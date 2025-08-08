"הישג, יהיה כניסה של שחקן משמעותי אחד או שניים למערכת הבנקאית"

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, השתתף במסיבת העיתונאים שנערכה היום במשרד האוצר, להלן דבריו כפי שהובאו במסיבת העיתונאים:

שר האוצר, יושבי ראש הוועדה, חברי וחברות הוועדה הנכבדים.

בפתח דבריי אני מבקש להודות לחברי הצוות להגברת התחרות למגזר הקמעונאי במערכת הבנקאית על עבודתם המקיפה. כדי להקדים את המאוחר אומר שנעשתה כאן עבודה יסודית ומעמיקה למצוא מתווים שיובילו לכך שגופים נוספים יהפכו להיות בנקים ובכך ישפרו את התחרות, השירות ורווחת הלקוחות וזאת תוך מציאת איזונים ראויים למניעת ניגודי עניינים פוטנציאליים ושמירה על יציבות המערכת הפיננסית.

התחרות במערכת הפיננסית נוגעת באופן ישיר בכל משקי הבית והעסקים בישראל. ברמת המאקרו, קידום התחרות במערכת הפיננסית ישפיע לטובה גם על הפעילות הכלכלית ויתרום לצמיחה ולשגשוג של המשק.

בשנים האחרונות פעל בנק ישראל, בשיתוף עם משרד האוצר ועם הרגולטורים הפיננסיים, על מנת לקדם את התחרות במערכת הבנקאית. חלק מפעולות אלו כבר נשאו פרי, בעוד אחרות צפויות להבשיל בשנים הקרובות. אולם, אין ספק שנדרש להמשיך ולפעול בנושא.

דרך המלך לקידום התחרות במערכת הפיננסית היא הסרת חסמים שמונעים כניסה של שחקנים חדשים למערכת הפיננסית ושמונעים פיתוח של תחומי פעילות חדשים על ידי השחקנים הקיימים. בהקשר זה אזכיר כי לאחר תקופה של עשרות שנים בהן לא נפתח בנק חדש בישראל, נפתחו בשנים האחרונות שני בנקים דיגיטליים חדשים. זה טוב, אך אנחנו שואפים ליותר.

כדי לקדם באופן משמעותי את התחרות במערכת הפיננסית נדרשת כניסה של בנקים חדשים נוספים. בנקים כאלו יוכלו לגייס פיקדונות מהציבור כמקור מימון זול יחסית ולהעמיד מתוכם אשראי. כך הם יוכלו להתחרות באופן ממשי בשחקנים הוותיקים בשוק.

יש שני סוגי חסמים לכניסתם של בנקים חדשים:

ראשית, הרגולציה הנרחבת המושתת על בנקים מתורגמת לעלויות לא מבוטלות. העלויות הללו מהוות חסם כניסה בעיקר עבור שחקנים קטנים יחסית.

החסם השני הוא ה"גב הפיננסי" הנדרש כדי להתחרות בבנקים הוותיקים בשוק. אמנם, בנק יוכל לגייס פיקדונות זולים יחסית שישמשו מקור להעמדת אשראי. עם זאת, גיוס כזה אורך זמן ויש לעבור דרך לא מבוטלת עד למצב שבו הבנק החדש כובש נתח שוק מספק. במהלכה של הדרך הזו הבנק נדרש ל"גב פיננסי" על מנת שיוכל להמשיך ולפעול.

הדוח וההמלצות שבו מגלמות תובנות אלו ומיישמות מספר אפיקים לטיפול בשני החסמים הללו. המתווה המוצג בדו"ח מציע גישה מדורגת ומותאמת, שתאפשר לבנקים קטנים גמישות רבה יותר הן בהיבט המודל העסקי והן בהיבט מבנה הבעלות.

הפיכה של גוף חוץ בנקאי משמעותי לבנק קטן עשויה לתרום להגברת התחרות הודות לבסיס הלקוחות שלו, לניסיון קודם בחיתום ובמתן אשראי, למוניטין פיננסי ולהון עצמי מספק לצורך מתן אשראי. אלו יהוו נקודת התחלה מצויינת לפעילותו הבנקאית.

אני סבור שהישג לא מבוטל לעבודת הצוות יהיה כניסה של שחקן משמעותי אחד או שניים למערכת הבנקאית. ככל שהמלצות הצוות יובילו לתוצאה כזו – הרי שתהיה זו הצלחה משמעותית.

ראוי להזכיר שכדי להבטיח שהמאמצים להגברת התחרות יניבו תוצאות מיטביות, עלינו להישען על מספר עקרונות מנחים:

ראשית, יש להבטיח כי הצעדים שננקטים להגברת התחרות לא טומנים בחובם סיכון לערעור היציבות של המערכת הפיננסית בישראל.

היציבות של המערכת הפיננסית בישראל היא אחת החוזקות האסטרטגיות של המשק הישראלי והיא מאפשרת לו לעמוד במשברים מסוגים שונים מבלי להיקלע לשילוב הבעייתי מאוד של משבר ריאלי ומשבר פיננסי.

בהקשר זה אציין לחיוב את התובנה בדו"ח כי למרות שההמלצות מאפשרות אפיקים להגברת התחרות בין כלל הגופים הפיננסיים, ושינוי מסויים במבנה הבעלות בין החברות השונות בשוק האשראי, הדו"ח עומד על העיקרון כי כל גוף המשלב קבלת פיקדונות עם מתן אשראי מתוכם הוא בנק, ועליו להיות מפוקח ככזה.

שנית, הדו"ח מאמץ ראייה ארוכת טווח – ונמנע מפתרונות קצרי טווח שעלולים להוביל להשלכות שליליות בטווח הארוך. בפרט, נקיטת צעדים של התערבות במנגנוני השוק, מניבה בדרך כלל תוצאות לא אופטימליות שעלולות להיתפס באופן שלילי על ידי הגופים הבינלאומיים.

להערכתי, המערכת הפיננסית בישראל עוברת מהפכה ועומדת בפני מפץ קידמה בשנים הבאות. בשנים האחרונות נעשו צעדים משמעותיים במערכת הפיננסית והבנקאית כגון: הפרדת החכ"אות, בנקאות פתוחה, קו-המשווה, EMV, רפורמת המשכנתאות, המאגר הקמעונאי, מעבר בקליק, פתיחת מערכות התשלומים לפינטקים ועוד. ואנחנו בעיצומם של סידרת מהלכים חשובים נוספים: הדו"ח והמלצותיו, איגוח של נכסים פיננסיים שיאפשר הרחבה נוספת של היצע האשראי במשק ולפיזור הסיכונים בין השחקנים השונים; מעבר עבודת הבורסה לימים שני עד שישי, בדומה לעולם, שיאפשר למשוך משקיעים זרים ולהגביר את הנזילות בשוק ההון המקומי; שוק ריפו שיאפשר העמקה של שוק הכסף ושינוי ריבית ה-shir בדומה למגמה בעולם, שיאפשר ריבית שוק יומית אחידה ושקופה; וכן תשלומים מיידיים. הבשלה של מכלול צעדים תשתיתיים אלו תיקח זמן אך תביא לשינוי של ממש.

העולם הפיננסי ממשיך להתקדם ובקצב מהיר: מעבר לעולמות של טוקניזציה של פיקדונות על יומן מבוזר ((distributed ledger, תשלומים מותנים וחכמים, מטבעות יציבים, מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי ועוד. אנחנו מחוייבים להמשיך למנף את הקידמה והחדשנות לטובת המשק והכלכלה תוך שמירה על יציבות וגידור הסיכונים הגלומים בכך.

לסיום, אני רוצה להודות לחברי הצוות על הדו"ח ועל שיתוף פעולה מקצועי וענייני, אני משוכנע שהמלצות הדו"ח לצעדים שיגבירו את התחרות, יחזקו את אמון הציבור ויבטיחו מערכת פיננסית יציבה, הוגנת ומתקדמת יותר.

תודה רבה