גובשו ופורסמו המלצות הצוות הבין משרדי לקידום התחרות בבנקים

הצוות הבין משרדי, אותו מינו שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ונגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון, בראשות המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי, והממונה על התקציבים במשרד האוצר, יוגב גרדוס, ממליץ על מתווה שיאפשר הקמה של בנקים קטנים, ברגולציה מופחתת. זאת, במטרה להגביר את התחרות ולצמצם את הריכוזיות במערכת הבנקאית באופן שיטיב עם משקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים.

הצוות התמקד בהסרת הגבלות ובצמצום חסמים לכניסתם של שחקנים חדשים למערכת הבנקאית, לרבות שחקנים פעילים בשוק הפיננסי, שעשויים לתרום להגברת התחרות במערכת הבנקאות כגון: חברות כרטיסי האשראי, נותני אשראי חוץ בנקאיים וחברות תשלומים, זאת בשים לב לשמירה על יציבותה של מערכת הבנקאות ועל טובתם של הלקוחות, ומתן מענה לניגודי עניינים העלולים להיווצר ממבנה ההחזקות באותם שחקנים נוספים.

להלן ההמלצות המרכזיות של הצוות:

יצירת מתווה רישוי בנקאי מדורג שיאפשר כניסה של שחקנים חדשים למערכת הבנקאית. הפיקוח על הבנקים יעדכן את הוראותיו באופן שיאפשר מידתיות והדרגתיות ביישום הוראות הפיקוח על בנקים חדשים וקיימים ויקבע שלוש רמות של פיקוח ואסדרה בהלימה לגודלם של הבנקים.

בנק קטן שהיקף נכסיו אינו עולה על 5% מסך נכסי המערכת יוכל להפעיל מודל עסקי גמיש, חדשני ורזה, המאפשר פריקות שירותים פיננסיים; לרבות מיקוד בפעילות פיקדונות ואשראי בלבד.

חברת החזקות השולטת בגוף מוסדי תוכל לשלוט במקביל גם בבנק שהיקף נכסיו אינו עולה על 2.5% מנכסי המערכת הבנקאית, תוך אפשרות להעלאת הסף עד לשיעור של 5% באישור שר האוצר ונגיד בנק ישראל ובהתייעצות עם צוות מעקב שיוקם לצורך זה. בנק הנשלט על ידי חברת החזקות השולטת בגוף מוסדי יוגבל ולא יוכל לעסוק בייעוץ, בתיווך או בשיווק של מכשירי השקעה, ביטוח וחיסכון;

תאגידים ריאליים יוכלו לשלוט בבנק לפי המתווה מוצע; בדומה למצב החוקי הקיים היום.

בנוסף על יושבי הראש המשותפים, חברים בצוות יושב ראש הרשות לניירות ערך, עו"ד ספי זינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עמית גל, הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט כלכלי), ראש האגף ליציבות פיננסית בבנק ישראל ומנהלת יחידת רישוי ובנקים חדשים בפיקוח על הבנקים.

בצלאל סמוטריץ', שר האוצר: "אזרחי ישראל, היום הוא רגע מכונן במאבק האמיתי והנחוש שלנו ביוקר המחיה. במשך שנים המערכת בנקאית היתה ריכוזית, לא מספיק תחרותית וסיפקה תנאים לא מספיק הוגנים. הבנקים לקחו מאיתנו ריביות גבוהות על אשראי – אבל כמעט שלא שילמו לנו על הפיקדונות שלנו. הפער היה גבוה מדי, והוא לא נובע מכוחות השוק – אלא מהיעדר תחרות.

כשהכסף יקר – הכל יקר: משכנתא, עסק, אפילו לפתוח דוכן פלאפל. הדו״ח שפורסם היום מציג מתווה מעשי, אחראי וחדשני שיאפשר כניסת שחקנים חדשים ופתיחת השוק לתחרות אמיתית. זה מהלך מתבקש, אמיץ והכרחי – שישבור את המונופול, יוריד ריביות, ויחזיר את הכוח לציבור. אני מודה לכל הגורמים המקצועיים שלקחו חלק בגיבוש ההמלצות. נמשיך מכאן עם יישום בפועל למען אזרחי ישראל".

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל: "בנק ישראל רואה בקידום התחרות במערכת הבנקאות יעד אסטרטגי מרכזי שתכליתו שיפור השירותים הבנקאיים לכלל הציבור. אני מבקש להודות לחברי הצוות להגברת התחרות למגזר הקמעונאי במערכת הבנקאית על עבודתם המקיפה. הצוות עשה עבודה יסודית ומעמיקה למצוא מתווים שיובילו לכך שגופים נוספים יהפכו להיות בנקים ובכך ישפר את התחרות, השירות ורווחת הלקוחות וזאת תוך מציאת איזונים ראויים למניעת ניגודי עניינים פוטנציאליים ושמירה על יציבות המערכת הפיננסית. הענקת רישיון תאגיד בנקאי לגופים נוספים מהווה הזדמנות לחיזוק התחרות הן בצד האשראי והן בצד הפיקדונות, וכפועל יוצא מכך, להיטיב עם ציבור הלקוחות, בעיקר משקי הבית והעסקים הקטנים. המתווה מציע גישה מדורגת ומותאמת שמפחיתה את חסמי הכניסה לשחקנים חדשים לקבלת רישיון תאגיד בנקאי, תוך שמירה על כספי הלקוחות המפקידים ויציבות המערכת הפיננסית כולה. עלינו ליישם צעדים אלו באחריות, ומתוך ראייה ארוכת טווח של טובת הצרכנים והמשק. אבקש להודות לחברי הצוות ולעומדים בראשו על עבודתם המעמיקה והמקצועית בחודשים האחרונים."

יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים במשרד האוצר: "ההמלצות שאנו מגישים היום לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל מצטרפות לשורה ארוכה של מהלכים שאגף התקציבים מוביל ומקדם בשנים האחרונות להגברת התחרות, לצמצום יוקר המחיה ולשכלול הענף הפיננסי בישראל. בלב מהלכים אלו עומדת כניסה של שחקנים חדשים ותחרותיים לתחומי הבנקאות והפיננסים. כך גם היה ברפורמת בכר, אשר הכפילה את מספר השחקנים המציעים מימון תחרותי ואטרקטיבי לסקטור העסקים הגדולים. המלצות הצוות המוגשות היום, עשרים שנה אחרי רפורמת בכר, ממשיכות את מגמת הכנסת התחרות, אך הפעם מתמקדות במשקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים. בהוזלת מקורות המימון עבור מקטע האשראי למגזר זה, יש פוטנציאל ליצירת תחרות משמעותית ולהורדת המחיר שמשלמים משקי הבית לא רק על אשראי, אלא גם על שירותים פיננסים נוספים. אני מבקש להודות לשר האוצר שנתן בי אמון להוביל את הצוות, לחברי הצוות ולבנק ישראל על העבודה המשותפת."

דני חחיאשוילי, המפקח על הבנקים בבנק ישראל: "אני מברך על פרסום המלצות הוועדה ומבקש להודות לכל החברים בה על עבודה מקצועית ותוצר משמעותי למשק. המטרה שלנו הייתה ליצור שוק בנקאי תחרותי, והדוח שאליו הגענו מוסכם על כלל חברי הוועדה.

עבודת הצוות התמקדה ביצירת תשתית הולמת להגדלת מספר השחקנים בתחום הפיקדונות והאשראי הקמעונאי, תוך המשך השמירה על יציבות המערכת ואמון הציבור. דוח זה מהווה המשך ישיר לוועדות קודמות כמו ועדת שטרום וועדת בכר, ובעבודה זו חידדנו את ההמלצות שלהן על ידי אבחנה בין בנקים גדולים לקטנים.

יישום ההמלצות יוביל לרגולציה דיפרנציאלית ופרופורציונאלית במערכת הבנקאית, עם שלוש מדרגות פיקוחיות. דבר שייאפשר לגופים פיננסיים מקומיים ולגופים בינלאומיים להיכנס לשוק הבנקאות.

אני רוצה להודות לשר האוצר ולנגיד על הקמת הוועדה והתמיכה בעבודת הצוות, ומאחל לכולנו הצלחה ביישום המודל ובהגברת התחרות במשק".