכנסות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים בסך של 771 מיליון דולר ארה"ב, המהוות כ- 67% מסך ההכנסות וגידול של 4.1% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.

רווח מדולל למניה, על-פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) של 1.39 דולר ארה"ב, מעל טווח התחזית של 1.30-1.38 דולר ארה"ב למניה.

רווח מדולל למניה, שלא על-פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) של 1.72 דולר ארה"ב, מעל מרכז טווח התחזית של 1.68-1.74 דולר ארה"ב למניה.

רווח תפעולי, על פי כללי חשבונאות מקובלים ((U.S. GAAP, של 202 מיליון דולר ארה"ב; שיעור רווח תפעולי, על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP), של 17.7%, גבוה ב- 3.6% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד, ומשקף את הצמצום של פעילויות מסוימות שאינן בליבת הפעילות העסקית של החברה, הוצאות רה-ארגון אשר הוכרו ברבעון השלישי אשתקד וכן המשך מיקוד במצוינות התפעולית. שיעור רווח תפעולי, על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) גבוה ב-0.2% בהשוואה לרבעון הקודם.

רווח תפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 245 מיליון דולר ארה"ב; שיעור רווח תפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 21.4%, גבוה ב-2.8% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד, ומשקף את הצמצום של פעילויות מסוימות שאינן בליבת הפעילות העסקית של החברה וכן המשך מיקוד במצוינות התפעולית, וגבוה ב- 0.1% בהשוואה לרבעון הקודם.

תזרים המזומנים החופשי הסתכם ב-212 מיליון דולר ארה"ב, מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 241 מיליון דולר ארה"ב, בניכוי השקעות הוניות נטו בסך 29 מיליון דולר ארה"ב(4), וכולל תשלומים בגין רה-ארגון בסך של כ- 19 מיליון דולר ארה"ב.

במהלך הרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 135 מיליון דולר ארה"ב.

צבר ההזמנות לשניים- עשר החודשים הבאים, בסך של 4.15 מיליארד דולר ארה"ב, מהווה גידול של 3.0%(1) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאחר ההתאמה בגין הצמצום של פעילויות עסקיות מסוימות. צבר ההזמנות לשניים- עשר החודשים הבאים נמוך בכ-20 מיליון דולר ארה"ב, בהשוואה לרבעון הקודם;

_____________________________________________________________

(1) למטרות השוואה, נתוני הפרופורמה הינם לאחר התאמה בסך של כ 150 מיליון דולר ארה"ב למספרי ההכנסות ברבעון השלישי אשתקד וכ-600 מיליון דולר ארה"ב למספרי ההכנסות בשנת הכספים 2024 כולה, על מנת לשקף את סיומן של פעילויות עסקיות מסוימות בעלות רווח נמוך, שאינן חלק מליבת הפעילות העסקית של החברה. פעילויות אלו ברובן הסתיימו ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025 ואינן כלולות בתחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025 כולה.

(2) הכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין מניחות כי שערי החליפין בתקופה הנוכחית לא השתנו מהתקופה המקבילה.

(3) התשואה הכוללת הצפויה של בעלי המניות מבוססת על מרכז טווח תחזית הגידול ברווח למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) לשנת 2025, בתוספת תשואת דיבידנד.

(4) טבלאות מדדים פיננסים נבחרים מצורפות מטה (המספרים יכולים שלא להסתכם בגלל עיגולי מספרים).

אמדוקס, (NASDAQ: DOX), ספקית מובילה בתחום התוכנה והשירותים לחברות מדיה ותקשורת, מדווחת היום על תוצאותיה לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025.

"אמדוקס השיגה ברבעון השלישי תוצאות פיננסיות יציבות ואבני דרך עסקיות חשובות, כשאנו ממשיכים לתמוך בצרכים העסקיים האסטרטגיים של לקוחותינו באמצעות הפתרונות החדשניים שלנו מבוססי ענן, דיגיטל ובינה מלאכותית. הכנסות של 1.14 מיליארד דולר ארה"ב עברו את מרכז טווח התחזיות שלנו, בעקבות צמיחה רציפה בכל האזורים ורבעון שיא באירופה, אשר בה אנו ממשיכים לחזק את השותפויות עם לקוחותינו. בבריטניה, BT בחרה לאחרונה באמדוקס לפרויקט של טרנספורמציה דיגיטלית, שמועד התחלתו הסופי יקבע, ואשר ישדרג את חווית לקוח הקצה שלה, כחלק מהסכם רב שנתי לשירותים מנוהלים. אמדוקס נבחרה גם על ידי חברת Elisa בפינלנד למודרניזציה דיגיטלית של B2B ב-Google Cloud. בנוסף, אנו מעודדים מזכיותינו במספר עסקאות אסטרטגיות הקשורות ל-GenAI, המספקות בסיס להצגת הערך שלנו ולהתרחבות הדרגתית בתחום מתפתח זה. עסקאות אלו כוללות ספקית שירותים מובילה בארצות הברית, שחתמה על הסכם רב שנתי מורחב לשדרוג מערכות החיוב, המסחר וניהול ההזמנות שלה באמצעות פתרונות מבוססי GenAI", אמר שוקי שפר, נשיא ומנכ"ל Amdocs Management Limited.



"בזכות יכולות הדילוור הייחודיות שלנו, השגנו מספר הקרוב לשיא של אבני דרך בפרויקטים ברבעון זה, כולל מיגרציה מוצלחת לענן עבור Bell Canada והשקה של פלטפורמת B2B עבור Optus באוסטרליה. בנוסף, הגענו לשיא ביצועים חדש בשירותים מנוהלים, אשר תרמו 771 מיליון דולר ארה"ב, או כ-67%, לסך ההכנסות ברבעון השלישי. כראיה ליכולתה המוכחת של אמדוקס לספק ערך באופן עקבי ללקוחותינו, שמרנו גם ברבעון זה על שיעורי חידוש גבוהים בשירותים מנוהלים, אשר בא לידי ביטוי בהסכם רב־שנתי מורחב, הכולל מודרניזציה, עם ספקית שירותים מובילה בארצות הברית, וכן בהתקשרות בה זכינו לאחרונה עם BT בבריטניה". אמרה תמר רפפורט-דגים, סמנכ"לית הכספים והתפעול של Amdocs Management Limited.

שפר סיכם: "עם תחילתו של הרבעון הרביעי, אנו מעודדים מצבר עשיר של הזדמנויות על פני שוק היעד הרלוונטי לנו. צבר ההזמנות שלנו ל-12 חודשים הבאים הינו בריא, ואנו מצפים לעמוד ביעד הצמיחה הדו-ספרתי שלנו בתחום הענן השנה. עם זאת, אנו עוקבים מקרוב אחר כל השפעה של הסביבה המקרו-כלכלית הלא ודאית עלינו וכן על דפוסי ההשקעות של לקוחותינו,. בסך הכל, אנו צופים עכשיו לשנת הכספים 2025 כולה, גידול הכנסות, מעט טוב יותר, של כ 2.9% בסיס נתוני פרו-פרופורמה(1) בנטרול השפעת תנודות בשערי חליפין(2), בהנחת מרכז טווח התחזית המשופרת שלנו. כמו כן אנו במסלול להשגת תשואה דו-ספרתיות לבעלי המניות(3) זו השנה החמישית ברציפות, הנתמכת על ידי רווחיות משופרת ועל ידי שיעור איתן של המרת רווחים למזומן".

הכנסות

(כל ההשוואות הינן מול התקופה המקבילה אשתקד)





ההכנסות ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025 היו מעל מרכז טווח התחזית של אמדוקס, גם לאחר נטרול השפעה חיובית של תנודות בשערי החליפין בסך של כ-9 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה להנחות התחזית שלנו.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025 כללו השפעה חיובית מתנודות בשערי חליפין של כ-6 מיליון דולר ארה"ב, בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2024 וכן כללו השפעה חיובית מתנודות בשערי חליפין של כ-13 מיליון דולר ארה"ב, בהשוואה לרבעון השני של שנת הכספים 2025.





הרווח הנקי שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), אינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן, הוצאות תגמול מבוסס הון, הוצאות רה-ארגון והוצאות אחרות, נטו לאחר השפעות מס.

פרטים נוספים על ההתאמה של מדדים פיננסים נבחרים, על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP), למדדים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), מפורטים בטבלאות המצורפות מטה.

חלוקת הון:

תוכנית לחלוקת דיבידנד רבעוני במזומן: ב-6 באוגוסט, 2025, אישר דירקטוריון החברה את תשלום הדיבידנד הרבעוני הבא של 0.527 דולר ארה"ב למניה, וקבע כי ה-30 בספטמבר 2025, הינו היום הקובע לצורך הזכאות לדיבידנד, אשר ישולם ב-31 באוקטובר, 2025.

פעילות רכישה עצמית של מניות: במהלך הרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 135 מיליון דולר ארה"ב.

צבר הזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים

צבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים בסך של 4.15 מיליארד דולר ארה"ב, בסוף הרבעון השלישי של שנת הכספים 2025. על בסיס נתוני פרופורמה(1), לאחר התאמת מספרי ההשוואה בגין צמצום פעילויות עסקיות מסוימות, צבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים, מהווה גידול של כ- 3.0% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד. צבר ההזמנות לשניים-עשר החודשים הבאים כולל הכנסות צפויות מחוזים, הכנסות צפויות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים, מכתבי הצהרת כוונות, שירותי תחזוקה ושירותי תמיכה שוטפת צפויים.





תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי כוללת השפעה חיובית משוערת של כ-4 מיליון דולר ארה"ב בגין תנודות בשערי החליפין בהשוואה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025.

תחזית הרווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), לרבעון הרביעי מחושבת בניכוי, בעיקר, הוצאות תגמול מבוסס הון כ-0.21-0.23 דולר ארה"ב למניה, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות כ-0.12 דולר ארה"ב למניה, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן והוצאות אחרות נטו לאחר השפעות מס.

תחזית הרווח המדולל למניה על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP), אינה כוללת את ההשפעה של הוצאות רה-ארגון עתידיות.





תחזית גידול ההכנסות לשנת הכספים 2025 כולה, על בסיס נתוני פרופורמה(1) וכן בנטרול תנודות בשערי חליפין(2) בהשוואה לשנת הכספים 2024, הינה לאחר התאמות בסך של כ- 600 מיליון דולר ארה"ב למספרי ההכנסות בשנת הכספים 2024, בכדי לשקף את סיומן של פעילויות עסקיות מסוימות בעלות רווח נמוך, שאינן חלק מליבת הפעילות העסקית של החברה, כולל פעילויות מסוימות עם שותפים בתחומי התוכנה והחומרה בעלות שיעור רווחיות נמוך, שירותי video on demand של Vubiquity וכן שירותי מנויים. פעילויות אלו הופסקו ברובן ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025 ואינן כלולות בתחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025 כולה.

תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2025 כולה, כוללת השפעה שלילית צפויה של כ-0.1% בגין תנודות בשערי החליפין בשנת הכספים 2025 בהשוואה לשנת הכספים 2024, בהשוואה להשפעה שלילית של כ-0.5% בתחזית הקודמת, וכוללת השפעה מסוימת של תרומה שאינה אורגנית.

גידול ברווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP), לשנת הכספים 2025 כולה, מחושב בניכוי ,בעיקר, הוצאות תגמול מבוסס הון כ-0.86-84.0 דולר ארה"ב למניה, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות כ- 0.47 דולר ארה"ב למניה, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן והוצאות אחרות נטו לאחר השפעות מס.

תחזית הרווח המדולל למניה על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP), אינה כוללת את ההשפעה של הוצאות רה- ארגון עתידיות.

שיעור הרווח התפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), צפוי להיות בטווח של 21.7%-21.1% לשנת הכספים 2025 כולה.

שיעור הרווח התפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), מחושב על בסיס שיעור הרווח התפעולי על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) ואינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, הוצאות תגמול מבוסס הון, הוצאות רה ארגון ושינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן.

שיעור המס האפקטיבי שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP), צפוי להיות בטווח של 15%-17% לשנת הכספים 2025 כולה.

מאשררת את תחזית תזרים המזומנים החופשי(4) לשנת הכספים 2025 כולה של 710-730 מיליון דולר ארה"ב, לא כולל תשלומים בגין רה ארגון. תזרים המזומנים החופשי(4) מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי השקעות הוניות נטו, ואינו כולל תשלומים הקשורים להוצאות רה ארגון.

המידע צופה פני העתיד שלנו בנוגע לתחזיות לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025 ולשנת הכספים 2025 כולה, מביא בחשבון את הציפיות העכשוויות של החברה לגבי סיכונים ברמת המאקרו וכן כאלה הספציפיים לתעשייה, ואי-וודאויות שונות וכן הנחות מסוימות אשר נדון בהם בשיחת התוצאות הכספיות. עם זאת, אנו מזכירים כי תנאי השוק ממשיכים להשתנות במהירות וכי אין ביכולתנו לחזות את כל התוצאות האפשריות, כולל אלו הנובעות מאירועים גיאו-פוליטיים, הסביבה האינפלציונית הנוכחית, שינויים במדיניות הסחר, כולל מכסים והגבלות סחר וההשפעה הנובעת על הפעילות הכלכלית (שכן התחזית שלנו מניחה כי התנאים הכלכליים הנוכחיים לא יתדרדרו באופן משמעותי עקב מדיניות סחר או גורמים מקרו-כלכליים אחרים), אירועים גלובליים או מקומיים ומהרמה הרווחת של אי ודאות מאקרו כלכלית, עסקית ותפעולית, אשר ייצרו וממשיכים ליצור מידה משמעותית של אי ודאות, ושל פעילות מיזוגים קיימים ופוטנציאלים של לקוחות או של פעילויות תאגידיות אסטרטגיות אחרות שלהם.

4 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.7 מיליון ב-Amdocs Limited

קרנות נאמנות שמחזיקות את Amdocs Limited.