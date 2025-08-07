ההוצאות בכרטיסי אשראי ביולי 2025 חצו לראשונה את רף ה-50 מיליארד ₪

ממוצע ההוצאות היומי ביולי 2025 רשם סכום שיא של 1.671 מיליארד ₪ - זינוק של 20.3% לעומת יוני שבמהלכו נערך מבצע "עם כלביא" שהשפיע על פעילות המשק.

גם היקפי הרכישות בעסקאות אונליין, ובעסקאות פיזיות, רשמו בחודש החולף שיאים חדשים – האונליין חצה לראשונה את רף ה-30 מיליארד ₪, בעסקאות פיזיות נחצה רף ה-21 מיליארד ₪.

מנכ"ל שבא איתן לב-טוב: "בחודש יולי ראינו תיקון בהיבט של הצריכה במשק, וההוצאות של הציבור עלו בחדות לאחר המלחמה נגד איראן. אנחנו מתקרבים להוצאה יומית ממוצעת של מיליארד ₪ בעסקאות אונליין".

נתוני חברת שבא (שרותי בנק אוטומטיים), מפתחת ומנהלת מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי ו-ATM, מצביעים על כך שבחודש יולי 2025, החודש ה-22 שבו מתנהלת מלחמת "חרבות ברזל", ההוצאות של הציבור בכרטיסי אשראי רשמו עליה משמעותית של 11.9% לעומת יולי אשתקד והגיעו לסכום כולל של 51.793 מיליארד ₪.

היקף ההוצאות ביולי הוא הפעם הראשונה שבה סכום ההוצאות החודשי חוצה את רף ה-50 מיליארד ₪. סך ההוצאות ביולי 2025 גבוה ב-5.485 מיליארד ₪ לעומת יולי 2024. ההוצאה הממוצעת היומית ביולי 2025 עמדה על 1.671 מיליארד ₪ והיא היתה גבוה ביותר מ-282 מיליון ₪ ו-20.3% מהסכום היומי הממוצע שנרשם ביוני 2025 ועמד על 1.389 מיליארד ₪. הנתון של יולי 2025 הוא הגבוה ביותר שנרשם והוא גבוה ב-8.8% ו-135 מיליון ₪ מהשיא הקודם שנרשם בחודש מאי השנה ועמד על ממוצע הוצאות יומי של 1.536 מיליארד ₪.

ביולי 2025 נרשמה עליה של כ-13% בהיקף ההוצאות בעסקאות אונליין לעומת אשתקד. סך ההוצאות בעסקאות אונליין הגיעו ביולי 2025 לשיא חדש, חצו לראשונה את רף ה-30 מיליארד ₪, ועמדו על סכום כולל של 30.494 מיליארד ₪, מדובר על עליה של יותר מ-3.504 מיליארד ₪ לעומת סכום של 26.989 מיליארד ₪ שנרשם ביולי 2024. ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אונליין הגיע בחודש החולף לסכום שיא של 983.667 מיליון ₪ והוא היה גבוה ב-20.1% ו-169.41 מיליון ₪ לעומת סכום של 814.256 מיליון ₪ שהיה ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אונליין ביוני 2025. הממוצע היומי בעסקאות אונליין ביולי גבוה ב-8.5% מהשיא הקודם שנרשם בספטמבר 2024 ועמד על 906.975 מיליון ₪.

היקף הרכישות בעסקאות פיזיות רשם ביולי עליה בשיעור של 10.3% לעומת אשתקד. בחודש יולי 2025, נרשמו הוצאות בעסקאות פיזיות, המתבצעות בבתי העסק עצמם, בסכום כולל של 21.299 מיליארד ₪ . מדובר בפעם הראשונה שבה היקף הרכישות הפיזיות החודשי חוצה את רף ה-21 מיליארד ₪. הנתון של יולי מהווה עליה של 10.3% ויותר מ-1.981 מיליארד ₪ לעומת סכום של 19.318 מיליארד ₪ שנרשם בחודש יולי 2024. ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות פיזיות ביולי 2025 עמד על סכום של 687.065 מיליון ₪ ובהשוואה לממוצע ההוצאות היומי בחודש יוני 2025 מדובר על זינוק של 19.5% ו-112.06 מיליון ₪, כאשר בחודש הקודם הסכום עמד על 575.005 מיליון ₪. שיא הממוצע היומי ברכישות בעסקאות פיזיות נרשם בחודש אפריל השנה והוא עמד על 688.892 מיליון ₪.

היקף משיכות המזומן מהכספומטים הבנקאיים רשם ירידה זעירה של 0.5% בהשוואה ליולי 2024. סך משיכות המזומן ביולי 2025 עמד על סכום של 5.991 מיליארד ₪ לעומת היקף משיכות מזומן שעמד על סכום של 6.024 מיליארד ₪ ביולי 2024. ממוצע משיכות המזומן היומי עמד ביולי 2025 על סכום של 185.732 מיליון ₪ והוא היה גבוה ב-8.6% ו-14.73 מיליון ₪ לעומת ממוצע המשיכות היומי שנרשם ביוני 2025 שעמד על 170.999 מיליון ₪ . לפני תחילת המלחמה, בחודש אוגוסט 2023, ממוצע משיכות המזומן היומי מהכספומטים הבנקאיים רשם שיא ועמד על 194.942 מיליון ₪.

מנכ"ל חברת שבא, איתן לב-טוב: "בחודש יולי ראינו תיקון בהיבט של הצריכה במשק, וההוצאות בכרטיסי אשראי, בענפים המרכזיים, עלו בחדות, זאת לאחר שבחודש יוני המשק חווה הגבלות על פעילותו במהלך ימי מבצע 'עם כלביא'. הזינוק בהיקף ההוצאות של הציבור בעסקאות אונליין, המתבצעות ללא הצגת כרטיס, גורם לכך שאנו קרובים להיקף רכישות יומי באונליין של יותר ממיליארד ₪".